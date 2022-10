Turkin kaivosräjähdyksessä kuoli 41 ihmistä – sairaalahoidossa toistakymmentä

Turkin pohjoisosassa tapahtuneessa kaivosräjähdyksessä kuoli 41 ihmistä, kertoi maan presidentti Recep Tayyip Erdogan lauantaina lähes vuorokauden kestäneiden pelastustöiden päätyttyä.

Sisäministeri Süleyman Soylun mukaan kaivoksesta onnistui pelastautumaan tai pelastettiin liki 60 kaivostyöntekijää. Terveysministeri Fahrettin Koca puolestaan kertoi, että toistakymmentä ihmistä oli räjähdyksen jäljiltä sairaalahoidossa.

Maan pohjoisosassa lähellä Amasran kaupunkia sijaitsevan kaivoksen kaivoskuilu sortui perjantaina. Kaivostyöntekijöiden liiton arvion mukaan onnettomuuden aiheutti metaaniräjähdys, mutta viranomaisten mukaan räjähdyksen syystä on vielä liian aikaista vetää johtopäätöksiä.

Energiaministeri Fatih Dönmezin mukaan yhdessä kaivoksen tunneleista syttyi tulipalo räjähdyksen jälkeen. Kaivostunnelit sijaitsevat 300:n ja 350 metrin syvyydessä.

Amasra sijaitsee Mustanmeren rannikolla.

Presidentti vierailee paikalla

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on ilmoittanut peruvansa lauantain suunnitelmansa ja lentävänsä onnettomuuspaikalle. Hän kertoi perjantaina Twitterissä toivovansa, ettei uhrimäärä enää nouse ja loput kaivostyöntekijät saadaan pelastettua hengissä.

Presidentin mukaan tapahtuneesta on aloitettu tutkinta. Samoin on sanonut paikallinen syyttäjänvirasto, joka on ilmoittanut tutkivansa asiaa onnettomuutena.

Presidentti Sauli Niinistö ja ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) ovat esittäneet osanottonsa kaivosräjähdyksen takia.