Taitoluistelukonkari Valtter Virtanen: ”Ihmeitä saa tapahtua, että jatkaisin vielä”

Valtter Virtanen saapui perjantai-iltana hyväntuulisena Espoon areenan haastattelualueelle taitoluistelun Finlandia Trophyn miesten yksinluistelun päättäneen vapaaohjelman jälkeen.

– Otti koville. Jäi hyvä fiilis ja oli paljon hyvää, mutta loppu oli jäykkä. Tämä on hieno ohjelma loppuun saakka, mutta nyt hapot iskivät, Virtanen jutteli.

– Edellisessä kisassa tuli selkä kipeäksi ja olen mennyt treeneissä säästöliekillä. Ohjelmassa on kuitenkin potentiaalia.

Virtanen oli torstain lyhytohjelman (63,91) jälkeen 12:ntena kansainvälisessä seurassa ja niputti vapaaohjelman (121,28) päätteeksi yhteispisteet 185,19. Hän oli lopputuloksissa 14:s.

Kolmisenkymmentä vuotta lajin parissa ovat antaneet paljon. Virtanen, 35, kertoo saaneensa taitoluistelulta paljon enemmän kuin moni muu ja olevansa tyytyväinen matkaan, jonka yhdeksi huipentumaksi hän toivoisi tammikuussa Espoossa järjestettäviä EM-kotikisoja.

Tekemistä riittää jään ulkopuolellakin, joten yksittäiset epäonnistumiset suorituksissa eivät horjuta.

– Itselle tärkeintä on kokonaiskuormituksen hallinta, jotta mieli ja jalat pysyvät virkeinä. Tekemistä on joka suuntaan: työt, perhe ja treeni. Pitää katsoa, että mies on tarpeeksi levännyt. Muuten tekemisen laatu kärsii, lääkäri Virtanen painotti.

– Viime kaudella mietin, että haluaisin olla kautta aikojen vanhin mies, joka tekee kisoissa neloishypyn. Tämä kausi on vielä aikaa. Kyllä se tulee. Ei saa antaa periksi.

Vielä kahdesti Espooseen?

Virtanen antoi haastattelua, kun sijoitus ei ollut vielä selvillä. Toinen suomalaiskilpailija, 18-vuotias Makar Suntsev (177,17) oli jäämässä tuloslistalla taakse, joten kilpailu EM-paikasta on kallellaan Virtasen suuntaan, ainakin hetken.

– Kyllä ne (EM-kilpailut) tässä vaiheessa jo kiinnostaa. Välietappina on Espoon gp-kisa 6–7 viikon päästä. Sen jälkeen on tavoitteena kisata täällä vielä kerran. Se ruokkii ja motivoi treenaamaan.

EM-kilpailut eivät ole kuitenkaan pakkomielle Virtaselle.

– Jos nuorempi kaveri tulee ohi, niin hyvää matkaa ja onnea kisoihin.

Suntsev saalisti lyhytohjelmasta pisteet 62,04 ja vapaaohjelmasta 115,13. Sijoitus koheni pykälän 16:nneksi. Hänkin suhtautuu EM-kilpailuihin maltillisesti ja jättää valinnat muiden pohdittavaksi.

– Teen parhaani kisoissa ja treeneissä. Ohjelman pitää mennä paremmin, mutta onnistuin nyt ihan hyvin, kun sain yleisön taputtamaan minulle. Kiitos siitä heille.

Myös Etelä-Korean Cha Jun-hwan villitsi yleisön ja voitti pistein 253,20. Georgian Morisi Kvitelashvili (231,30) oli toinen ja Ruotsin Andreas Nordebäck (229,88) kolmas.

”En kisaa Makaria varten”

Virtanen on mielissään, että on saanut kotimaasta haastajan ja aikanaan myös työnjatkajan Suomen miesten ykkösluistelijana.

– En kisaa Makaria varten, mutta varmasti tämä vie häntäkin eteenpäin.

– Makar on ollut usein kova vapaaohjelman luistelija. Minulla on ollut monesti hyvä etumatka lyhytohjelman jälkeen, mutta hän on tullut aika lähelle. Mutta ei vielä kertaakaan ohi.

– Sääli, kun asumme niin kaukana toisistamme, hän Kotkassa ja minä Jyväskylässä. Emme pääse sparraamaan toisiamme kuin kisoissa. Hänellä on valoisa tulevaisuus edessä. Hänellä on kevyt hyppytekniikka ja nopea rotaatio. Kunhan hän jaksaa vaan ja pysyy terveenä, on Suomen taitoluistelukansalle moneksi vuodeksi katsottavaa.

Oletko itse miettinyt asioita tätä kautta pidemmälle?

– En ole miettinyt. Ihmeitä saa tapahtua, että jatkaisin vielä. Mutta pitää katsoa. Jännä homma. Eilenkin (torstaina) lyhkärikisa oli ehdottomasti uran paras, vaikka tuli kaatuminen. Kiinnostaa, mitäs jos vielä?

– Sitten voi olla, että jatkaa kauden, loukkaantuu, ja jää ikävä maku, hän pyöritteli.

– Olen saanut lajilta paljon. Kisaaminen on muuttunut kivaksi, kun turha sähellys ja jännitys ovat jääneet pois.

