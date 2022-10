Salon Veden toimitusjohtaja valittiin Vaasan Veden johtoon

Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja Pekka Rouhiainen on siirtymässä Vaasaan.

Vaasan teknisten liikelaitosten johtokunta on valinnut hänet Vaasan Veden liikelaitoksen johtajaksi.

Diplomi-insinööri Pekka Rouhiainen aloitti työt Salossa kesäkuun alussa 2021. Hän työskenteli aiemmin Loimaan teknisenä johtajana.

– Vaasan Vesi on laitoksena kaksi kertaa Saloa suurempi, ja henkilökuntaa on kolme kertaa enemmän. Vaasa on myös oman maakuntansa keskus. Se on taustalla. Mitään ongelmia Salossa ei ole. Kyse on vain siitä, että menen ammatillisesti urallani eteenpäin, Rouhiainen kommentoi.

Vaasan Vesi haki uutta johtajaa ensimmäistä kertaa elokuussa. Hakijoita oli tuolloin yhdeksän, joista kaksi täytti viran kelpoisuusehdot. Hakua päätettiin jatkaa.

Rouhiainen jätti hakemuksensa toisella kierroksella. Haastatteluryhmä piti häntä yksimielisesti vahvimpana hakijana, eikä nähnyt tarvetta erilliselle henkilöarvioinnille.

Vaasan valintapäätöksessä on parhaillaan valitusaika menossa, eikä Rouhiainen ole sanonut itseään vielä irti.

Salon Veden johtokunnan puheenjohtaja Jerina Wallius (ps.) sanoo, että liikelaitoksella on valmius käynnistää uuden toimitusjohtajan rekrytointi nopeasti, jos Rouhiainen päättää lähteä.