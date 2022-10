Glamour oli suomalaisen puoluejohtajan elämästä kaukana, kun opetusministeri ja vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson vieraili Salon torilla lauantaina.

Anderssonia odottivat torilla muutama kymmenen kuulijaa, sankka vesisade ja perinteiset vaaliteltan tarjoilut kahveineen ja makkaroineen.

Arkisia olivat myös ihmisten huolet, joita ministerille jaettiin. Salolaiset olivat huolissaan nuorten hyvinvoinnista ja koulutuksesta, sähkön hinnan noususta sekä työpaikanhakuvelvoitteista.

– Pari isoäitiä kävi juuri kertomassa, miten lähiopetuksen resurssit eivät ole kouluissa vieläkään riittäviä. Lähes kaikki keskustelut, joita olen käynyt täällä, koskevat nuoria, Andersson sanoi.

Koronan ollessa pahimmillaan puolueet joutuivat tekemään vaalityötä sosiaalisessa mediassa. Sen jälkeen torikeskusteluja osataan jälleen arvostaa.

– Minulle nämä keskustelut ovat tosi tärkeitä. Niistä saa paremmin käsityksen, mitä ihmisillä on oikeasti mielessään, Andersson sanoi.

– Vaalien lähestyminen on kuin ilmapuntarin seuraamista: mitä nyt on ilmassa. Some-vaaleissa oli se ongelma, ettei tiennyt, mitä siellä ajassa liikkuu, Valkeakoskelta aamuseitsemän aikaan kohti Saloa lähtenyt kansanedustaja Anna Kontula lisäsi.

Valtakunnanpolitiikassa viritellään hallituskriisiä luonnon ennallistamisasetuksen takia. Euroopan unionin asetuksella pyritään pysäyttämään luontokato.

Kriisin aineksia tarjoaa se, että hallituspuolueista keskustan, RKP:n ja SDP:n edustajat ovat äänestäneet valiokunnissa hallituksen esitystä vastaan. Vihreät ja vasemmistoliitto ovat olleet sen kannalla.

– Kyllä minulla on se käsitys, että tästä saadaan sopu aikaan, eikä hallituskriisin aihetta ole, Li Andersson sanoo.

Hän muistuttaa, että vastaavaa on tapahtunut EU-asioissa ennenkin. Valiokunnat ovat olleet esitystä kohtaan kriittisiä, mutta sopu on lopulta löytynyt eduskunnassa.

– Itse tavoite on tärkeä. On tärkeää puuttua luontokatoon. Valtioneuvoston kanta on jo valmiiksi kriittinen, mutta ei kategorisen kielteinen. MIksi se ei ole kielteinen, niin siksi, että se vaikuttaisi mahdollisuuksiin vaikuttaa asiaan myöhemmin. Tässä on kyse myös siitä, miten Suomi vaikuttaa eurooppalaisissa pöydissä.

Anderssonin mukaan ennallistamisasetuksesta on liikkeellä monia harhakäsityksiä. Yksi niistä on, että asetus koskee vain metsiä ja kieltäisi niiden talouskäytön.

– Tästä vain viidennes koskee metsiä. Suomessa iso osa koskee vesistöjä ja kaupunkiluontoa. Toinen väärä käsitys on, että kyse on luonnonsuojelusta. Valtaosa toimenpiteistä tehtäisiin metsissä, jotka ovat talouskäytössä, hän totesi.

Vasemmistoliiton ministerit ja kansanedustajat kiertävät syksyn aikana tiiviisti vaalikentillä. Tähtäin on ensi kevään eduskuntavaaleissa.

Puolueen kannatus oli viime eduskuntavaaleissa runsaat kahdeksan prosenttia. Turkulaisen Li Anderssonin äänisaalis oli yli 24 000, ja hän oli Jussi Halla-ahon (ps.) jälkeen Suomen suosituin poliitikko.

Andersson vaikuttaa henkilökohtaisilla äänillään koko puolueen tulokseen, mutta hän vakuuttaa, että keväällä ehdolla on muitakin kovia nimiä.

– Meillä on esimerkiksi istuva kansanedustaja Johannes Yrttiaho ja Timo Furuholm, joka on pärjännyt hyvin aikaisemmissa vaaleissa. Meille on tosi tärkeää, että saamme sen lisäksi monipuolisen listan, ja maakunnassa ehdokkaita Turun lisäksi myös muilta paikkakunnilta.

Politiikassa on edessä kiireisiä aikoja. Eduskuntavaalien jälkeen kalenterissa häämöttävät jo presidentinvaalit tammikuussa 2024.

Vasemmistoliitto lähtee Anderssonin vaaleihin todennäköisesti omalla ehdokkaalla. Onko silloin muita vaihtoehtoja kuin Andersson itse?

– Emme ole fundeeranneet vielä yhtään, kuka se olisi. Omasta ehdokkuudestani en ajattele vielä yhtään mitään.

Li Anderssonin mukaan vasemmistoliiton äänestäjät haluavat ehdokkaan, jolla on selkeä arvomaailma ja joka uskaltaa puhua rauhasta ja tasa-arvosta.

– Nyt julkisuudessa käydään keskustelua esimerkiksi ydinaseiden sijoittamisesta Suomeen. Olemme ehdottomasti sitä mieltä, ettei ydinaseita saa tuoda Suomeen.