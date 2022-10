SalPalla ja Salolla meni syksyllä 2000 kovempaa kuin koskaan – tänään SalPa voi päättää 21 vuoden odotuksen

Syksyllä 2000 Salolla meni kovempaa kuin koskaan. Tai siis matkapuhelinjätti Nokialla meni.

Ikonisen hittipuhelimen 3310 julkaissut Nokia oli matkapuhelinmarkkinoiden selvä johtaja. Osakekurssi kävi korkeimmillaan 65 eurossa ja yhtiön markkina-arvo oli parhaimmillaan 287 miljardia euroa.

Nokia vastasi tuolloin viidenneksestä Suomen viennistä ja 3,8 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Nokialla oli Suomessa 25 000 työntekijää joista vajaat 5 000 Salossa.

Nokia oli myös ensimmäinen asia, johon kiinnitti huomionsa katsoessa 22 vuoden takaisia kuvia Salon Palloilijoiden toistaiseksi viimeisimmistä nousujuhlista.

Matkapuhelinjätin nimi pelipaidan rinnassa pelanneella SalPalla meni pääsponsorinsa tavoin lujaa vuonna 2000.

Petri Jakosen johtama seura oli ottanut kahdessa vuodessa valtavia harppauksia niin kentällä kuin etenkin sen ulkopuolella. SalPa näkyi ja kuului enemmän kuin koskaan ennen.

Pettymysten kauden 1999 jälkeen kovin odotuksin uudelle vuosituhannelle lähtenyt SalPa eteni Kakkosen länsilohkossa voitosta voittoon, ainoastaan helsinkiläinen Ponnistus pystyi kaatamaan SalPan keskikesällä.

Kanuunakauden keskiössä oli kaksi Kimmoa: Lipponen päävalmentajana ja Piirainen maalikuninkaana.

SalPan nousu Ykköseen varmistui perjantaina 8. syyskuuta, kun pahimmat uhkaajat Turun Pallokerho ja Kaarinan Pojat jäivät keskinäisessä ottelussa 1–1-tasapeliin. SalPan nousu varmistui neljä kierrosta ennen loppua.

Nousujuhlahumussa Salon Seudun Sanomat ennakoi, että SalPa taistelisi seuraavalla kaudella Ykkösessä ylemmän jatkosarjan paikasta eli olisi Suomen 22 parhaan joukkueen joukossa. Jakonen muistutti, ettei liiganousuakaan kannata varoa.

Nousukauden budjetti Kakkosessa oli 600 000 markkaa (nykyrahassa noin 135 000 euroa). Budjetti piti tuplata seuraavaksi kaudeksi 1,2 miljoonaan markkaan (nykyrahassa 265 000 euroa).

Ensitöikseen Jakonen kuitenkin lähti nousua seuraavana maanantaina silloisen kaupunginjohtajan Matti Rasilan puheille. Asia koski kipeästi kaivattua jalkapallohallia. Kuningaslajin talviharjoittelun olosuhteet Salossa kun eivät Salkkarin mukaan kelvaneet edes narreille!

Vaikka Veikkaaja-lehti ennusti ennen kauden 2001 alkua SalPaa jopa Ykkösen Etelälohkon voittajaksi, jäi seuran visiitti Suomen toiseksi korkeimmalla sarjatasolla lopulta yhden kauden mittaiseksi – aivan kuten vuonna 1960 silloisessa Suomi-sarjassa.

Muun muassa TPS-ikoni Marko Rajamäellä vahvistunut SalPa ei päässyt missään vaiheessa Ykkösen rytmiin. SalPa pelasi keskikesällä 12 ottelua putkeen ilman voittoa.

Putken päätteeksi Lipponen sai lähteä ja tilalle tuli kokenut Harri Kampman, mutta kurssia oli liian myöhäistä kääntää. SalPa jäi Ykkösen etelälohkon jumboksi, 27 ottelussa joukkue keräsi 28 pistettä. 27 maalista 12 iski Rajamäki.

Pari viikkoa kauden päätyttyä Jakonen lähti Turun Palloseuraan urheilutoimenjohtajaksi ja SalPa aloitti valmistautumisen Kakkoseen.

Tänään, 8. lokakuuta 2022, SalPalla on mahdollisuus varmistaa ensimmäinen sarjanousu sitten syksyn 2000. Nousu varmistuu, mikäli SalPa voittaa kello 15 alkavassa ottelussa Ilves-Kissat ja Honka Akatemia ei voita kello 16 alkavassa ottelussa Klubi 04:ää.

Maailma on muuttunut 22 vuodessa melkoisesti, mutta salolaisessa jalkapallossa vuosissa 2000 ja 2022 on paljon samaa.

