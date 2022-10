Tämän ei pitänyt olla mahdollista – Erling Haaland on maalintekokone, joka on koottu muiden huippuhyökkääjien parhaista osista

Lionel Messin ja Cristiano Ronaldon dominoiman 2010-luvun jälkeen olisi luullut, ettei äärikilpailtuun ja äärianalysoituun lajiin nimeltä jalkapallo voisi enää kasvaa supertähteä, jonka tehot ovat kuin huijauskoodilla viritetyssä tietokonepelissä.

Kunnes 22-vuotias norjalainen Erling Braut Haaland siirtyi täksi kaudeksi Manchester Cityyn.

Haaland on tehnyt kahdeksassa ensimmäisessä Valioliigan ottelussa 14 maalia, mukaan lukien kolme hattutemppua. Se on enemmän kuin neljällätoista sarjan kahdestakymmenestä joukkueesta. Esimerkiksi Manchester United on tehnyt seitsemässä ottelussa yksitoista maalia.

Syitä 194-senttisen Haalandin häkellyttävään ylivoimaan on monia.

Yksi tärkeimmistä on hänen monipuolisuutensa. Entinen Manchester Unitedin maalivahti Peter Schmeichel kertoi näkevänsä Haalandissa ”kaikki huippuhyökkääjät yhdessä pelaajassa”. Samaa sanoo salolainen vedonlyönnin ammattilainen ja jalkapallon lajianalyytikko Daniel Rantanen.

– Haalandissa yhdistyy kaikki. Zlatanin koko ja elastisuus yhdistettynä valtavaan juoksuvoimaan. Se on tuhoisa yhdistelmä, Rantanen huokaisee.

Myös tarjoilu pelaa. Haalandin takana pelaa maailman parhaita keskikenttäpelaajia, kuten Kevin de Bruyne, Bernardo Silva ja Phil Foden. Puhumattakaan, että Cityä valmentaa Pep Guardiola, joka on jättänyt nykyvalmentajista kenties suurimman jälkensä moderniin jalkapalloon.

– Haaland tuli osaksi maailman parasta hyökkäyspelikoneistoa.

– Tämä saattaa kuulostaa tähän paikkaan rajulta, mutta Cityn hyökkääminen ei ole ollut niin konemaisen hyvää kuin viime kaudella. Mutta jos kärjessä on Haaland, niin tavallaan riittää kun De Bruyne laittaa hänelle palloa boksiin, Rantanen yksinkertaistaa.

Vaikka Haalandin alkukauden maalimäärät ovat poikkeuksellisia, hänen nousunsa maailman kenties parhaaksi pelaajaksi ei ole sattumaa, vaan järjestelmällisen työn tulos.

– Sitä poikaa on rakennettu pienestä lähtien maalintekokoneeksi, Rantanen kertoo viitaten hänen Valioliigassa (myös Cityssä) pelanneeseen isäänsä Alf-Inge Haalandiin.

Länsi-Norjassa Brynessä kasvanut Haaland siirtyi 16-vuotiaana Norjan huippuseura Moldeen, jossa hän iski 50 ottelussa 20 maalia.

Seuraava askel olisi voinut olla pidempi ja korkeampi: Haaland siirtyi Itävallan ykkösseuraan Red Bull Salzburgiin, jossa hän iski 18-vuotiaana maalin viidessä ensimmäisessä Mestarien liigan ottelussaan. Lopulta Haaland pelasi Salzburgissa vain 27 ottelua, joissa hän teki 29 maalia.

Eikä seuraavakaan askel ollut niin pitkä kuin olisi voinut kuvitella. Haaland valitsi Saksan Bundesliigan ja Borussia Dortmundin, jossa maalitahti jatkui älyttömänä. Kolme kautta, 89 ottelua ja 86 maalia.

Viime kesänä Haaland valitsi maailman parhaiden seurojen, kuten Barcelonan ja Real Madridin, joukosta Manchester Cityn, joka sai karkeasti arvioituna 250 miljoonan euron pelaajan 70 miljoonalla eurolla.

Rantanen muistuttaa, että Haaland on aina valinnut joukkueita ja sarjoja, joissa hyökkääjät pääsevät loistamaan. Salzburgin kautta on kulkenut lukuisia huippupelaajia ja Saksan Bundesliiga (Dortmund) on Euroopan maalirikkain huippusarja. Nyt hän pelaa maailman parhaassa sarjassa, takaan maailman paras hyökkäyskoneisto.

Haalandkaan ei kuitenkaan ole täydellinen.

– Hänen fysiikkansa ja räjähtävyytensä on niin älytön, että kroppa joutuu väkisinkin koville. Onhan hänellä ollut loukkaantumisia jo nyt, Rantanen pohtii.

