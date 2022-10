Suomen ulkoministeriö kutsui Venäjän suurlähettilään puhutteluun – ulkoministeriö tuomitsee valekansanäänestykset sekä laittomat alueliitokset Ukrainassa

Suomen ulkoministeriö kutsui tänään Venäjän suurlähettilään puhutteluun, ministeriö kertoo Twitterissä.

Ulkoministeriö ilmaisi lähettiläälle tuomitsevansa Ukrainan vallatuilla alueilla tehdyt valekansanäänestykset sekä alueiden laittomat liittämiset Venäjään.

Venäjän parlamentin alahuone duuma hyväksyi maanantaina yksimielisesti lain, jolla Venäjä haluaa liittää itseensä Zaporizhzhjan, Hersonin, Donetskin ja Luhanskin alueet Ukrainassa.

Suomen ulkoministeriö sanoo, että Venäjän toimet loukkaavat räikeästi Ukrainan suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta sekä YK:n peruskirjaa.

Taistelut Ukrainassa ovat jatkuneet myös Venäjän laittomasti itseensä liittämillä alueilla, kertoi Guardian-lehti maanantaina.

Venäjä ei ilmeisesti ole saanut havittelemiaan alueita täysin hallintaansa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi maanantaina Guardianin mukaan, että Ukraina oli saanut vallattua takaisin pieniä alueita sekä Hersonissa että Itä-Ukrainan Donetskissa ja Luhanskissa.

Hersonissa hän sanoi Ukrainan joukkojen vallanneen takaisin Venäjältä Arkhanhelsken sekä Myroljubivkan asuinalueet.

Toisaalta Venäjälle ei itselleenkään näytä olevan vielä selvää, mitkä alueet se tarkalleen ottaen haluaa liittää itseensä.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi maanantaina, että Venäjä ”aikoo konsultoida” Hersonin sekä Zaporizhzhjan alueiden asukkaiden kanssa Venäjään liitettävien alueiden rajoista.

Brittitiedustelu: Venäjällä on ongelmia liikekannallepanossa

Lisäksi Venäjällä on ongelmia osittaisen liikekannallepanon toteuttamisessa, totesi Britannian puolustusministeriö päivittäisessä tiedusteluraportissaan maanantaina.

Brittiraportin mukaan Venäjällä virkamiehet ovat lähes varmasti rekrytoineet ihmisiä, jotka eivät sovi liikekannallepanon kriteereihin. Heillä on todennäköisesti vaikeuksia myös kouluttaa uusia värvättyjä, raportissa sanotaan.

Ongelmista kielii raportin mukaan myös se, että Venäjän presidentti Vladimir Putin on tunnustanut ongelmat epätavallisen nopeasti. Putin on myöntänyt, että joukkojen mobilisaatiossa on tehty virheitä, jotka on korjattava.

Ukrainan asevoimien mukaan Venäjä myös etsii nuoria miehiä rekrytoitavaksi valtaamillaan alueilla. Asiasta kertoi Ukrainan asevoimien eteläinen komentokeskus tiedotteessa maanantaina uutiskanava CNN:n mukaan. Venäjän joukot kulkevat sen mukaan ovelta ovelle ja laativat listoja armeijaikäisistä miehistä.

Myös henkilöllisyystarkastukset Venäjän tarkastuspisteillä ovat tiukentuneet ja ihmisten lähtöä vallatuilta alueilta on vaikeutettu huomattavasti, Ukrainan asevoimat kertoivat.

Väitteitä ei ole voitu vahvistaa riippumattomista lähteistä.

Kutsuntaupseeri otettiin pois tehtävistään tuhansien virheellisten rekrytointien vuoksi

Venäjällä eräs rekrytointiupseeri on otettu pois tehtävistään tuhansien ihmisten virheellisten armeijaan kutsumisten vuoksi.

Kutsuntaupseeri oli virassa Habarovskin alueella Venäjän Kaukoidässä, kertoi paikallinen kuvernööri Mihail Degtjarjov Telegram-videoviestissä uutistoimisto AFP:n mukaan.

Kuvernöörin mukaan noin puolet ”joistakin tuhansista” ihmisistä Habarovskissa oli kutsuttu virheellisesti armeijaan viimeisten kymmenen päivän aikana. Nämä henkilöt eivät kuvernöörin mukaan täyttäneet osittaisen liikekannallepanon kriteerejä, ja heidät lähetettiin siksi takaisin koteihinsa.

Yksi muukin rekrytointiongelma kävi ilmi maanantaina. Tuolloin Venäjän valtiollinen Tass-uutistoimisto uutisoi Venäjän vahingossa kutsuneen armeijaan noin 300 Jakutian asukasta, joita ei ollut määrä värvätä osittaisessa liikekannallepanossa.

Asiasta kertoi brittilehti Guardianin mukaan Tass-uutistoimisto Telegram-viestissään. Tass ei selventänyt, miksi nämä henkilöt eivät olleet sopivia rekrytoitaviksi.

Kutsutut ovat nyt palanneet Venäjän koillisosassa sijaitsevaan Jakutiaan eli Sahan tasavaltaan, Tass raportoi.

