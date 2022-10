Salon Nuorkauppakamari toteutti värityskirjan – kirjan voi hakea maksutta infopisteiltä

Salon Nuorkauppakamari toteutti värityskirjan, jonka tavoitteena on esitellä erilaisia Salon yritysten ja yhdistysten sisältä löytyviä ammatteja. Kirja tehtiin yhteistyössä paikallisten yritysten ja yhdistysten kanssa. Kirjassa on mukana yhteensä 28 yritystä tai yhdistystä.

Värityskirjan sivut myytiin loppuun. Lapset pääsevät kirjassa värittämään pääasiassa erilaisia ammattilaisia työssään. Sivuilla on väritettävänä ammattilainen ja samalla kerrotaan ammattinimike ja missä hän työskentelee.

– Olen todella tyytyväinen, että lähdimme rohkeasti toteuttamaan uutta projektia. Saimme paikalliset yritykset ja yhdistykset innostumaan toden teolla tästä värityskirjasta. Kirjaa on jo päästy testaamaan kamarilaisten perheissä, ja vastaanotto lasten puolelta on ollut erinomaista. Nyt meillä on värityskirja, joka samalla yhdistää salolaisia toimijoita yksiin kansiin, kertoo Salon Nuorkauppakamarin puheenjohtaja Anssi Ketonen tiedotteessa.

Värityskirjan painosmäärä on yhteensä 1 000 kappaletta ja kirjat ovat tarkoitettu salolaisille alakouluikäisille lapsille. Kirjoja on nyt jaossa Salon kaupungintalon infopisteellä, Salon kirjastoissa sekä Salon Citymarketin ja Prisman infopisteillä. Kirjan saa hakea infopisteeltä maksutta.

Salossa on parhaillaan työvoimapula monilla aloilla, joten tempauksen avulla Salon Nuorkauppakamari halusi nostaa arvostusta ammattilaisia kohtaan. Projektilla Nuorkauppakamari halusi esitellä koulutiensä alkupuolella oleville lapsille, millaisiin ammatteihin Salossa voi työllistyä. Samalla lapsi voi pohtia, mikä haluaisi olla isona.