Suomessa harjoitteleva Yhdysvaltain laivasto testasi teijolaisvenettä – puolustusmenojen kasvu saattaa poikia lisätöitä Marine Alutechille

Salolainen Marine Alutech pääsi esittelemään Suomessa Uudenmaan prikaatin kanssa harjoittelevalle Yhdysvaltain laivastolle Watercat M8/G -venettään.

Kyseinen 8-metrinen avovene on suunniteltu rannikkojääkäreiden käyttöön. Alumiinivene kulkee vähintään 30 solmun nopeudella ja sen kanssa on helppo toteuttaa maihinnousuja.

– Watercat M8/G -veneen kanssa pystyy kätevästi kuljettamaan pieniä joukkoja varusteineen saaristossa, Marine Alutechin toimitusjohtaja Niko Haro sanoo.

Haro kertoo Marine Alutechin myös kouluttaneen Yhdysvaltojen joukkoja veneen käyttöön ja huoltoon.

– Tällaiset tilaisuudet tarjoavat hyviä mahdollisuuksia esitellä tuotteita potentiaaliselle uudelle asiakkaalle, Haro sanoo.

Ensimmäinen koulutusjakso kesti viikon ja lisää on jo tiedossa. Yhdysvaltain laivasto harjoittelee Suomessa edelleen.

Yhdysvaltain laivasto tuli Suomeen näyttävästi elokuun alussa, kun valtava maihinnousutukialus USS Kearsarge saapui Helsinkiin. Ylen tietojen mukaan 257-metrisen maihinnousutukialuksen kyydissä oli noin 2 000 Yhdysvaltain merijalkaväen ja laivaston sotilasta.

Merivoimien operaatiopäällikkö, kommodori Juhapekka Rautava kertoi tuolloin tiedotteessa, että keskeinen osa harjoittelua on suomalaiseen toimintaympäristöön ja rannikon erityisolosuhteisiin tutustuminen sekä joukkojen keskinäisten toimintatapojen opettelu ja yhteinen kaluston käyttö.

Hallitus ilmoitti keväällä kohdentavansa puolustusmäärärahoihin lisärahoitusta yhteensä noin 2,2 miljardia euroa. Puolustusmateriaalihankintoihin laitetaan vuosien 2023–2026 aikana yhteensä noin 1,5 miljardia euroa.

Syynä puolustusmäärärahan nostoon on yksiselitteisesti Ukrainan sota.

Sota ei ainakaan toistaiseksi näy Teijolla päätoimipaikkaa pitävän yrityksen tilauskannassa. Tosin prosessit ovat pitkiä, neuvottelut vievät Haron mukaan helposti vuosia.

– Ja korona ei ainakaan nopeuttanut kaupankäynnin prosesseja. Tälläkin hetkellä työn alla on projekteja, jotka olisi pitänyt saada maaliin jo moneen kertaan, Haro sanoo.

Hän kuitenkin myöntää, että miljardien puolustuspotti saattaa poikia töitä ja euroja jollain aikavälillä myös Marine Alutechille.

– Näin suuri nosto puolustusmäärärahaan tietää töitä useille yrityksille.

Puolustusvoimat on Marine Alutechille tärkeä asiakas jo nyt. Yritys on toimittanut puolustusvoimille muun muassa Jurmo-aluksia 2000-luvun alussa. Tällä hetkellä salolaisyritys peruskorjaa kyseisiä miehistönkuljetusaluksia.

Toiminta Lappohjassa lähtenyt hyvin liikkeelle

Salolainen Marine Alutech laajensi keväällä toimintaansa Hankoon, kun se osti Nylunds BoathouseAb:n kanssa SSAB:n kiinteistöt Lappohjassa.

Uudelle telakalle on keskitettyveneiden huolto- ja talvisäilytystoimintoja.

Telakka-alue on kaikkiaan 22,5 hehtaaria ja hallipinta-alaa on 33 000 neliötä. Telakan satamalaiturilla on pituutta 200 metriä.

Marine Alutechin ja Nylunds Boathousen yhteisyritys on nimeltään Port of Lappvik Ab. Marine Alutech keskittyy työveneisiin ja Nylunds Boathouse huviveneisiin.

Marine Alutechin toimitusjohtaja Niko Haron mukaan toiminta Lappohjassa on lähtenyt liikkeelle hyvin.

– Kaikki on mennyt suunnitelmien mukaan, hän kertoo.

Haron mukaan alueen yritykset työllistävät parhaillaan yli 50 henkilöä.

– Ensi vuonna luku nousee jo yli sadan, hän sanoo.

Alueella on Marine Alutechin, Nylunds Boathousen ja Rajavartiolaitoksen lisäksi muutamia pienempiä toimijoita.