Sähköautojen suosio jatkaa kasvuaan sähkön hinnasta huolimatta – latauspisteiden hinnoissa on eroja

Sähköautoilun suosio jatkaa kasvamistaan, vaikka sähkön hinnat nousevat. Sähkön kallistuminen näkyy myös latauspisteillä, ja maksuttomat latauspisteet käyvät harvinaisemmiksi.

Esimerkiksi ilmaista sähköauton latausta tarjoava Ikea aikoo muuttaa latauspisteensä maksullisiksi. Ikea Suomen liiketoiminnan kehitysjohtaja Ann-Christin Pilviö kertoo, että lataus muuttuu maksulliseksi, kun latauspisteiden tehoja nostetaan.

– Päivitys tapahtuu arviolta vielä tämän vuoden aikana. Uusien latauspisteiden teho on vähintään 11 kilowattia tunnissa, ja hinnoittelu tarkentuu suunnitelmien edetessä, Pilviö sanoo.

Ikean lisäksi ainakin Lidl tarjoaa asiakkailleen tunnin ilmaista latausta. Suomessa asiaan ei ole muutosta suunnitteilla, Lidlin viestinnästä kerrotaan.

Hinnat eivät ole vertailukelpoisia

Latauspisteiden hinnat vaihtelevat riippuen palvelun tarjoajasta, latauspaikasta ja latauksen tehosta. Tarjolla on normaaleja, pika- ja suurteholatauspisteitä.

Osassa latauspisteitä on kilowattitunti- ja osassa minuuttiperusteinen hinnoittelu. Myös aloitusmaksua ja erillistä minuuttilisää saatetaan veloittaa.

STT selvitti lokakuun puolessavälissä latauksen hintoja neljältä eri yritykseltä, jotka tarjoavat latauspalveluita ympäri Suomea.

Selvityksessä olivat Fortum Charge & Drive, ABC-lataus, K-lataus ja Virta. Näistä Fortum kertoi hintansa minuuttihintoina.

Hintahaarukoiden halvimmat hinnat koskevat 20 kilowatin tehoista latausta ja kalleimmat 150–300 kilowatin suurteholatausta. Poikkeuksena on Fortum, jolla hintahaarukka alkaa 50 kilowatin latauksesta.

K-latausasemilla hintojen vaihteluväli on 25–35 senttiä kilowattitunnilta, ja pikalatauksen hinta on 20 senttiä minuutilta. Suurin latauksen teho K-latauksella on 200 kilowattia.

Virralla hinnat ovat 13–54 senttiä kilowattitunnilta. Suurin latauksen teho Virralla on 200 kilowattia. Virta tarjoaa lisäksi tietyissä paikoissa ilmaista latausta rekisteröityneille asiakkailleen.

ABC-latauksen mobiilisovelluksesta löydettyjen hintojen perusteella lataus maksaa tyypillisesti 20–35 senttiä kilowattitunnilta. Sovelluksen perusteella lataustehot yltävät 150 kilowattiin. ABC ei kuitenkaan tarkentanut hintoja STT:lle.

– Kukin alueosuuskauppa harjoittaa itsenäisesti latausliiketoimintaa. Siksi emme voi antaa hintahaarukkaa, SOK:n viestinnästä kerrotaan sähköpostitse.

Pohjoisimmaksi ulottuvassaFortum Charge & Drive -palvelussa lataus maksaa 6–54 senttiä minuutilta 50 kilowatista alkaen, yrityksestä kerrotaan. Fortumin suurin latausteho on 300 kilowattia, joka oli myös selvityksen suurin teho.

Töpselitankkaajan kannattaa latausta valitessaan ottaa huomioon oman autonsa latauskyky. Erityisesti vanhemmat sähköautot eivät välttämättä pysty täysin hyödyntämään 20 kilowatin syöttövirtaa, jota useat latauspisteet tarjoavat.

Pörssisähköllä auto kannattaa ladata yöllä

Sähkön kallistumisen vaikutukset sähköautoilijalle näkyvät pikalatauspisteiden lisäksi ensisijaisesti kotilatauksessa. Jos sähkö maksaa kiinteällä sähkösopimuksella esimerkiksi 30 senttiä kilowattitunnilta, maksaisi 40 kilowattitunnin kokoisen akun täyteen lataaminen 12 euroa.

Pörssisähkö on halpaa yöaikaan.Virta Oy:n toimitusjohtaja Jussi Palolan mukaan sähköautoilijoiden etuna on se, että latausta voidaan tehdä keskellä yötä, jolloin energia on halvempaa. Sähkön kulutuksen siirtäminen yölle helpottaa myös päivän tarvetta.

– Ei ole helpompaa tapaa tasata (sähköverkon) kuormaa kuin ladata auto yöllä, Palola sanoo.

Tulevan talven tuulet ja sähkönkäyttö vaikuttavat hintaan

Ensi talvena sähkön hinnan arvioidaan olevan poikkeuksellisen korkealla tasolla. Talven energiatarve on ympäri Eurooppaa suuri.

Fortumin johtava analyytikko Jussi Mäkelä kertoo, että sähkön lopullisen hinnan ratkaisevat talven sääolosuhteet ja kuluttajien sähkönkäyttö.

– Valopilkkuna voidaan sanoa, että Suomeen on noussut merkittävä määrä tuulivoimaa, hän sanoo.

Mäkelä arvioi, että futuurien perusteella sähkön hinta normalisoituu kesällä 2024. Futuurien hinta on kytköksissä maakaasuun.

VR keventää kaasujalkaa

Kallistunut sähkö vaikuttaa myös junaliikenteeseen. VR arvioi, että sähkön osuus sen kustannuksista kaksinkertaistuu tulevan talven aikana.

Sähkön osuus junaliikenteen lipun hinnasta on noin 10 prosenttia. VR ei kuitenkaan suunnittele nostavansa lippujen hintaa, vaikka kulut kaksinkertaistuisivat.

– Ensisijaisesti haemme keinoja säästää energiankulutuksessa. Lippujen hinnan korottaminen on meille viimeinen keino kattaa kustannuksia, VR-konsernin talousjohtaja Erkka Repo sanoo.

Revon mukaan VR pyrkii optimoimaan ajotapoja ja siirtää raskasta tavaraliikennettä yöaikaan.

– Jokainen henkilöautoilija tietää, millainen vaikutus kaasujalalla on. Juna on siinä mielessä samanlainen. Ajotavoilla on iso merkitys.

Jani Ahosola