Somero perui kansalaisopiston matkakulujen korvaukset – kieltenopettaja ei aio palata syyslomalta töihin

Somero on perunut aikeensa maksaa kansalaisopiston tuntiopettajille matkakustannusten korvauksia entisten rajojen mukaan, vaan omavastuuosuus nousee 6 kilometristä 20 kilometriin suunnalta. Henkilöstöjaosto päätti, että uutta linjausta noudatetaan takautuvasti elokuun alusta lähtien.

Keväällä työsopimuksensa tehneet tuntiopettajat ovat järkyttyneitä. Ensimmäinen heistä on jo ilmoittanut, ettei palaa syysloman jälkeen työhönsä.

Someron sivistysjohtaja Minna Mäkelä-Rönnholm totesi syyslukukauden alussa (SSS 10.9.2022), että tuntiopettajien työmatka-ajot aiotaan korvata jatkossakin vanhan mallin mukaan. Henkilöstöjaosto päätti kuitenkin leikata korvauksia kunta-alan opetushenkilöstön uuden virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

– Esittelijänä pääpointtini oli se, että keskusjärjestöt tekevät työehtosopimukset. Kaikissa työsuhteissa mennään työehtosopimusten mukaan eikä tehdä niihin omia muutoksia. Vastoin yleisiä sopimuksia tehdyillä päätöksillä on taipumus kertautua, Someron kaupunginjohtaja Sami Suikkanen toteaa.

Hän on jo saanut päätöksestä negatiivista palautetta. Suikkanen toteaa nyt, että kansalaisopiston toimintakentässä on erityspiirteensä.

– Asiaa voidaan arvioida uudestaan.

Salon kaupungin henkilöstöjaosto päätti vastikään jatkaa matkakulujen korvaamista entiseen tapaan turvatakseen monipuolisen kurssitarjonnan eri puolilla kaupunkia. Moni opettaja ajaa kurssipaikalle parin tunnin työrupeamaa varten. Salon lisäksi Varsinais-Suomessa ainakin Paimio, Kaarina, Naantali ja Parainen korvaavat matkat kuten ennenkin.

Opettajien ammattijärjestö OAJ:n ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n alkukesästä tekemä sopimus nosti kansalaisopistojen kokoaikaisten tuntiopettajien palkkoja ja heikensi tuntiopettajien matkakulukorvauksia. Salon seudun opistojen edustajat näkevät, että ratkaisu sataa suoraan kaupunkiopistojen laariin. Pienemmissä kaupungeissa ja maaseudulla toimivat opistot pyörivät nimenomaan tuntiopettajien voimin, eikä kokoaikaisia opettajia juurikaan ole.

Salon kansalaisopiston rehtori Päivi Pölönen pitää työehtosopimusta käsittämättömänä. Hän arvelee, että neuvottelupöydässä on ollut päättäjiä vain isoista kaupungeista, joissa opettajia asuu paljon ja julkinen liikenne toimii.

– Muutos on kuolinisku opistojen monimuotoisuudelle. Vaarana on, että tarjonta kapeutuu valtavasti. Kansalaisopiston perusidea on viedä opetus lähelle ihmisiä.

Salon kansalaisopistolla on opetusta arviolta 60 paikassa eri puolilla kaupunkia. Opettajia ei saada, jos heidän pitää omalla kustannuksellaan ajaa opetuspaikalle pitämään parin tunnin kursseja.

Somero-opiston koulutuskoordinaattori Riitta Ryhtä toteaa tuoneensa Pölösen mainitsemia asioita esille henkilöstöjaoston päätöstä varten.

– Esittelijät ovat tienneet mielipiteemme. Päätöksen vaikutukset nähdään parin viikon sisällä, kun kevään ohjelmaa ruvetaan tekemään, hän sanoo.

Kansalaisopistot saivat tiedon työehtosopimuksen muutoksistaelokuussa.Syksyn kurssisuunnitelmat ja työsopimukset oli tehty jo keväällä.

