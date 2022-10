STM: Suomalaisten kannattaa hankkia lääkejodia säteilyvaaratilanteen varalle – päivitetty ohje suosittelee jodia enintään 40-vuotiaille

Sosiaali- ja terveysministeriö suosittelee 3–40-vuotiaita hankkimaan kotiinsa lääkejodia säteilyvaaratilanteen varalle apteekista. Ministeriö päivitti lääkejodin käyttöä koskevan suosituksensa tiistaina. Aiempi ohje oli vuodelta 2002, ja päivitys perustuu ministeriön mukaan Maailman terveysjärjestön (WHO) suosituksiin.

Jos tapahtuu ydinvoimalaonnettomuus, sisätiloihin meneminen on ministeriön mukaan ensisijainen ja tehokkain suojautumistoimi. Lääkejodin käyttö on toissijaista, ja sen tarkoituksena on säteilyvaaratilanteessa estää radioaktiivista jodia kertymästä kilpirauhaseen.

Säteilyturvakeskuksen mukaan kilpirauhasen saama säteily voi aiheuttaa syöpää tai kilpirauhasen vajaatoimintaa.

Lääkejodia suositellaan enintään 40-vuotiaille

Ministeriön suosituksen mukaan säteilyaltistus on vaarallisinta kasvuiässä oleville, joten joditabletteja suositellaan enää enintään 40-vuotiaille ihmisille. Aiempi suositus koski myös yli 40-vuotiaita.

WHO:n suosituksessa, johon ministeriö viittaa, todetaan, että 40 vuotta täyttäneet eivät todennäköisesti hyödy lääkejodista samalla tavalla kuin heitä nuoremmat. WHO:n selvityksessä viitataan muun muassa Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen tehtyihin tutkimuksiin.

WHO:n mukaan tilanteessa, jossa lääkejodia on saatavilla rajallinen määrä, tulisi tämän vuoksi asettaa alle 40-vuotiaat etusijalle.

Ministeriön ohjeen mukaan tabletteja suositellaan myös raskaana oleville. Säteilyvaaratilanteessa pelastusviranomaiset lähettävät niiden käyttöä ohjeistavan vaaratiedotteen.

Julkinen terveydenhuolto huolehtii pienten lasten lääkejodista

Uudessa suosituksessa arvioidaan, että kerta-annos kaliumjodidia voi yleensä riittää. Uusinta-annos voi tulla pitkittyneessä tilanteessa kyseeseen, mutta WHO:n mukaan lisäannosta ei tulisi antaa vastasyntyneille, raskaana oleville tai imettäville äideille.

Suomessa ei ministeriön mukaan ole myynnissä alle 3-vuotiaille suunnattua lääkejodivalmistetta. Uuden ohjeen mukaan sen hankinta ja jakelu kuuluu julkisen terveydenhuollon vastuulle.

Lääkejodin haittavaikutukset ovat ohjeen mukaan harvinaisia. Ihmisten, joilla on kilpirauhassairauksia, tulisi kuitenkin noudattaa varovaisuutta.

Markku Uhari