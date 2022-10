Teheranin vankilapalossa Iranissa kuollut neljä ja loukkaantunut kymmeniä

Iranin Teheranissa pahamaineisessa Evinin vankilassa syttyneessä tulipalossa on kuollut neljä vankia, kertoo Iranin oikeusviranomainen. Lisäksi 61 ihmistä on viranomaistiedon mukaan loukkaantunut, neljä heistä vakavasti.

Palossa kuolleet vangit istuivat viranomaisen mukaan vankilatuomiota ryöstöstä. Kuolemien kerrotaan johtuneen savun hengittämisestä.

Vankilassa syttyi lauantai-iltana tulipalo, ja siellä raportoitiin myös yhteenotoista. Laitoksesta kerrottiin kuullun myös räjähdys ja laukauksia.

Evin on tunnettu poliittisten vankien kaltoinkohtelusta, ja siellä on myös ulkomaisia vankeja. Vankilaan on tiettävästi viety satoja viimeaikaisissa protesteissa kiinni otettuja mielenosoittajia.

Pääkaupungin öisellä taivaalla on voinut nähdä vankilasta tulevia tulenlieskoja ja savua. Oslossa toimiva ihmisoikeusjärjestö Iran Human Rights (IHR) on julkaissut Twitter-tilillään videon, jonka taustalla voi myös kuulla laukauksia.

IHR:n mukaan viranomaiset sulkivat vankilalle johtavat tiet ilmeisesti tarkoituksenaan estää mielenosoitukset vankilan luona. Uutistoimisto AFP:n mukaan vankilalle olisi tullut ihmisiä jalkaisin.

Sosiaalisen median kanava 1500tasvirin julkaisemassa videossa kuuluu protesteissa tutuksi tulleita huudahduksia, joissa vaaditaan diktaattorin kuolemaa.

Viimeaikaisia protesteja ja poliisin tekemiä rikkomuksia seuraava kanava kertoi aiemmin Twitterissä, että tuli leviää Evinin vankilassa ja laitoksesta on kuultu räjähdys.

Maan virallinen uutistoimisto Irna kertoi varhain sunnuntaina, että palo on sammutettu. Turvallisuusviranomaisen kertomaan pohjaten valtionmedia sanoi, että ”ongelmat ja yhteenotot” alkoivat lauantai-iltana ja ”mellakoijat” olisivat sytyttäneet tulipalon. Yhteenotot eivät kuitenkaan sen mukaan olisi liittyneet Iranin viimeaikaisiin levottomuuksiin.

Järjestöt huolissaan

Useat ihmisoikeusjärjestöt ilmaisivat huolensa vankien tilanteesta.

Iran Human Rights varoitti yöllä jokaisen vangin hengen olevan vakavassa vaarassa.

– Vangit, mukaan lukien poliittiset vangit, ovat täysin puolustuskyvyttömiä vankilan sisällä, sanoi puolestaan New Yorkissa toimivan Center for Human Rights in Iran (CHRI) johtaja Hadi Ghaemi.

Sananvapautta puolustava järjestö Article 19 kertoi kuulleensa tietoja vankilan puhelin- ja verkkoyhteyksien katkaisemisesta.

Evinin vankilassa itsekin aiemmin vankina ollut australialaistutkija Kylie Moore-Gilbert sanoi uutistoimisto AFP:lle kuulleensa, että kaikki naispuoliset poliittiset vangit olisivat turvassa.

Yhdysvallat: Iran vastuussa yhdysvaltalaisvankien turvallisuudesta

Iranissa on ollut mittavia mielenosoituksia jo viidettä viikkoa. Protestit hallintoa vastaan alkoivat syyskuussa, kun 22-vuotias Mahsa Amini kuoli siveyspoliisin otettua hänet kiinni väärin puetun hijabin vuoksi.

Aminin kuolemaan liittyvissä mielenosoituksissa on kuollut IHR:n mukaan ainakin 108 ihmistä. Lisäksi järjestö kertoo ainakin 93 ihmisen kuolleen erillisissä yhteenotoissa maan kaakkoisosassa sijaitsevassa Zahedanissa.

Yhdysvaltain ulkoministeriö painotti Iranin olevan vastuussa Evinin vankilassa olevien yhdysvaltalaisten turvallisuudesta.

Ministeriön edustaja Ned Price vaati Twitter-päivityksessään myös, että Iranin tulisi heti vapauttaa väärin perustein vangitut Yhdysvaltain kansalaiset. Hän kertoi, että Washingtonissa seurataan vankilan tilannetta.