Salolaisen pienyrittäjä Pentti Tarkkasen testamentti yllätti Turun yliopistosäätiön – ”Me emme tienneet tästä etukäteen”

Salolaisen pienyrittäjän satojentuhansien eurojen testamentti on yllättänyt Turun yliopistosäätiön. Syyskuussa menehtynyt Pentti Tarkkanen on määrännyt, että säätiöön perustetaan testamenttivaroilla nimikkorahasto, joka jakaa apurahoja rauhan ja turvallisuuden tutkimukseen.

– Me emme tienneet tästä testamentista etukäteen. Aihe on hyvin ajankohtainen, mutta se on sattumaa, Turun yliopistosäätiön asiamies Pekka Kanervisto sanoo.

Yliopistosäätiö kuvailee noin 750 000 euron testamenttilahjoitusta merkittäväksi. Pentti ja Toivo Tarkkasen rahasto nousee säätiön suurimpien nimikkorahastojen joukkoon.

– Pystymme jakamaan sieltä noin 40 000 euroa vuodessa pääomaan koskematta, Kanervisto toteaa.

Pentti Tarkkanen muistetaan Salon Sammutinhuollon pitkäaikaisena yrittäjänä. Testamentattu omaisuus perustuu pitkälti Pentti ja Toivo Tarkkasen kasvattamaan osakesalkkuun.

Vanhassa omakotitalossa Röykkälänkadulla asunut Pentti Tarkkanen tiedettiin varakkaaksi poikamieheksi, jolla ei ollut lapsia. Testamentin hän teki neljä vuotta sitten jäätyään eläkkeelle. Salon Sammutinhuolto Ky ehti toimia liki neljäkymmentä vuotta.

Arvailut Tarkkasen omaisuuden kohtalosta kiihtyivät hänen kuolemansa jälkeen. Arvoitukseksi jäänee se, miksi hän halusi testamentata omaisuutensa Turun yliopistossa tutkimustyöhön, joka edistäisi rauhaa ja turvallisuutta.

Eläkeläinen Jarkko Wähäsilta tunsi Pentti Tarkkasen vuosikymmenten ajan. He olivat koulukavereita jo poikavuosina ja kävivät edelleen eläkeläisinä kerran tai kaksi viikossa yhdessä kahvilla. Ystävykset asuivat alle kilometrin kävelymatkan päässä toisistaan.

– Hänellä oli humanistinen elämänasenne. Hän opiskeli Turun yliopistossa filosofiaa ja kirjallisuutta, ja se vaikutti hänen koko elämäänsä, Wähäsilta miettii.

Tämän tarkempaa vastausta Wähäsiltakaan ei osaa antaa.

Turun yliopistosäätiö kertoi perjantaina julkaisemassaan tiedotteessa, että ”Tarkkanen aloitti filosofian opintoja Turun yliopistossa ylioppilaaksi tulon jälkeen, mutta omistautui sitten isänsä, Salon entisen palopäällikön Toivo Tarkkasen perustamaan Salon Sammutinhuolto Ky:n yritystoimintaan”.

Toivo Tarkkanen oli 1950-luvulla Salon vpk:n päällikkö ja sittemmin Salon kaupungin palopäällikkö. Salon Asemapuistossa on Tarkkaselle omistettu muistolaatta. Kaupungin myöntämänä kunnianosoituksena puistossa on muistopuu, joka istutettiin vuonna 2005 Salon vpk:n täyttäessä sata vuotta.

Salon Seudun Sanomat kertoi tuolloin, että ”Tarkkanen tuli erityisen tunnetuksi poikakomppaniatoiminnan organisoinnista ja harjoituttamisesta. Tarkkasella katsotaan olleen tärkeä rooli Salon mallin leviämisessä laajalti muualle valtakuntaan”.

Toivo Tarkkanen syntyi vuonna 1908, ja hänen isänsä Vilho Tarkkasen kerrotaan olleen ammattivalokuvaaja. Testamentissa on erikseen määrätty, että vanhat valokuvat menevät Salo-Uskelan seuralle.

Seuran puheenjohtaja Eeva Kujanpää sai perjantaina sähköpostia yliopistosäätiöltä.

– Tieto tuli yllätyksenä. En ole kuullut kokoelmasta enkä siitä, että Vilho Tarkkanen oli valokuvaaja. Mielenkiintoista, Kujanpää sanoo.

Kukaan ei vielä tiedä, paljonko valokuvia mahdollisesti on ja missä ne ovat. Testamentissa on erikseen mainittu myös Salon vpk, jolle lienee luvassa palokunnan historiaan liittyvää esineistöä.

Turun yliopistosäätiön asiamies Pekka Kanervisto odottaa kiinnostuneena kevättä 2024, jolloin Pentti ja Toivo Tarkkasen rahaston apurahat tulevat haettavaksi ensimmäisen kerran.

– Meillä ei ole ollut aiemmin tämäntyyppistä rahastoa. Tosi mielenkiintoista nähdä, miten laaja kirjo hakemuksia tulee, Kanervisto toteaa.

Nimikkorahastot on yleensä sidottu johonkin tiettyyn oppiaineeseen, mutta rauhan ja turvallisuuden edistämiseen tähtäävää tutkimusta voidaan tehdä useilla eri tieteenaloilla.

Ensimmäinen haku on vasta puolentoista vuoden päästä, jotta rahasto ennättää tuottaa yliopistosäätiön hallinnassa. Säätiö hajauttaa sijoituksiaan osakkeiden lisäksi muun muassa kiinteistöihin ja asunto-osakkeisiin. Tuotto pysyy Kanerviston mukaan suhteellisen vakaana riippumatta siitä, millainen sijoitusvuosi on kulloinkin ollut.

– Testamentattujen varojen tuotto menee suoraan tutkijoille ilman välikäsiä, Kanervisto korostaa.

Säätiön kaikkien rahastojen arvo on yhteensä noin 70 miljoonaa euroa. Nimikkorahastoja on lähes yhdeksänkymmentä.