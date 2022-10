Somero on jäämässä ilman iltaravintolaa – terassiravintolan pitäjä venyttää aukioloa pakkasiin ja keilahalli miettii bändien ottamista

Somero on jäämässä talveksi ilman iltaravintolaa. Tällä hetkellä auki on vain kesäravintola Bönde. Sen sulkeuduttua Somerolla ei ole iltaravintolaa.

Bönden yrittäjä Sadik Kizilyamac aikoo pitää terassiravintolaa auki perjantaisin ja lauantaisin yöllä puoli neljään niin pitkälle kuin voi.

– Pakkasten tultua on pakko sulkea, sillä putket jäätyvät, hän sanoo.

Böndessä on noin 250 asiakaspaikkaa, joista sisällä on 80. Rakennus toimi aikoinaan kesäkukkamyymälänä.

Kizilyamac kertoo asiakkaiden olleen hyvin huolissaan siitä, että Somero jää talviksi ilman iltaravintolaa.

– Minulta kysytään jatkuvasti, että tuleehan Somerolle joku iltaravintola. Niin nuoret kuin aikuiset haluavat kokoontua yhteen ja pitää hauskaa omalla paikkakunnalla. Tämä on todella surullinen tilanne.

Kizilyamac on etsinyt vuokrattavaa tilaa iltaravintolalle.

– Tilaa ei ole toistaiseksi löytynyt. Jos sopiva tila on ollut tyhjänä, on vuokrapyyntö ollut liian korkea. Parhaimmillaan liiketilasta on pyydetty jopa 7 000 euroa kuussa, joka alkaa olla Helsingin hinta.

Kizilyamac kaipaa tilaa, jossa olisi tilaa 200–250 neliötä ja vessat. Hän uskoo, että yhdelle iltaravintolalle riittäisi Somerolla asiakkaita myös talvella.

– Kun tekee itse yrittäjänä mahdollisimman paljon työtä, pitäisi pärjätä. Elävää musiikkia pitää olla.

Somerolaisten huoli ravintolatilanteesta on tuttu myös Someron keilahallin yrittäjälle Mika Salmiselle.

– Asiakkaat ovat puhuneet paljon siitä, että jäädäänkö täällä tosiaan ilman iltaravintolaa. Hyvin surullinen tilanne, Salminen toistaa Kizilyamacin ajatukset.

Salminen yrittää itse auttaa tilanteessa sen verran kuin pystyy. Hän on pidentänyt keilahallin lauantai-illan aukioloa niin, että siellä voi olla puoli kahteen yöllä. Hallilla on A-oikeudet.

– Tämä on pientä ensiapua, jotta ihmiset voivat viettää jossakin iltaa yhdessä. Asiakkaita on myös ollut. Nuoret ovat jatkaneet matkaa tästä naapurikaupunkeihin, Salminen kertoo.

Salminen on pohtinut myös bändien ottamista.

– Siihen tilat ovat aika epäsopivat, mutta keilaratojen päällä voisi soittaa.

Someron viimeinen talvisin avoinna ollut iltaravintola oli Hämeenportti. Legendaarinen ravintola tunnetaan muun muassa Rauli Badding Somerjoen laulusta Bussi Somerolle. Kizilyamac pyöritti ravintolaa yhden talven koronarajoitusten aikaan, viime toukokuussa tiloissa aloitti Hotelli Olla.

Hotelli Ollan yrittäjä Olla-Riitta Mäkelä aikoo keskittyä edelleen hotelli- ja kahvilatoimintaan. Lisäksi hän vuokraa tiloja yksityisille. Hotellissa on majoitustilat 15 henkilölle.

– Yöravintola sopii huonosti yhteen hotellin kanssa, sillä hotellivieraat tarvitsevat rauhaa. Ravintolan pitäisi mennä kiinni kello 22, Mäkelä toteaa.

Someron Seurahuone lopetti yökerhotoiminnan yhdeksän vuotta sitten. Silloin ravintolassa oli myöhään avoinna diskon puoli, jossa on 145 paikkaa. Seurahuoneen salissa on 390 asiakaspaikkaa.

– Asiakkaita ei ollut tarpeeksi ja porukka tuli myöhään. Silloin asiakkaista kilpaili myös Hämeenportti ja kesällä tietysti Rantatupa, Tapio Paakkunainen huomauttaa.

Tapio ja Liisa Paakkunainen eivät suunnittele yökerhon avaamista uudelleen.

– Meillä on lounastarjoilu ja teemme pitopalvelukeikkaa. Lisäksi salissa on paljon yksityistilaisuuksia varsinkin viikonloppuisin. Tässä on työtä tarpeeksi, Tapio Paakkunainen toteaa.

Paakkunainen arvioi, että yksi iltaravintola voi Somerolla pärjätä, jos yrittäjä pyörittää sitä omalla porukalla.

Keväästä syksyyn saakka avoinna oleva Rantatupa sulki ovensa syyskuussa. Suositun kesäravintolan yrittäjä Peter Hiort af Ornäs on hyvin pahoillaan vahvana musiikki- ja tanssipitäjänä tunnetun Someron ravintolaelämää uhkaavasta hiljaiselosta.

– Rahat menevät muualle ja samalla opitaan hakemaan palvelut naapurikaupungeista, hän huomauttaa.

Rantatupa avaa ovensa jälleen huhtikuussa.