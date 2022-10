Sähkön ja raaka-aineiden hinnannousu koettelee salolaisia ruokapaikkoja – ”En halua mennä konkurssiin”

Ensin koronapandemiasta johtuneet sulut ja toimintarajoitukset, sen jälkeen Ukrainan sota ja siitä seurannut hintojen jatkuva nousu. 2020-luku on vasta alkutekijöissään, mutta kahvila- ja ravintolayrittäjiä kuluva vuosikymmen on ehtinyt kohdella kovalla kädellä.

Cafe Rio ilmoitti viime viikolla lopettavansa toimintansa kohonneiden kustannusten vuoksi. Helppoa ei ole muuallakaan Salossa.

– Sähkön hinta kallistui niin paljon, että olen miettinyt, joudunko sulkemaan paikan väliaikaisesti joulukuussa tai tammikuussa. Asia on vienyt yöunet, kuvailee Fes Kebab & Grillin yrittäjä Farid Lamnaouer.

Marokkolaissyntyinen Lamnaouer saapui Saloon vuonna 1991. Aiemmin hän oli työntekijänä ja yrittäjänä Salon keskustassa eri kebabravintoloissa. Tupurissa hän on luotsannut yritystään vuodesta 2011.

– En halua mennä konkurssiin, joten voi olla parempi laittaa paikka kiinni talven ajaksi.

Lamnaouer kertoo, että hänen vanha sähköyhtiönsä meni nurin ja samalla sähkön tuntihinta pomppasi hurjasti ylöspäin.

– Normaalisti sähkölasku on ollut 800–900 euroa kuukaudessa. Nyt se uhkaa nousta kuusin- tai seitsenkertaiseksi, hän päivittelee.

Lamnaouer sanoo olevansa pakotettu nostamaan annostensa hintoja eurolla, mutta sekään ei kata kohonneita kustannuksia.

– En voi nostaa hintoja 14–15 euroon annokselta. Sellaisia summia ei kebabista voi pyytää Salossa.

Hän muistuttaa, että hintojen nousu sähkössä ja elintarvikkeissa vaikuttaa pakosti myös asiakkaiden kulutuskäyttäytymiseen.

– Jotkut asiakkaat ovat jo harmitelleet, etteivät pysty kohta käymään enää syömässä täällä, kun kaikki kallistuu.

Lamnaouer löytää Salon lähihistoriasta nykyistä vastaavan haasteellisen jakson ravintolayrittäjille.

– Vuosina 2008–2009 oli yhtä paha tilanne, kun Nokia lopetti Salossa.

Myös salolaiset kotilounasta tarjoavat paikat ovat joutuneet tarkistamaan hintojaan. Meriniityssä sijaitsevassa Lounasravintola Mustapippurissa hinnat nousivat kuukausi sitten eurolla. Buffetlounas on nyt yksitoista euroa ja keittolounas yhdeksän euroa.

– Tavarantoimittaja ehti nostamaan hintojaan jo pariin kertaan ennen kuin me nostimme omamme. Sitä ei varmasti kukaan voi varmaksi tietää, kuinka pitkäksi aikaa nykyiset lounashinnat riittävät kattamaan nousevat kustannukset sähkössä ja raaka-aineissa, Mustapippuria pyörittävä Tanja Seppälä pohtii.

Seppälän mukaan uusista hinnoista ei ole tullut palautetta juuri lainkaan.

– Joka tuutista sitä nyt tulee, että hinnat nousevat, hän sanoo.

– Suhteellisen samana asiakasmäärät ovat pysyneet hinnankorotuksen jälkeen. Meillä käy syömässä miesvoittoinen porukka. Eivät he viitsi eväillä kulkea.

Salon Maittavassa Menussa on tällä hetkellä 25 lounaspaikan tiedot. Alle kymmenen euron lounaita ei juuri enää Salossakaan tunneta, mutta Teboil Helsingintieltä sellainen vielä löytyy. Siellä normaali arkilounas maksaa 9,90.

Onko juuri alle kympin jäävä lounashinta yrityksen valtti?

– On se sitäkin, vastaa yrittäjä Leena Lindgren.

– Lounaamme on simppeli: yksi pääruoka, lisukkeet ja salaattipöytä. Edullisuus perustuu osin siihen. Kalliimmissa lounaspaikoissa on yleensä monta pääruokavaihtoehtoa.

Lindgren myöntää, että myös Helsingintiellä korotuspaineita lounaan hinnassa on.

– En voi luvata, että hinta pysyy samana loppuvuoden ajan, mutta ainakaan lähiviikkoina ei ole ajatusta nostaa sitä.

Lindgrenin mukaan Helsingintiellä käy paljon vakituisia lounastajia.

– Olemme tyytyväisiä asiakasmääriin, mutta enemmänkin ottaisimme ihmisiä syömään. Leike, jauheliharuuat ja kala ovat syöjien suosiossa.

Salossa on runsaasti valinnan varaa lounaspaikkojen suhteen. Saman on havainnut myös Lindgren.

– Toivon todella, että kaikille riittää asiakkaita. Toki monilla on omat vakiopaikkansa riippuen esimerkiksi työpaikan sijainnista. Osa lukee lounaslistat läpi ja menee sinne, missä on itselleen sopivin lounas tarjolla.

Lapsuuden haave toteutuu KJ Köökissä

Vaikka lounasravintoloilla ajat eivät ole helpoimmat, uusiakin paikkoja laitetaan pystyyn. Yksi niistä on Novitekin tiloissa Tehdaskadulla kuukausi sitten aloittanut KJ Köökki. Lounaspaikan yrittäjinä toimivat Jonna Lehto ja Kerli Aarde.

– Tämä on meille uusi aluevaltaus. Lapsuuden haave, rakkaudesta lajiin, Lehto luonnehtii.

Tiloissa on toiminut lounasravintola myös aikaisemmin, mutta kuluvan vuoden aikana siellä on tehty täysremontti.

– Tänne tehtiin kasvojen kohotus ja paikasta tuli valoisa, Lehto sanoo.

Yrittäjät kertovat olevansa ensimmäiseen kuukauteen tyytyväisiä.

– Pikkuhiljaa sana on alkanut kiiriä meistä myös Novitekin ulkopuolella.

KJ Köökki asetti lounasruuan hintansa kymmeneen euroon.

– Hinta mietittiin tarkasti. Kustannukset nousevat jatkuvasti, mutta loppuvuosi mennään tällä hinnalla, Lehto vakuuttaa.

Lehto kertoo, että KJ Köökki tarjoilee normaalia kotiruokaa nuorekkaalla twistillä.

– Asiakaskuntamme on pääsääntöisesti nuorempaa. Nytkin on tarjolla tortillavuokaa ja nachopeltiä. Emme lähde läskisoosi-linjalle. Panostamme myös salaattipöytään. Se on runsas ja vaihteleva.

Kuten muissakin lounaspaikoissa, myös KJ Köökissä rajusti kallistunut lohi tekee yrittäjien kukkaroon isoimman loven.

– Niinä päivinä kun tarjoamme lohta, kate lounaasta on hieman muita päiviä pienempi, Lehto kertoo.