Säästökehotukset purivat – sähkön käyttö vähentyi syyskuussa

Sähkön käyttö vähentyi syyskuussa. Suomessa kulutettiin keskimäärin seitsemän prosenttia vähemmän sähköä kuin viime vuoden syyskuussa, kertoo kantaverkkoyhtiö Fingrid.

Suomalaisia on viime aikoina patistettu sähkön säästötalkoisiin, koska sähköpulan riskin on arvioitu kasvaneen tulevana talvena. Fingridiltä uskotaan, että suunta on oikea, vaikka syyskuun lukema saattaa suurelta osin selittyä sähkön korkealla hinnalla.

Vähennys sai Fingridin päivittämään arvioitaan sähkön riittävyydestä tulevana talvena. Uusi arvio sähkön käytön kulutushuipusta on 14 400 megawattia, joka on 700 megawattia vähemmän kuin alkuperäinen arvio.

– Kotimaisella tuotannolla pystytään kattamaan arviolta parhaimmillaan 12 900 megawattia, mikä sisältää Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitoksen, Meri-Porin tuotantolaitoksen sekä arvion tyynen ajankohdan tuulivoimatuotannosta. Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitos korvaisi puuttuvan Venäjän tuonnin, Fingrid perustelee tiedotteessa.

Sähkön säästötoimenpiteitä onkin Fingridin mukaan jatkettava, jotta tulevana talvena vältyttäisiin sähköpulalta. Yhtiö kertoo, että myös EU on asettamassa tavoitteeksi kulutushuippujen vähentämisen viidellä prosentilla.

Sähköjen katkaisu viimeinen vaihtoehto

Pahimmillaan sähköpula voisi johtaa sähköjen katkaisemiseen korkeintaan kahdeksi tunniksi kerrallaan. Fingrid korostaa, että sähkönjakelun katkaiseminen kuluttajilta on kuitenkin vasta viimeinen vaihtoehto.

Ensin Fingridin mukaan hyödynnetään sähköntuottajien ja sähkön suurkuluttajien, kuten teollisuuslaitosten markkinaehtoiset toimenpiteet. Sähkönjakelun rajoittamiseen siirryttäisiin vasta, kun kaikki nämä toimet olisi toteutettu ja myös häiriöihin varatut varavoimalaitokset olisivat käytössä.

– Sähköjakelun irtikytkentäsuunnitelmat on tehty ennakkoon, jotta sähkönkäytön kriittisimmät kohteet, kuten kuluttajat ja esimerkiksi sairaalat eivät joutuisi irtikytkennän kohteeksi. Kriittisillä toimijoilla on omat varavoimakoneet, jotka käynnistyvät, jos sähköä ei ole saatavilla, Fingrid kertoo tiedotteessa.

Liisa Kujala