Tshekkiin siirtynyt Vilpas-kasvatti Sofia Pelander on esimerkki siitä, että suomalaisnainenkin voi tehdä pitkän koripallouran ulkomailla

Koripalloilija Sofia Pelander toivoo, että Suomessa puhuttaisiin enemmän ammattimaisen sisäpalloilun mahdollisuuksista naisillekin. Tshekissä uraansa jatkava Salon Vilppaan kasvatti on tästä itse malliesimerkki.

30-vuotiaalla Pelanderilla alkaa jo yhdeksäs kausi ulkomaiden kentillä. Hän on siis pystynyt elättämään itsensä koripalloilijana pitkään. On, vaikka juuri kyseisessä lajissa sukupuolten väliset palkkaerot ovat valtavat. Forbesin viimeisimmässä listauksessa sadasta eniten tienanneesta urheilijasta peräti 36 on mieskoripalloilijoita.

– Ja nyt pitää muistaa, etten koskaan ole ollut mikään superlupaus. Alle 18-vuotiaiden tyttöjen maajoukkueessa olin kahdestoista pelaaja, joka pääsi kentälle pariksi minuutiksi ottelussa, Pelander painotti puhelimitse Tshekin Brnossa.

Pelander on toki tehnyt valtavan työmäärän koripallokenttien ulkopuolellakin. Hän kouluttautui lääkäriksi ja on tehnyt niitä töitä kesäisin.

Tienaamismahdollisuudet olisivat siis olemassa toisellakin väylällä. Koripallouran jatkuminen on kuitenkin ollut itsestäänselvyys.

– Niin kauan pelaan, kun se tuntuu hauskalta. Periaatteessa menen vuosi kerrallaan, mutta jos terveenä pysyn, niin vaikeaahan tätä on lopettaa, Pelander linjaa.

Uudessa joukkueessaan KP Brnossa sentteri on selvästi vanhin pelaaja, Suomen naisten maajoukkueessa toiseksi vanhin. Kuten esimerkiksi lentopallossakin, loppuvat urat koripallossakin suomalaisilla varsin aikaisin.

– Nuoria pitää kannustaa jatkamaan pidempään. Awak Kuierin kaltaiset poikkeuslahjakkuudet osoittavat sen, millaiseen uraan Suomesta on mahdollista päästä. Olen kuitenkin itse esimerkki siitä, ettei tarvitse olla mikään nuorisotähti, Pelander sanoo.

– Minullekin sanottiin silloin aikanaan miettiessäni menemistä Yhdysvaltain yliopistoon, etteivät naiset koripallosta ammattia saa. Niin uskoin pitkään itsekin, hän lisää.

Salolaiskasvatti palaa Tshekkiin kahdeksan vuoden tauon jälkeen. Hän vietti maassa kauden 2014–2015, tuolloin vaihto-oppilaan statuksella.

– Se ei ollut koripallon kannalta paras kausi, vaan itse asiassa aika hullu vuosi. Silloin ehti joukkueessa olla kolme eri valmentajaa, ja potkuja jaettiin miten sattui, Pelander muistelee.

KP Brnossa pelaajat ovat suunnilleen samanikäisiä kuin Pelander oli itse edellisellä Tshekin visiitillään. 190-senttinen – joidenkin lähteiden mukaan 192, mutta tuolloin kuulemma kengät jalassa – nainen on kypsynyt koripalloilijana.

– Olen kehittynyt siinä, että osaan tehdä kentällä useammin oikeita valintoja. Edelleen olen kentällä koheltaja, mutta vähemmän kuin silloin aikanaan, hän nauraa.

Kaksi edelliskautta vierähti Saksan Bundesliigassa.

– Tykkäsin tosi paljon pelata siellä, mutta olisin halunnut vaihtaa joukkuetta vaihtelun vuoksi. Sieltä ei kuitenkaan tullut sellaista sopimustarjousta, jonka olisi halunnut ottaa vastaan.

Sopimuksen tekeminen venyikin pitkälle lokakuuhun. Yleensä Pelander on päättänyt seuraavan kauden seuransa viimeistään alkukesällä, välillä jo keväällä.

– Monet ovat sanoneet, että pelaajamarkkinat ovat olleet tänä vuonna hämmentävät kenties sodasta ja/tai energiakriisistäkin johtuen. Tietyllä tavalla oli vähän stressaavaa, että tämä venyi näin pitkälle. Toisaalta olin kuitenkin kesän töissä sairaalassa ja tällä tavalla ehdin myös hengähtää hieman ennen koripallokauden alkua, hän pyörittelee.

Millaisia Saksan ja Tshekin pääsarjat ovat pelin tason osalta?

– On tosi vaikeaa verrata. Ehkä Saksa on lähtökohtaisesti vähän parempi, mutta hankalaa sanoa, Pelander miettii.

Yksi olennainen lisähoukutin on se, että KP Brno pelaa myös kansainvälisiä otteluita Eurocupissa.

SOFIA PELANDER

Korisliigan vuoden tulokas ja Saksan cup-mestari

Syntyi 4.8.1992

Pituus 190 senttimetriä

Pelipaikka sentteri

Kasvattajaseura Salon Vilpas

Edustetut seurat aikuisuralla

2010–2014 Turun Riento

2014–2015 Basket Slovanka, Tshekki

2015–2019 Norrköping, Ruotsi

2019–2020 A3 Basket Uumaja, Ruotsi

2020–2022 Herner, Saksa

2022– KP Brno, Tshekki

Muuta

Pelasi Vilppaassa muun muassa 19-vuotiaiden tyttöjen valtakunnallista I divisioonaa.

Naisten Korisliigan vuoden tulokas kaudella 2012–2013.

Saksan naisten cup-mestaruus 2022.

45 naisten A-maaottelua, 14 haastajamaajoukkueen ottelua, 18-vuotiaissa tytöissä 19 maaottelua.

Viime kaudella Hernerissä ottelukohtaiset keskiarvot Saksan Bundesliigassa: 21 peliminuuttia ja 39 sekuntia. 7,0 pistettä (kahden pisteen heittojen onnistumisprosentti 57,8, ei kolmen pisteen heittoyrityksiä). 4,6 levypalloa, 0,4 koriin johtanutta syöttöä, 1,9 pallonmenetystä, 0,6 riistoa, 0,4 torjuntaa.

Miltä kuulostaisi Sofia Pelander pelaamassa Korisliigaa Vilppaassa?