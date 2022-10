Saloon asennettu kuluvan vuoden aikana jo yli 230 uutta aurinkovoimalaa – ”Uusimmat paneelit imevät energiaa pilviselläkin säällä, mutta ydintalvella hyöty on lähellä nollaa”

– Salokin on mainostanut itseään vihreäksi kaupungiksi, mutta eihän täällä ole mitään vihreää energiaa. Moni kaupungin rakennus olisi ihanteellinen aurinkoenergialle, mutta ei, aurinkosähköjärjestelmiä asentaneen Areva Service Oy:n Esa Areva puuskahti Salon Seudun Sanomille reilut kymmenen vuotta sitten (SSS 12.8.2012).

Tasan kuukautta aikaisemmin (12.7.2012) Yle otsikoi nettisivuillaan uutisen seuraavasti: ”Aurinkosähkö on Suomessa mökkiläisten puuhastelua”. Jutun ingressissä mainitaan paneeleja löytyvän ”lähinnä syrjäseuduilta ja kesämökeiltä”.

Paljon on muuttunut kymmenessä vuodessa. Aurinkovoiman suosio on yleisesti ottaen kovassa kasvussa, eikä vähiten kuluvan vuoden tapahtumien vuoksi.

Areva Servicestä vielä mainittakoon, että sen aurinkoenergialiiketoiminta toimii nykyisin Salo Solar Oy -nimellä Solar Finland -konsernin suojissa. Salo Solarin liikevaihto oli vuonna 2020 yli kolme miljoonaa euroa, joten pelkästä mökkiläisten puuhastelusta tuskin lienee kyse.

Tilastotkin kertovat, että aurinkoenergia on levittäytynyt syrjäseuduilta suuriin kaupunkikeskuksiin.

Salossa oli huhtikuussa 2018 sähkönjakeluyhtiö Carunan mukaan 243 verkkoon liitettyä aurinkovoimalaa. Kaikkiaan Suomessa tuotettiin tuolloin aurinkoenergiaa noin 35 megawatin edestä.

Vuoden 2020 lopussa Salossa oli 722 aurinkovoimalaa, joiden yhteenlaskettu teho oli 7,3 megawattia. Teholukema oli siis noin viidennes siitä, mitä Suomessa tuotettiin kokonaisuudessaan kahta vuotta aikaisemmin.

Vuoden 2021 loppuun mennessä salolaisten aurinkovoimaloiden määrä nousi 893:een. Niiden yhteenlaskettu teho oli 8,7 megawattia.

Tänä vuonna Saloon on asennettu Carunan mukaan 234 uutta aurinkovoimalaa, joiden teho on 2,2 megawattia. Täten kaupungissa on yhteensä 1 127 aurinkovoimalaa, jotka tuottavat energiaa noin 11 megawatin teholla.

Salo on tuoreen selvityksen mukaan toiseksi aurinkovoimaisin kunta Carunan toiminta-alueella. Ainoastaan Espoossa (18,2 megawattia) kapasiteetti on suurempi. Esimerkiksi Lohjalla (6,6 megawattia), Kaarinassa (6,3 megawattia) ja Joensuussa (4,8 megawattia) tehot ovat huomattavasti matalampia.

Caruna operoi Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomessa sekä Joensuussa, Koillismaalla ja Satakunnassa. Yrityksen toiminta-alueella on tuoreen selvityksen mukaan 152 megawattia aurinkovoimaa, kun viime vuoden lopussa yhteisteho oli 108 megawattia.

Aurinkoenergian suosion taustalla on ymmärrettäviä syitä.

– Sähkön hinnan nousu, huoli ilmastosta ja halpeneva aurinkovoimateknologia, Carunan innovaatiopäällikkö Verneri Kohonen listaa.

– Paneelit ovat kehittyneet, ja ne ovat nykyään tehokkaampia, hän jatkaa.

Sähkön hintaa kylmän ja pimeän talven aikana kauhistellaan jo etukäteen. Kohonen toteaa, että vaikka paneelit ovat kehittyneet suurin harppauksin, ei aurinkovoimaloista ole sydäntalvella juurikaan hyötyä.

– Nykyteknologia mahdollistaa sen, että voimaloista saadaan tehoa vielä loppusyksystä ja heti kevättalvella. Uusimmat paneelit imevät energiaa pilviselläkin säällä, mutta ydintalvella hyöty on lähellä nollaa, hän sanoittaa.

”Nykyteknologia mahdollistaa sen, että voimaloista saadaan tehoa vielä loppusyksystä ja heti kevättalvella.”

