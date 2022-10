Salon lukiolle myönnettiin Vuoden mielenterveystekijä -palkinto

Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry on palkinnut Salon lukion Vuoden mielenterveystekijä -palkinnolla. Yhdistys on jakanut palkintoa jo vuosikymmenien ajan, ja tähän asti se on aina annettu mielenterveystyöntekijälle. Nyt se myönnettiin ensimmäistä kertaa organisaatiolle.

Varsinais-Suomen FinFami haluaa antaa Salon lukiolle kiitosta pitkäjänteisestä työstä opiskelijoiden mielenterveystyön edistämiseksi ja ennakkoluulottomasta tavasta huomioida nuoret mielenterveysomaiset.

– Olemme totta kai valtavan tyytyväisiä saamastamme huomionosoituksesta, iloitsee Salon lukion vt. rehtori Maria Liippo.

Salon lukiossa on järjestetty jo vuodesta 2010 lähtien syksyisin ykkösten ryhmäytymispäivä rehtori Juha-Markus Koistisen aloitteesta. Päivän tavoitteena on, että uudet ykköset oppisivat tuntemaan toisensa, mikä ei ole kurssimuotoisessa opiskelussa itsestään selvää.

– Lisäksi olemme vuodesta 2019 lähtien järjestäneet lähes joka tiistai Mitä kuuluu -kahvilan, jossa on mukana koulumme yhteisöpedagogi ja usein myös koulukuraattori. Välillä mukana on myös FinFamin edustaja, Liippo kertoo.

Kahvilaan opiskelijat voivat tulla juttelemaan ja keventämään sydäntään.

– Se on opiskelijoille aika luonteva paikka pysähtyä puhumaan. Kahvi loppuu aina kesken, Liippo naurahtaa.

Liippo toteaa, että monilla nuorilla on vaikeuksia, joiden kanssa he joutuvat kamppailemaan. Nuoren perheessä tai ystäväpiirissä voi olla päihde- tai mielenterveysongelmia. Myös oma tulevaisuus ja opintomenestys voivat aiheuttaa stressiä.

– Koulussa ei välttämättä pystytä tarttumaan niihin asioihin, mutta se voidaan tehdä, että koulu on paikka, jossa nuori voi päästä hetkeksi irti omista ongelmistaan ja kohdata ihmisen, joka kuuntelee. Pystymme muuttamaan koulua aika pienillä teoilla inhimillisemmäksi paikaksi. Opetamme nuorille myös keinoja siihen, miten he voivat lievittää ahdistavaa oloa, Liippo kuvailee.

Varsinais-Suomen FinFamin ja Salon lukion yhteistyö alkoi vuonna 2019 Kysy nuorelta -hankkeessa. Yhteiseksi toimintamuodoksi ovat vakiintuneet Mitä kuuluu -kahvilat, ja lisäksi FinFami on mukana muun muassa ykkösten ryhmäytymispäivässä.

– Salon lukio on meille malliesimerkki, jonka pohjalta olemme laajentamassa yhteistyötämme muihinkin oppilaitoksiin, sanoo Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry:n toiminnanjohtaja Milla Roos.

– Tosi moni nuori opiskelija joutuu tänä päivänä kantamaan huolta tai vastuuta perheenjäsenestään tai ystävästään, joka on sairastunut. Noin joka neljäs lapsi elää perheessä, jossa on mielenterveysongelmia, mikä on todella paljon, Roos toteaa.