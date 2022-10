STM ei enää suosittele lääkejodia säteilyvaaratilanteessa yli 40-vuotiaille – päivitetty suositus aiheutti apteekkeihin poikkeuksellisen kysyntäpiikin, joka tyhjensi varastot ja kaatoi nettisivut

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) suosittelee hankkimaan koteihin lääkejodia säteilyvaaratilanteen varalle apteekista. Lääkejodia suositellaan uuden ohjeen mukaan 3–40-vuotiaille. Ministeriö julkaisi lääkejodin käyttöä koskevan suosituksensa tiistaina. Aiempi ohje oli vuodelta 2002, ja päivitys perustuu ministeriön mukaan Maailman terveysjärjestön (WHO) suosituksiin.

WHO:n suositus on jo vuodelta 2017, mutta erityisasiantuntija Elina Asolan mukaan ministeriö ei koronapandemian vuoksi ennättänyt päivittää omaa ohjettaan ennen kuin nyt. Hän kertoo STT:lle, että keväällä puhjennut Ukrainan sota kuitenkin vaikutti siihen, että päivitys tuli ajankohtaiseksi.

– Viimeistään siinä vaiheessa kävi ilmi, ettei ohje palvele enää tarkoitustaan, Asola sanoo.

Jos tapahtuu ydinvoimalaonnettomuus, sisätiloihin meneminen on ministeriön mukaan ensisijainen ja tehokkain suojautumistoimi. Lääkejodin käyttö on toissijaista, ja sen tarkoituksena on säteilyvaaratilanteessa estää radioaktiivista jodia kertymästä kilpirauhaseen.

Säteilyturvakeskuksen mukaan kilpirauhasen saama säteily voi aiheuttaa syöpää tai kilpirauhasen vajaatoimintaa.

Lääkejodia suositellaan enintään 40-vuotiaille

Ministeriön suosituksen mukaan säteilyaltistus on vaarallisinta kasvuiässä oleville. Joditabletteja suositellaan enää enintään 40-vuotiaille ihmisille, kun aiempi suositus koski myös yli 40-vuotiaita.

WHO:n suosituksessa, johon ministeriö viittaa, todetaan, että 40 vuotta täyttäneet eivät todennäköisesti hyödy lääkejodista samalla tavalla kuin heitä nuoremmat. WHO:n selvityksessä viitataan muun muassa Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen tehtyihin tutkimuksiin. WHO:n mukaan tilanteessa, jossa lääkejodia on saatavilla rajallinen määrä, tulisi tämän vuoksi asettaa alle 40-vuotiaat etusijalle.

– Ei ole todennettu, että kilpirauhasen kasvaimilla ja säteilyllä olisi yhteyttä 40-vuotiailla ja vanhemmilla, Asola kertoo.

Ministeriön ohjeen mukaan tabletteja suositellaan myös raskaana oleville. Säteilyvaaratilanteessa pelastusviranomaiset lähettävät niiden käyttöä ohjeistavan vaaratiedotteen.

Apteekeissa kysynnässä ”aivan poikkeuksellinen piikki”

Apteekkikonserni Yliopiston Apteekin (YA) jodivarastot myytiin tänään käytännössä loppuun sosiaali- ja terveysministeriön julkaistua päivitetyn lääkejodisuosituksensa, YA:n farmaseuttinen johtaja Kati Vuorikallas kertoo.

– Verkkoapteekista jodia saattaa löytyä vielä jonkin verran. Lääkejodin kysynnässä on tänään ollut aivan poikkeuksellinen piikki.

Ruuhka on ollut kova myös verkkokaupassa, jonka kävijämäärät ovat tänään olleet Vuorikallaksen mukaan suuret. Se on aiheuttanut nettisivujen hidastumista ja hetkittäin jopa kaatumista.

Vuorikallas sanoo, että Yliopiston Apteekilla on tätä päivää ennen ollut varastossa ”normaalia kulutusta” vastaava määrä jodia. Tarkkaa tietoa siitä, kuinka paljon jodia tänään on myyty, hän ei osaa sanoa.

Jodin ostorajoitukset otettiin Yliopiston Apteekeissa käyttöön jo tänään. Siten turvataan se, että mahdollisimman moni saa jodia, Vuorikallas sanoo.

– Ostorajoitus on kaksi kappaletta kymmenen tabletin pakkauksia tai yksi isompi pakkaus.

Nyt jodivarastoja pyritään Vuorikallaksen mukaan täydentämään.

– Meille on tulossa pieniä eriä joditabletteja, mutta tarkempi aikataulu ei ole tässä vaiheessa tiedossa.

STUK: ”Joditabletit kuuluvat normaaliin varautumiseen”

Ukrainan kriisi aiheutti sen, että ministeriö päätti päivittää lääkejodiohjeensa. STM:n Asolan tietojen mukaan Ukrainan sodassa tapahtuvat asiat johtaisivat hyvin epätodennäköisesti siihen, että Suomessa olisi tarve syödä joditabletteja.

Saman totesi tiistaina myös Säteilyturvakeskus (STUK) Twitterissä.

– Sota Ukrainassa ei voi aiheuttaa tilannetta, jossa Suomessa tarvitsisi suojautua radioaktiivisilta aineilta. Joditabletit kuuluvat normaaliin varautumiseen, STUK kirjoittaa tviitissään.

Asolan mukaan joditablettien käyttö voisi olla tarpeen vaaratilanteessa ydinvoimalan läheisyydessä.

– Puhutaan kymmenistä, korkeintaan joistain sadoista kilometreistä, hän sanoo.

Julkinen terveydenhuolto huolehtii pienten lasten lääkejodista

Uudessa suosituksessa arvioidaan, että kerta-annos kaliumjodidia voi yleensä riittää. Uusinta-annos voi tulla pitkittyneessä tilanteessa kyseeseen, mutta WHO:n mukaan lisäannosta ei tulisi antaa vastasyntyneille, raskaana oleville tai imettäville äideille.

Vuoden 2002 ohjeessa joditablettien hankinta oli pääosin kotitalouksien vastuulla. Erityisasiantuntija Asolan mukaan monessa kotitaloudessa tabletteja on jo, koska jo aiemmin tänä vuonna niistä aiheutui kysyntäpiikki. Toisaalta Asolan mukaan tuotantoa on sittemmin lisätty, ja uusi ohje rajaa niiden kohderyhmää aiemmasta.

– Olemme luottavaisia, että tablettien saatavuus pysyy riittävänä, hän sanoo.

Suomessa ei ministeriön mukaan ole myynnissä alle 3-vuotiaille suunnattua lääkejodivalmistetta. Uuden ohjeen mukaan sen hankinta ja jakelu kuuluu julkisen terveydenhuollon vastuulle.

Lääkejodin haittavaikutukset ovat ohjeen mukaan harvinaisia. Ihmisten, joilla on kilpirauhassairauksia, tulisi kuitenkin noudattaa varovaisuutta.

Markku Uhari, Simu Perälä