Sähkölasku verovähennyksiin

Lupaukset kotitalouksille sähkön kallistumisen takia maksettavista tuista alkavat konkretisoitua. Hallitus on ilmoittanut, että tukia suuriin sähkölaskuihin maksetaan vuodenvaihteesta alkaen. Tukikausi jatkuu ensi vappuun.

Tukea maksettaessa käytetään ennestään tuttua kotitalousvähennystä. Osan sähkölaskusta voi siis vähentää verosta. Vähennyskelpoisia ovat sähköenergiasta maksettu verollinen määrä ja liittyvä perusmaksu. Siirtomaksua ei voi vähentää. Vähennystä voi saada enimmillään 2 400 euroa.

Väliaikaista sähkötukea maksetaan kotitalouksille, joiden tulot ovat niin pienet, että ne eivät voi hyödyntää verosta tehtävää vähennystä täysimääräisesti. Tuki haetaan Kelasta.

Hallituksen tavoite on auttaa kotitalouksia, joilla on suuret sähkölaskut. Kovimmilla ovat he, jotka lämmittävät kotiaan sähköllä ja joiden sopimukset ovat vastikään menneet tai ovat menossa uusiksi. Vähennyksen arvioidaan koskevan yli 250 000 kotitaloutta.

Loppuvuoden mahdolliseen kovaan sähkönkulutukseen tukipaketti ei ehdi auttaa.

Sähkölaskuista myönnettävä kotitalousvähennys pienentää valtion ja kuntien tuloja. Verotulot vähenevät kaikkiaan noin 265 miljoonaa euroa, arvioi hallitus.

Sähkövähennystä ei saa automaattisesti, vaan sitä pitää hakea. Aivan kuin normaalinkin kotitalousvähennyksen, sen voi hakea jo tämän vuoden verokorttiin, jolloin se pienentää ennakonpidätystä.

Perinteinen kotitalousvähennys on käytössä kokonaan sähkövähennyksestä huolimatta.

Verovähennysten lisäksi joulukuun alussa tulee voimaan sähkön arvonlisäveron alennus, joka koskee kaikkia sähkön kuluttajia. Verokanta laskee 24 prosentista 10 prosenttiin. Myös määräaikainen alennus on voimassa vappuun asti.

Pidemmän aikavälin kestävät ratkaisut lämmityskulujen ja sähkölaskun pienentämiseen vaativat investointeja. Perheillä, jotka nyt joutuvat suurimpiin vaikeuksiin sähkön kallistumisen takia, on todennäköisesti myös pienimmät mahdollisuudet rahoittaa remontteja. Tukea tullaan tarvitsemaan niihinkin.