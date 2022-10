SaloJazz tarjoaa kuultavaksi bluesia, kun kitaristi Ilkka Rantamäki konsertoi The Bluesbrokers -kokoonpanon kanssa perjantaina Salossa.

Rantamäki oli mukana perustamassa SaloJazz Festivalia vuonna 2012, ja hän esiintyi ensimmäisessä tapahtumassa samana vuonna.

– Ilkka Rantamäki $ The Bluesbrokers vie kuulijansa 60-luvun sumuisen Lontoon psykedeelisille klubeille soittaen aikakauden ikonisten bluesbändien kuten John Mayall & the Bluesbreakersin, Peter Green’s Fleetwood Macin ja Juicy Lucyn tuotantoa autenttisella soundilla ja otteella, SaloJazzin tiedotteessa kerrotaan.

Rantamäen lisäksi esiintymässä ovat kosketinsoittaja Hannu Sorsa, basisti Harri Vainikka ja rumpali Teemu Sarjamo.

Ilkka Rantamäki on julkaissut neljä sooloalbumia, joilla soittavat muun muassa basisti Pekka Pohjola, kosketinsoittaja Jukka Gustavsson ja rumpali Anssi Nykänen.

Tuoreimmalla Letters from Dark Country -albumilla (2015) vierailee myös kansainvälisiä jazzmuusikkoja, kuten amerikkalaiset rumpalit Ari Hoenig sekä Clarence Penn ja saksofonisti Will Vinson.

Ilkka Rantamäki $ The Bluesbrokers perjantaina 14.10. klo 19 Ravintola Musinessa, Helsingintie 2