Pölönen valmisteli esityksen Salon henkilöstöjaostolle vanhan maksukäytännön jatkamisesta. Hän laski, että heikennys olisi yhtä opetuskertaa kohden ollut noin 13 euroa. 12 kurssikerran mukaan laskettuna se olisi vienyt vajaat 160 euroa lukukaudessa ja yli 300 euroa lukuvuodessa. Tuntiopettajien saamat korvaukset ovat veronalaista tuloa.

Someron päätöksessä viitattiin siihen, että omavastuuosuuden voi ilmoittaa verotuksessa. Pölönen toteaa matkakulujen omavastuuosuuden olevan niin korkea, että verotuksellista hyötyä ei kertyisi.

Salon kansalaisopistossa työskentelee 150–170 tuntiopettajaa ja Somero-opistossa vajaat 60. Molemmissa noin puolet opettajista on tähän asti saanut korvausta matkakustannuksista. Opettajat on pyritty hankkimaan 50 kilometrin säteeltä.

Someron henkilöstöjaostoon kuuluvat puheenjohtaja Jutta Varjus (kok.), Tero Pirttilä (kesk.) ja Taina Ruuhilehto (sd.).

”En mene syysloman jälkeen töihin”

Somero-opistossa kieliä opettava Olla-Riitta Mäkelä on tyrmistynyt Someron päätöksestä, ja kuvaa sitä järjettömäksi. Hän sopi syyslukukauden kursseista keväällä, ja sai nyt tietää, ettei matkakustannusten korvauksia makseta.

– Olen loukkaantunut siitä, miten työnantaja kohtelee minua. Todella epäreilua ja härskiä toimintaa ottaa korvaus takautuvasti pois ilman neuvotteluja. llmoitin, etten mene syysloman jälkeen töihin, jos tämä päätös pitää. Tämä on periaatteellinen kysymys.

Mäkelän kotoa on 13 kilometriä sekä Somero-opistolle että sen Kosken toimipaikkaan, joissa hän opettaa. Aiemmin yhdestä kurssi-illasta korvauksia kertyi 14 kilometriltä.

Mäkelä epäilee, että Someron päättäjät eivät ole saaneet riittävää tietoa asiasta ja sen vaikutuksista. Hän tuhahtaa henkilöstöjaoston vetoamaan yhdenvertaisuuden näkökulmaan:

– Me olemme tehneet työmme aina epätasa-arvoisilla sopimuksilla ilman ilta- ja viikonloppulisiä. Meillä ei ole enää edes irtisanomisaikaa. Sovitut työt eivät ala, jos kurssi ei tule täyteen, vaikka työsopimus on tehty, ajat kalenteriin varattu ja opetusmateriaali valmisteltu.

Mäkelää pöyristyttää myös se, että OAJ vetäytyy vastuusta ja menee kuntapäättäjien selän taakse. Neuvottelupäällikkö Markku Perttunen sanoi Salon Seudun Sanomille syyskuussa, että kansalaisopistot voivat halutessaan korvata tuntiopettajien matkakustannukset ensimmäisestä kilometristä lähtien. Perttusen mukaan merkittävä osa työnantajista aikoi maksaa kulut entiseen malliin.

Vuodesta 1985 kansalaisopistoissa opettanut Mäkelä toteaa matkakustannusten korvausten heikennyksen iskevän nimenomaan maaseutuopistojen toimintaan.

– Päätös sotii koko kansalaisopistoaatetta ja sivistyksellistä tasa-arvoa vastaan. Kansalaisopistoissa tarjotaan opetusta ihmisille, jotka eivät muuten sitä saisi.

Toinen useassa seudun kansalaisopistossa opettava opettaja laskee menettävänsä Someron päätöksen takia jo neljässä viikossa 90 euroa.

– Matkakustannusten korvauksista saatiin vielä syksylläkin opistolta suullinen lupaus ja olin budjetoinut omat menoni sen mukaan, hän toteaa.

– Henkilöstöjaosto teki päätöksensä 3.10., mutta me saimme siitä tiedon sähköpostilla 8.10. kello 15.58 syysloman alkaessa. Se pilasi syyslomani.