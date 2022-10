Salon sairaala toivoo, että asiakkaat välttäisivät jatkossa ajamista kirkon puoleiselle ensiavun ovelle.

Esimerkiksi ajanvarauspoliklinikalle tulevien potilaiden toivotaan saapuvan sairaalaan pääoven eli kanttiinin puolelta.

Syynä toiveeseen on ensiavun pihan ahtaus. Tänä vuonna se on ollut tavallistakin ahtaampi, sillä magneettirekka on seissyt pihassa useana päivänä viikossa.

Magneettirekan paikka on invapysäköintipaikkojen päällä, ja ne ovat poissa käytöstä.

– Sairaalan uudistaminen alkaa ensi keväänä. Se tarkoittaa, että rekka on tässä, kunnes uusi röntgen valmistuu vuonna 2025, koordinoiva ylihoitaja Minna Santikko kertoo.

Ensiavun puoleinen sisäänkäynti on hankala, koska samaa reittiä käyttävät potilaita sairaalaan tuovat ambulanssit.

Pihassa on myös ambulanssien talli, josta hälytysajoneuvot voivat joutua lähtemään ripeästi.

– Akuutin näkökulmasta piha on iso riski. Vaikka on useita pysäköintikieltomerkkejä, seinässä lukee ambulanssi ja tallin ovessa ”älä pysäköi tähän”, autoilla ajetaan pihaan silti, Tyks Akuutin hallinnollinen osastonhoitaja Päivi Ylihaavisto harmittelee.

Santikko ja Ylihaavisto sanovat ymmärtävänsä, että saattajat haluavat tuoda sairaan ja huonokuntoisen omaisensa mahdollisimman lähelle ovea.

– Toivomme, että siinä tapauksessa jätetään potilas ja ajetaan auto heti pois. Missään tapauksessa autoa ei saa jättää ensiavun ovelle, he korostavat.

Sairaalanmäen pysäköintitilat ovat olleet aina ahtaat, eikä ongelmaan ole tulossa nopeaa ratkaisua. Tänä vuonna tilaa on ollut tavallistakin vähemmän, kun Sairaalantie katkaistiin sairaalan kellarikerroksen korjaustöiden takia.

– Tämä on meille jokapäiväinen haaste, ja potilailta tulee säännöllisesti palautetta, Päivi Ylihaavisto sanoo.

Kellarikerroksen remontti on valmistunut, ja Sairaalantie avataan uudelleen loppuvuoden aikana. Ilo jää lyhytaikaiseksi, sillä keväällä alkava ja monta vuotta kestävä rakennusurakka katkaisee jälleen kadun.

Sairaalan sisäänkäynnit tulevat muuttumaan hankkeen aikana useaan kertaan, ja potilaita ohjataan sairaalaan eri puolilta rakennuskompleksia.

Pysäköintiä helpottaakseen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on vuokrannut Salon seurakunnalta Uskelan kirkon alemman pysäköintialueen, jossa on parikymmentä paikkaa.

Alueella voi pysäköidä auton kolmen tunnin ajan kuten tähänkin mennessä. Sairaalan alueella toimivan yksityisen Aimo Parkin pysäköinninvalvojat ottavat alueen valvontaansa, kunhan valvonnasta kertovat merkit on saatu paikoilleen.

Autoja voi jättää myös Sairaalatien ja Kärkänkadun kadunvarsipaikoille.