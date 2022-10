Sotanäkymät yhä synkempiä

Ukrainan sodassa on nähty uusia käänteitä, jotka maalaavat entistä synkempiä näkymiä. Julmat ohjusiskut ukrainalaisiin kaupunkeihin ja siviilikohteisiin kertovat Venäjän epätoivoisesta tilanteesta.

Sota ei ole sujunut lainkaan Venäjän presidentti Vladimir Putinin toivomalla tavalla. Venäläisjoukkojen hyökkäyksen piti johtaa Ukrainan nopeaan miehitykseen, vallanvaihtoon ja juhlaparaatiin. Toisin kävi. Laskelmat pettivät pahoin, kun venäläismiehittäjiä ei otettukaan avosylin vastaan, vaan Ukraina taisteli urhoollisesti maahan tunkeutunutta hyökkääjää vastaan.

Venäjän käynnistämä hyökkäyssota on ollut alusta saakka kaikkea muuta kuin Venäjän sotavoimien vahvaa etenemistä. Ukraina on puolustanut maataan rohkeasti ja lyönyt vihollisen toistuvasti. Venäjä on vastannut lähinnä siviileihin kohdistuvilla pommituksilla ja raa’alla väkivallalla, joita pitää tutkia sotarikoksina.

Voittojen sijaan Venäjä onkin kirjannut sotarintamalta enemmän tai vähemmän noloja tappioita. Venäläisjoukkojen osaaminen, varusteet, johtaminen ja motivaatio ovat hukassa.

Ukrainalaisilla taas on vahva tahto puolustaa omaa maataan ja itsenäisyyttään. Ukrainalaisjoukot ovat osoittautuneet taitaviksi taistelijoiksi. Menestystä sotarintamalla ovat tuoneet myös länsimailta saatu ase- ja koulutusapu.

Erityisen noloa presidentti Putinille oli Kertšinsalmen siltaan tehty isku, joka ajoittui sopivasti Putinin 70-vuotispäivän läheisyyteen. Isku onnistui, vaikka siltaa vartioitiin tarkkaan.

Putinin kosto nähtiin, kun Venäjä iski kymmenillä ohjuksilla ukrainalaisiin kaupunkeihin ja siviilikohteisiin. Tällä kertaa pääkaupunki Kiovaan ja muihin kaukana sotarintaman takana oleviin kaupunkeihin.

Venäjää epäillään myös aiemmin Nord Stream -kaasuputkiin tehdyistä iskuista. Kaasuputki-isku ja kaupunkien pommitukset antavat huolestuttavan kuvan, mihin kaikkeen Venäjä on valmis. Tilanne kärjistyy sitä mukaa, mitä epätoivoisemmaksi Venäjän tilanne käy.

Putinin määräämä liikekannallepano kertoo, että Venäjällä on pulaa sotilaista. Pulaa on myös varusteista, joita Venäjä on joutunut ostamaan muun muassa Pohjois-Korealta. Itseään suurvaltana pitävälle maalle tämä on kiusallista.

Venäjän vaikea tilanne näkyy myös Valko-Venäjällä, jossa itsevaltainen presidentti ja Putinin liittolainen Aljaksandr Lukashenka uhkailee sotapuheilla Ukrainaa. Lukashenka väittää, että Ukraina olisi hyökkäämässä Valko-Venäjälle. Tämä ei tietenkään pidä paikkaansa, mutta antaisi näennäisen oikeutuksen hyökätä Ukrainaan. Valko-Venäjä on pysynyt toistaiseksi sodan ulkopuolella, mutta Putin saattaa painostaa kumppania mukaan.

Sodan loppumisesta ei ole näkyvissä mitään merkkejä. Siitä huolimatta Putinille on turha hakea mitään helppoa ulospääsyä. Sota päättyy, kun Venäjän joukot poistuvat ja koko Ukraina on vapaa.

Länsimaiden on seistävä entistä vahvemmin Ukrainan tukena.