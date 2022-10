Hampurilaisravintola Salon McDonald’sissa on riittänyt asiakkaita jonoksi asti ensimmäisen aukiolokuukauden aikana. McDonald’s avasi ravintolan Salon Hämeentielle muutaman vuoden poissaolon jälkeen 5. syyskuuta.

– Kävijämäärä on ylittänyt odotukset. On ollut hienoa huomata, että Mäkkäriä kaivattiin näin paljon Saloon, yhtiön omistamien ravintoloiden operatiivinen päällikkö Sami Kortelainen myhäilee.

McDonald’sin lähimmät kilpailijat eivät ole hätkähtäneet uusvanhaa tulokasta. Hesburgerin varatoimitusjohtaja Jari Vuoti kertoo sähköpostitse, että Salon alueen kilpailutilanne on tavanomainen Suomen mittakaavassa.

– Myyntimme notkahti hetkellisesti, kun McDonald’s avasi uuden ravintolan Saloon. Tällä hetkellä tilanne on palautunut normaaliksi, Vuoti kirjoittaa.

Hesburgerilla on Salossa peräti neljä ravintolaa: kauppakeskus Plazassa, K-Citymarketin vastapäätä, Halikon Prismassa sekä Suomusjärven Kivihovilla.

Salon keskustassa Subwayn yrittäjänä toimiva Paula Heikkilä ei myöskään koe, että pikaruokaravintoloiden kilpailu olisi kiristynyt McDonald’sin avaamisesta huolimatta.

– McDonald’sin vaikutus on ollut minimaalinen. Odotin myyntiin suurempaakin pudotusta, mutta se on jäänyt alle kymmeneen prosenttiin, Heikkilä arvioi.

Heikkilän mukaan tästä voi päätellä, että Subwayn ja McDonald’sin asiakaskunta on lopulta hieman eri. Subwayn päätuotteena ovat täytetyt leivät.

– Muuten myyntimme olisi tipahtanut enemmän. Vaikka olemme molemmat pikaruokakategorian alla, näen, ettei McDonald’s pysty kilpailemaan terveellisyydellä ja tuoreudella meitä vastaan, Heikkilä toteaa.

Suurin kilpailija ravintoloille löytyy useimmiten kotoa.

– Suomessa ulkona syömisen keskiarvo on aika pieni verrattuna ääripäähän Amerikkaan. Siellä valtaosa syö ulkona aamupalasta lähtien, Heikkilä vertailee.

Suurinkin buumi tasaantuu joskus. Kortelainen pitää McDonald’sin kilpailuvalttina jatkossa Salon pikaruokamarkkinoilla tasaista laatua.

– Tuotteet ovat samanlaisia joka ravintolassamme. Olemme myös edullinen vaihtoehto.

Vuoti mainitsee Hesburgerin tuovan valikoimiin säännöllisesti uusia tuotevaihtoehtoja. Vuoti sanoo, että yhtiön tavoitteena on nostaa kasvistuotteiden osuus 50 prosenttiin vuonna 2030.

– Tavoitteenamme on tehdä lihatuotteiden ohella niin hyviä kasvistuotteita, että asiakas voi valita oman suosikkinsa herkullisuuden perusteella.

Heikkilän mukaan Subwayn yksi valttikortti on aukioloajat. Salon ravintola on auki jopa viiteen lauantai- ja sunnuntaiaamuisin. Muuten se sulkee ovensa yhdeltä yöllä.

– Asiakkaita on riittänyt hyvin myös myöhäistunneille. Läheskään kaikki eivät enää elä kahdeksasta neljään -elämää. Varsinkin nuoret aikuiset ja opiskelijat ovat tottuneet syömään illalla ja yöllä. Tähän päälle tulee vielä viikonloppuisin iltaviihteellä olijat, Heikkilä summaa.

Salon McDonald’sissa oli avajaisten aikaan 36 työntekijää, nyt työntekijöitä on tullut kymmenkunta lisää.

– Meillä on edelleen tarvetta saada palkattua lisää täysi-ikäisiä ja kokoaikaisia työntekijöitä. Sen jälkeen voimme pohtia myös aukioloaikojen laajentamista Salossa, Kortelainen kertoo.

Hesburgerin Vuoti kertoo, että yritys etsii Salon seudulla työntekijöitä aktiivisesti Kivihoviin.

Heikkilä sanoo, että Salossa Subwayn työntekijätilanne on muuttunut tämän syksyn aikana positiiviseen suuntaan. Ravintola työllistää tällä hetkellä 15 ihmistä.

– Viimeisen vuoden aikana työntekijätilanne oli katastrofaalisen huono. Ihmisiä ei yksinkertaisesti hakenut töihin. Tuntuu, että koronan aikana nuorten kulttuuri muuttui niin, ettei haluttu töihin. Enkä usko, että meidän paikassa on mitään vikaa. Tilanne oli sama myös muissa kaupungeissa kuin Salossa.

Heikkilän mukaan jää nähtäväksi, miten mollivoittoiset talousnäkymät vaikuttavat jatkossa asiakaskäyttäytymiseen.

– Ravintolaan on tullut valtavasti kuluja lisää, kun esimerkiksi uunit ovat päällä koko päivän. Vielä kulut eivät ole siirtyneet hintoihin asiakkaille.

Salolaisilla muista poikkeavat makumieltymykset Uuni Pizzeriassa

Turkulaislähtöisen Uuni Pizzerian Salon ravintola on toiminut kuukauden verran Horninkadun ja Mariankadun kulmassa. Uuni Pizzerian yrittäjä Lauri Kokko on ollut tyytyväinen ravintolan saamaan vastaanottoon Salossa. Kokon mukaan avajaistarjouksen aikoihin ihmisiä riitti ruuhkaksi asti, kun pitsoja myytiin normaalihintoja halvemmalla.

– Tuntuu, että tällaista vaihtoehtoa kaivattiin Saloon. Salolaiset ovat kivoja ihmisiä, ja olemme tunteneet itsemme tervetulleiksi kaupunkiin, Kokko sanoo.

Kokon mukaan Uuni Pizzerian suosituimmat pitsat muissa toimipisteissä ovat pepperoni sekä sienipitsa Mushroom Magic. Salolaisten makumieltymykset ovat kuitenkin erilaiset.

– Salossa on mennyt eniten omavalintaista fantasiapitsaa, lihaisaa Meatya sekä Skagen Salmonia. Siihen pitsaan meille kalan toimittaa salolainen kalaliike Asp, Kokko kertoo.

Kokko kehuu kuuden hengen tiimiä, joka koostuu kokeista, ravintolapäälliköstä ja salityöntekijöistä.

– Törkeän hyvä porukka. Heistä yksi on Somerolta ja loput Salosta. Yleensä se menee niin, että jos kokki on tyytyväinen keittiössä, ruokakin maistuu hyvälle.

Kustannusten nousu niin sähkössä kuin raaka-aineissa huolettaa luonnollisesti myös Kokkoa.

– Juuston hinta on noussut maaliskuusta 120 prosenttia ja tomaattikastikkeen 80 prosenttia. Lisäksi sähkön hinta on kolminkertaistunut. Meidän tehtävänä on kuitenkin löytää keinot, joiden avulla kuluttajille hinnat pysyisivät ainakin lähes samoina.

Ensimmäinen Uuni Pizzeria avautui Turun Marttiin lokakuussa 2020 eli ensimmäisenä koronavuotena.

– Olemme tottuneet kriiseihin. Nyt olemme eräällä tavalla jo voiton puolella, kun saamme pitää ovet auki, Kokko naurahtaa.