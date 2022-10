Talvinopeudet käyttöön

Suomen teillä otetaan viimeistään tällä viikolla käyttöön talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset. Tuttuun tapaan maanteillä korkein sallittu nopeus on useimmilla tieosuuksilla kevääseen asti 80 kilometriä tunnissa. Moottoriteillä nopeus laskee 100 kilometriin tunnissa.

Alennetut nopeudet pienentävät onnettomuusriskiä, kun kuljettajalla on aikaa reagoida yllättäviin tilanteisiin. Väyläviraston mukaan talvikauden nopeusrajoitukset säästävät vuosittain kahdeksan ihmisen hengen ja kymmeniä loukkaantumisia.

Pimeillä ja liukkailla teillä pätee sama epävirallinen liikennesääntö kuin muissakin olosuhteissa: suurinta sallittua nopeutta ei ole pakko ajaa, jos kuljettaja ei tunne oloaan turvalliseksi.

Pimeällä liikuttaessa on muun liikenteen lisäksi syytä tarkkailla myös omaa ajoneuvoa. Ajovalojen lisäksi myös takavalojen pitää palaa hämärässä, jotta tiellä liikkuja ei aiheuta muille yllätyksiä.

Häikäiseviä lisä- ja sumuvaloja taas ei ole suotavaa käyttää muulloin kuin vaativissa olosuhteissa.

Poikkeus talvirajoituksissa ovat moottoritieosuudet, joilla on käytössä vaihtuvat nopeusrajoitukset. Niillä voi suotuisassa säässä ja kelioloissa ajaa 120 kilometriä tunnissa vielä marraskuun ajan.

Etenkin eteläisessä Suomessa liukkaat talvikelit voivat olla hyvin harvinaisia. Kun tie on kuiva tai lämpötila reippaasti plussan puolella, vaihtuvien nopeuksien teillä voisi sydäntalvellakin ajaa normaalia moottoritienopeutta. Nopeusrajoitusta on helpompi kunnioittaa, kun rajoitus on olosuhteiden mukainen.