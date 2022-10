Salon kaavoituksessa ja maankäyttöpalveluissa tapahtuu suuria muutoksia.

Kaavoituksen koko johto uusiutuu lyhyen ajan sisällä. Uusi maankäyttöpalveluiden johtaja Raimo Inkinen aloitti työssään pari viikkoa sitten, ja kaupunki hakee parhaillaan yleiskaavapäällikköä eläköityneen Timo Alhokkeen tilalle.

Vuodenvaihteessa eläkkeelle jää asemakaavapäällikkö Tarja Pennanen, ja hänenkin tehtävänsä pannaan hakuun.

– Harmi, että kokeneita ihmisiä jää eläkkeelle samanaikaisesti. Kaupunki menettää paljon tietoa heidän mukanaan, Inkinen sanoo.

Hyvää tilanteessa on, että poliittiset päättäjät ovat toivoneet kaavoitukseen lisää vauhtia ja lupailleet säästövuosien jälkeen myös henkilöstön vahvistamista.

Kaupunkikehityslautakunnan ensi vuoden talousarvioesityksessä kaavoitukseen esitetään neljää uutta työntekijää: kaavoitusarkkitehtia, maankäyttöinsinööriä, yleiskaavasuunnittelijaa ja kaavoitussihteeriä.

– Uskoisin, että tässä on viriämässä uudenlaista alkua, Raimo Inkinen sanoo.

Diplomi-insinööri Raimo Inkisellä, 59, on takanaan pitkä työura. Hän toimi vuosina 2009–2021 Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n toimitusjohtajana ja johti sitä ennen konsulttitoimistoa 16 vuotta.

Pääkaupunkiseudulla toimivassa HSY:ssä on lähes 800 työntekijää, ja sen liikevaihto lähentelee Salon kaupungin vuosibudjettia. Salon maankäyttöpalveluiden vahvuus on runsaat 20 henkilöä, joten muutos on suuri.

– Perusvahvuutemme voisi olla noin kolmekymmentä. Sillä saataisiin jo asioita mukavasti eteenpäin, Inkinen suunnittelee.

Hyppy pääkaupunkiseudulta Saloon on melkoinen. Espoossa vaimonsa kanssa asuva Raimo Inkinen on hankkinut Salon keskustasta vuokra-asunnon ja alkanut tutustua uuteen työympäristöönsä.

– Ajattelin, että on hyvä, kun paikkakunta tulee tutummaksi, eikä ole koko ajan reissun tunnetta, hän perustelee osa-aikaista salolaisuuttaan.

Mitkä ovat ensivaikutelmat Salosta? Inkinen on huomannut tyhjät liiketilat, mutta toisaalta markkinoiden tapaiset tapahtumat tuovat keskustaan kaivattua elämää.

– Salo ei ole minulle entuudestaan tuttu, vaikka olen käynyt tapaamassa tuttuja esimerkiksi Kiskossa ja Perniössä. Alue on laaja ja hyvin monipuolinen. On merenrantaa, paljon järviä ja saaristoakin. Kaupunki on kaunis varsinkin näin syksyllä. On hyvät yhteydet, tiivis keskusta ja laaja maaseutu ympärillä.

Inkinen sanoo tutustuvansa alueeseen syksyn aikana. Samalla hän perehtyy meneillään oleviin kaavahankkeisiin.

– Keskustan kehittäminen oli jo esillä lautakunnassa, ja suunnitelmassa oli monia hyviä asioita. Keskustan kehittäminen on kaikkien yhteinen asia, se on yhteisen olohuoneemme kehittämistä, hän muistuttaa.

Inkinen sanoo ymmärtäneensä, että Nokian lähtö painoi Saloa vuosia. Se myös pakotti kaupungin säästämään ja saneeraamaan.

– Se tie on nyt kuljettu loppuun. Kaupunkia pitää myös kehittää. Tekemisen meininki yleensä tarttuu, kun ruvetaan tekemään.

Salon ongelmat ovat tuttuja monesta keskikokoisesta kaupungista. Korkeakoulukaupungit imevät opiskelijoita, ja moni jää sille tielleen.

Saloon tullaan töiden perässä, mutta kaikki eivät halua pikkukaupunkiin asumaan. Pito- ja vetovoimaa puuttuu.

– Salon ongelma on vähän sama kuin Lahden ja pääkaupunkiseudun. Olemme niin lähellä Turkua ja pääkaupunkiseutua, että isot kaupungit imevät elinvoimaa. Etätyö on jonkin verran muuttanut dynamiikkaa. On mahdollista valita asuinpaikka vapaammin, Inkinen miettii.

Salossa on toivottu moottoritieliittymien hyödyntämistä nykyistä paremmin. Raimo Inkisen mielestä ajatus on luonnollinen. Asuntomessujen hakemista hän kannattaa lämpimästi.

– Asuntomessut ei ole pelkän yhden alueen rakentamista, vaan samalla saataisiin edistettyä laajasti Salon markkinointia.

Teijon ja Mathildedalin kantti on vetovoimainen kohde, ja Inkinen uskoo luontomatkailussa olevan edelleen kasvupotentiaalia.

Vihreiden kunnallispoliitikkona Espoossa pitkään toimineelle Inkiselle hyvä uutinen on myös paikallisliikenne Paikku.

– En ole vielä päässyt sen kyytiin, mutta ilahduttaa, että paikallisliikennettä on!

Maankäyttöpalveluiden johtajana Raimo Inkinen joutuu miettimään, mistä kaupungille saadaan uusia työntekijöitä. Esimerkiksi kaavoituksessa uusia työntekijöitä ei tule alalle eläköityvien tahtiin, ja osaavista tekijöistä on pulaa.

– Kaupungit eivät voi tarjota sellaista palkkaa, joka houkuttelisi. Sen vastapainoksi työn mielekkyys pitää olla kunnossa. Itse olen kokenut, että kaupungeissa on ollut aina mielenkiintoisia hankkeita vireillä.

Inkinen kehuu, että Salo osaa markkinoida työpaikkojaan aktiivisesti. Hän sanoo osallistuvansa talkoisiin myös itse.

– Laitoin jo työpaikkailmoituksia eteenpäin omia kanaviani pitkin, ja kerroin, että täällä on mielenkiintoisia tehtäviä tarjolla.