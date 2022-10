STM: Suomalaisten kannattaa hankkia lääkejodia säteilyvaaratilanteen varalle

Sosiaali- ja terveysministeriö suosittelee 3–40-vuotiaita hankkimaan kotiinsa lääkejodia säteilyvaaratilanteen varalle apteekista. Ministeriö päivitti lääkejodin käyttöä koskevan suosituksensa tänään. Aiempi ohje oli vuodelta 2002.

Jos tapahtuu ydinvoimalaonnettomuus, sisätiloihin meneminen on ministeriön mukaan ensisijainen ja tehokkain suojautumistoimi. Lääkejodin käyttö on toissijaista, ja sen tarkoituksena on säteilyvaaratilanteessa estää radioaktiivista jodia kertymästä kilpirauhaseen. Joditablettien ottamista suositellaan enintään 40-vuotiaille ja raskaana oleville. Säteilyvaaratilanteessa pelastusviranomaiset lähettävät niiden käyttöä ohjeistavan vaaratiedotteen.