Viimeisellä Dortmund-kaudellaan Haaland kärsi takareisi- ja lonkkavammasta, jotka pitivät hänet yli kolme kuukautta sivussa.

– Eikä Haaland ole teknisesti kovin hyvä pääpelaaja, vaikka onkin isokokoinen. Mutta kun hän saa sen kuntoon, niin voi pojat, Rantanen nauraa.

Mutta mihin Haaland voi yltää jo tällä kaudella? Jos tämä tahti säilyy, Haaland tekee 38 Valioliigan ottelussa 66–67 maalia.

– Jos lasketaan, että City tekee ottelua kohti noin 2,7 maalia. Haaland saattaa tehdä Cityn maaleista jopa 40 prosenttia, se on jo paljon. Sanotaan, että 35 prosenttia, mikä tarkottaisi noin maalia per peli, Rantanen ynnää.

Maali per ottelu on siis sama tahti, jota Haaland on ylläpitänyt jo Salzburgissa ja Dortmundissa.

– Paljon vaikuttaa sekin, että miten paljon häntä otetaan jatkossa vaihtoon ja säästellään. Tämä kausi on alkanut niin hyvin, että odotusarvo on noussut jo yli 40 maalin.

Kovaa pelitahtia ja siten kasvavaa loukkaantumisriskiä pienentää keskelle kautta tuleva poikkeuksellinen huilitauko. Norja ei nimittäin selviytynyt Qatarissa marras-joulukuussa pelattaviin MM-kisoihin.

Haaland on ollut Norjan maajoukkueellekin korvaamaton: 23 maaottelussa on syntynyt 21 maalia. Esimerkiksi Teemu Pukki tarvitsi samaan maalimäärään 77 maaottelua.

Saattaa kuitenkin olla, ettei Haaland viihdy Manchesterin sinisellä puolella kauaa, vaikka hänen sopimuksensa ulottuukin kesään 2027.

Espanjalaislehti Marca nimittäin kertoi, että Real Madrid olisi saamassa Haalandin jo vuonna 2024. Entinen Real-pelaaja Fernando Sanz väittää, että Haalandilla on City-sopimuksessaan erikoisehto, joka toisi miehen Real Madridiin.

– Tietojeni mukaan Haalandilla on erityinen ulosostopykälä toisen City-vuotensa jälkeen, ja erikoista siinä on se, että siitä hyötyisi mikäpä muu kuin Real Madrid, Sanz selosti El Chiringuito -ohjelmassa Marcan mukaan.

Ehto siis sallisi Haalandin lähteä kahden vuoden jälkeen Citystä, ja ykkösvaihtoehtona uudeksi seuraksi olisi silloin Real Madrid, joka oli Haalandin perässä jo viime kesänä. Real on jo pitkään tunnettu niin sanotusta galáctico-rekrytointipolitiikastaan, jossa seura hankkii joka kesä yhden supertähden.

Ensimmäinen Realin ”galáctico” oli Luis Figo, joka siirtyi kesän 2000 shokkisiirrossa Barcelonasta Realiin.

Figoa seurasivat muun muassa Zinedine Zidane, Ronaldo (se alkuperäinen), David Beckham, Robinho, Kaká, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Luka Modric, Toni Kroos, ja niin edelleen.

Onko seuraava galáctico siis norjalainen?

Isä-Haaland kertoi pojastaan tehdyssä dokumentissa, kuinka Erling haluaa todistaa kykynsä useissa sarjoissa.

– Niinpä hän pysyisi maksimissaan 3–4 vuotta (samassa sarjassa). Esimerkiksi kaksi ja puoli vuotta Saksassa, kaksi ja puoli vuotta Englannissa ja sitten vaikkapa Espanjaan, Italiaan tai Ranskaan, isä-Haaland totesi Marcan mukaan.

Haalandin maalimäärien ohella tämäkin on modernin jalkapallon ällistyksistä, joskin valitettava sellainen: supertähti on ehtinyt pelata uudessa seurassaan 11 ottelua kun häntä jo viedään seuraavaan osoitteeseen.

Lähde: STT

Maali per peli – Erling Braut Haaland

Syntynyt: 21.7. 2000

Pituus/paino: 194 cm/88 kg

Pelipaikka: hyökkääjä

Kasvattajaseura: Bryne IK

Seurat (ottelut/maalit):

Molde 2017–2018: 50/20

Red Bull Salzburg 2018–2019: 27/29

Borussia Dortmund 2019–2022: 89/86

Manchester City 2022: 11/17

Yhteensä: 177/152.

Norjan A-maajoukkueessa 2019–2022: 23/21.