Tero Karintin johtaman osakeyhtiön alaisuuteen siirtynyt SalPan edustusjoukkue on näkynyt ja kuulunut kovempaa kuin kertaakaan sitten 2000-luvun alun. Yleisömäärätkin ovat nousseet vuoden 2001 tasolle.

Nihkeän alkukauden jälkeen SalPa on hallinnut Kakkosen B-lohkoa ja on kolme kierrosta ennen sarjan loppua viiden pisteen johdossa.

Jalkapallohallia ei ole vieläkään rakennettu. Vuoden 2009 kuntaliitoksesta lähtien Salo on ollut Suomen suurin kaupunki, jossa jalkapalloilijat harjoittelevat taivasalla ympäri vuoden.

SalPan edustusjoukkueen budjetitkin ovat yllättävän samankaltaiset: tällä kaudella se on 160 000 euroa ja mahdollisen nousun jälkeen budjetti olisi tarkoitus tuplata reiluun 300 000 euroon.

Ja aivan kuten vuonna 2000, myös vuonna 2022 paikallisvastustaja Wilpas päätti kautensa nousuun: vuonna 2000 Wilpas nousi Kakkoseen, tänä syksynä Kolmoseen.

SalPassa ei olla sarjanousuihin totuttu. Vuonna 1956 perustetun seuran miesten edustusjoukkue on noussut sarjaporrasta ylemmäs vain kuusi kertaa: 1959, 1973, 1977, 1981, 1995 ja 2000.

SalPa on jo pitkään ollut pisimpään yhtäjaksoisesti Suomen kolmanneksi korkeimmalla sarjatasolla eli Kakkosessa pelannut seura. Kaudesta 2002 lähtien SalPa on pelannut 21 kautta ja yhteensä 501 ottelua samalla sarjatasolla. Tämän iltapäivän ottelu on siis 502:s peräkkäinen Kakkosessa!

Saavutus on käsittämätön, kun ottaa huomioon, että jokaisen 21 kauden päätteeksi vähintään kaksi joukkuetta, usealla kaudella jopa kolme kymmenestä joukkueesta on vaihtanut sarjatasoa.

SalPan putoaminen ei ole ollut 21 kauden aikana oikeastaan lähelläkään. Lähimpänä nousua SalPa on ollut vuonna 2005 (päävalmentaja Tommi Pikkarainen), vuonna 2010 ( Markus Sinisalo) ja vuonna 2017 (Jarkko Tallqvist).

Tänään Tero Suonperän valmentamalla SalPalla on siis mahdollisuus päättää 21 kautta kestänyt sinänsä ansiokas taival Kakkosessa.

Varmistuu SalPan nousu sitten tänään, kahdella viimeisellä kierroksella tai ei ollenkaan, yksi asia on varma: mikään muu seura Suomessa ei ansaitsisi yhtä paljon paikkaa Ykkösessä.

Kakkosen B-lohkon nousukarsintasarjaa: SalPa–Ilves-Kissat Urheilupuiston ylänurmella tänään kello 15.

SalPa 2000 – edellinen nousijajoukkue

Maalivahdit: Petri Salomaa, Mikko Känkänen, Petri Viljanen.

Puolustajat: Teemu Kujanpää, Mikko Sorsakivi, Erno Simonen, Tuomas Talvo, John Allen, Petri Rantalaiho.

Keskikenttäpelaajat: Juha Halonen, Jussi Nurminen, Atte Nurminen, Topi Luukkala, Jukka Riskilä, Miihkali Haverila, Meelis Lindmaa, Kim Lehtonen.

Hyökkääjät: Mark Kulmala, Ville-Petteri Matikainen, Kimmo Piirainen.

Päävalmentaja: Kimmo Lipponen

Kakkosvalmentaja: Juha Halonen.

Joukkueenjohtaja: Tom Toivonen.

Huoltaja: Vesa Lehtinen.

Kakkosen länsilohko 2000, sarjataulukko:

SalPa 22 19 2 1 70–18 59

KaaPo 22 12 3 7 53–41 39

TPK 22 10 6 6 52–36 36

Ponnistus 22 11 1 10 39–47 34

VG-62 22 8 8 6 44–32 32

IFK M 22 9 4 9 45–45 31

KaIK 22 9 3 10 53–49 30

PIF 22 8 6 8 31–37 30

Ponnistajat 22 8 4 10 35–40 28

FC Kontu 22 8 3 11 44–43 27

VJS 22 4 5 13 32–64 17

EuPa 22 3 1 18 33–79 10

Kimmo Piirainen voitti länsilohkon maalikuninkuuden 24 maalilla. Mark Kulmala teki 12 ja Jukka Riskilä 8 maalia.