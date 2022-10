Salolaisia yrityksiä on joutunut huijatuksi valtakunnallisessa verkkotunnuspetosten sarjassa, jota suomalaiset tekijät ovat johtaneet Espanjan Aurinkorannikolta.

– Meillä on jo satoja ilmoituksia ympäri Suomea, mutta tapauksia on huomattavasti enemmän, tutkintaa johtava ylikomisario Kari Pakanen Oulun poliisista sanoo.

Espanjasta soitelleet puhelinmyyjät ovat kaupitelleet suomalaisille yrityksille ja yhteisöille verkkotunnusten rekisteröintipalveluja. Huijauksen kohteeksi joutuneille on myyty esimerkiksi net-, org-, com-, live- ja info-päätteisiä tunnuksia viiden tai kymmenen vuoden sopimuksella.

Yrityksiä on laskutettu heti koko voimassaolon ajalta, mutta verkkotunnukset on tosiasiassa rekisteröity vain vuodeksi. Yhden tunnuksen hinta on ylikomisario Pakasen mukaan ollut keskimäärin 25 euroa vuosi.

– Osa on maksanut sen kummempia miettimättä ja osa ei ole maksanut. Laskun tultua on alettu kyseenalaistaa, että onko kaikki oikein.

Pakanen vahvistaa, että joukossa on ainakin muutama salolainen yritys.

Maksun saajaksi on merkitty joko Etelä-Suomen laskutuspalvelu Oy, Suomen lasku ja talous Oy tai JPS Yrityspalvelu Oy, jotka on poliisin mukaan perustettu varta vasten petosten tehtailua varten.

– Maksetut laskut ovat menneet näiden yhtiöiden tilille. Se on voinut olla ihan eri yhtiö, jonka nimissä on laskutettu, ylikomisario Pakanen huomauttaa.

Pääepäillyt ovat rekrytoineet puhelinmyyjiksi suomalaisia nuoria sekä Suomesta että Espanjasta. Puhelinmyyjiä on Pakasen mukaan kuultu, mutta hän ei kommentoi, epäilläänkö myös heitä rikoksista.

Oulun poliisi julkaisi perjantaina tiedotteen, jossa se pyytää huijauksen kohteeksi joutuneita yrityksiä ja yhteisöjä ilmoittamaan asiasta poliisille.

”Myös laskun maksamatta jättäneet voivat olla yhteydessä”, poliisi tiedotti.

Ylikomisario Kari Pakasen mukaan talousrikosjutun tutkinta on jo loppusuoralla, ja asianomistajat voivat tehdä ilmoituksen sähköpostilla marraskuun loppuun mennessä. Osoite on domain@poliisi.fi

Oulun poliisi tutkii petossarjaa törkeänä petoksena, törkeän petoksen yrityksenä ja markkinointirikoksena. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet vuosina 2019–2020.