SSS uutisoi vuonna 2018 (SSS 30.4.2018), että salolaisista aurinkovoimaloista 71 prosenttia sijaitsee omakotitaloissa ja 10 prosenttia vapaa-ajan asunnoissa. Liike-elämän ja teollisuuden osuus oli vain 8 prosenttia, maatalouden vielä prosenttiyksikköä pienempi.

Verneri Kohonen sanoo, ettei kyseisiin lukuihin ole tullut dramaattisia muutoksia.

– Mutta eräänlainen murroskausi on nähdäksemme käsillä. Suurempia teollisen luokan aurinkopuistoja suunnitellaan ja toteutuessaan ne tietenkin vaikuttavat voimasuhteisiin.

– Jos ajatellaan, että kymmenen megawatin teholla aurinkoenergiaa tuottavaan kaupunkiin rakennetaan voimala, jonka kapasiteetti on kaksi megawattia, niin muuttaahan se tilannetta, hän havainnollistaa.

Tyypillisen suomalaisen aurinkovoimalan teho on noin viisi kilowattia (0,005 megawattia).

– Tuokin luku hiipinee ylöspäin, kun teknologia ja paneelit kehittyvät, Kohonen uumoilee.

Hän ei näe mitään syitä sille, miksi aurinkovoimabuumi laantuisi lähitulevaisuudessa.

– Tuotannolliset pullonkaulatilanteet voivat toki hidastaa ilmiön leviämistä, Kohonen huomauttaa.

Carunan toiminta-alueen aurinkovoimaisimmat kunnat

Suluissa kunnan aurinkovoimaloiden yhteenlaskettu teho

1. Espoo (18,2 megawattia)

2. Salo (11 MW)

3. Lohja (6,6 MW)

4. Kaarina 6,3 MW)

5. Kirkkonummi (5,3 MW)

6. Kurikka (5,1 MW)

7. Parainen (4,9 MW)

8. Joensuu (4,8 MW)

9. Tuusula (4,8 MW)

10. Lieto (4,3 MW)

Aurinkoenergiaan investoitunut salolainen arvioi, että voimalan takaisinmaksuaika voi lyhentyä yli puolella tusinalla vuodella

Aurinkovoimalan hankkiminen realisoitui salolaiselle Jari Laakkiolle vuodenvaihteessa, kun joulukuun sähkölasku osoitti 1 300 euron summaa.

– Hetken mielijohteesta ei ole kyse. Talomme kuluttaa paljon energiaa, joten aurinkovoima on ollut tapetilla jo pitkään, sähkölaskujensa kehitystä excel-taulukoista vuosien ajan tarkkaillut Laakkio toteaa.

Energiatalo Järven Tapio Järvi ja Jussi Rahkola olivat viime viikolla asennushommissa Laakkion piharakennuksen katolla. Käyttövalmis voimala koostuu 14 paneelista, joiden yhteenlaskettu teho on 5,74 kilowattia.

– Ensi syksynä hankimme vielä toisen mokoman, jos koemme sen kannattavaksi, Laakkio kertoo.

Hän arvioi, että noin 9 000 euron investointi maksaa itsensä takaisin vajaassa kolmessa vuodessa.

– Energiakriisiä edeltävillä sähkön hinnoilla takaisinmaksuaika voisi olla kymmenenkin vuotta, Laakkio mainitsee.

– Todellisuudessa tarkkoja laskelmia on kuitenkin mahdotonta tehdä. Vain aika näyttää, hän lisää.

Nykyiset energiamarkkinat ovat Laakkion mukaan kuluttajalle kuin suuri arvoitus.

– Ainoa varma tieto on se, että sähkön hinta ja asumismenot nousevat, hän perustelee.

”Talvellahan tämä systeemi ei mitään tuota, eivätkä taida tuottaa tuulivoimalatkaan. Siinä on teknologian vielä vara kehittyä.”

Laakkiolla oli voimalan hankinnassa kaksi periaatetta, joista molemmat pitivät.

– Työn hoitaa luotettava, salolainen toimija ja tämän vuoden puolella, hän kiteyttää.

Paneelit hän hankki nimenomaan sähkölaskun pienentämiseksi.

– Kesän ylijäämäsähkön myymme takaisin, mutta ei sillä mitään suurempaa bisnestä tehdä.

Kesään on kuitenkin vielä pitkä matka. Niin Laakkion kuin muidenkin suomalaisten on ensin sinniteltävä talven yli.

– Talvellahan tämä systeemi ei mitään tuota, eivätkä taida tuottaa tuulivoimalatkaan. Siinä on teknologian vielä vara kehittyä, Laakkio viittaa.