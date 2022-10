Ukkosrintaman rajut tuulet pääsivät yllättämään – puuskat ravistelivat Hankoniemessä lähes 40 metriä sekunnissa

Raju ukkosrintama pääsi yllättämään Suomen etelärannikon yön kynnyksellä. Lännestä saapunut rintama-alue toi kovimmat puhurinsa Hankoniemeen, jossa puuskatuulet puhalsivat Ilmatieteen laitoksen mukaan lähes 40 metriä sekunnissa.

Rajuilman todellinen voimakkuus ei ollut näkynyt säävaroituksissa, joissa puuskatuulten nopeuksien ennakoitiin olevan huomattavasti matalampia.

– Salamointia osattiin odottaa, mutta tuo puuska oli sellainen, mikä yllätti, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Eveliina Tuovinen STT:lle.

Hänen mukaansa ajankohdalle ja eilisen päivän sääolosuhteille epätyypillinen ukkospuuska ei ollut näkynyt säämalleissa.

– Ei ole ihan tyypillisin vuodenaika missään nimessä tällaiselle, ja lähtökohtakin oli tällainen sateinen, kostea ilma. Se yleensä ennemmin heikentää tuollaisia ukkosrintamia kuin voimistaa niitä.

Puuskarintama oli nopea liikkeissään

Etelä-Suomessa pelastuslaitoksille tuli illan ja alkuyön aikana lukuisia vahingontorjuntatehtäviä.

Esimerkiksi Uudellamaalla Raaseporissa pelastuslaitos hälytettiin paikalle, kun kerrostalon kattopellit irtoilivat. Helsingin Lauttasaaressa julkisivuremontissa olevan talon huputus alkoi kuoriutua ja yksittäisiä rakennustelineen osia lensi maahan tuulen voimasta.

Kaikkein kovimmin tuulet puhalsivat juuri Hankoniemessä sekä merialueilla. Rintaman saapuessa Helsingin kohdalle puuskatuulen nopeudet merellä olivat 30–35 metriä sekunnissa. Tuuli tempoi tuimasti myös kauempana rannasta: esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentokentällä puuskatuulet ylsivät 23 metriin sekunnissa.

Tuovinen kuvailee puuskarintaman olleen todella nopealiikkeinen ja kertoo sen olleen yhden paikan päällä vain 10–15 minuuttia. Rintama on heikentynyt itää kohti liikkuessaan.

”Kesäisen oloinen”

Ilmatieteen laitoksen tutkija Mika Rantanen arvioi myöhään sunnuntai-iltana Twitterissä, että liki 40 metriä sekunnissa puhaltanut tuulenpuuska olisi kovimpia Suomessa ikinä mitattuja. Ilmatieteen laitoksen verkkosivujen mukaan puuskamittauksia on tehty sen verran vähän aikaa, että varsinaisen ennätyslukeman määrittäminen on hankalaa. Tunturien huipulla on mitattu silloin tällöin noin 50 metriä sekunnissa puhaltavia puuskia.

Päivystävä meteorologi Tuovinen sanoo, ettei pysty suoraan sanomaan, kuinka usein sunnuntai-illan kaltaisia kovia puuskia esiintyy. Hän kuitenkin arvelee, että kovia ukkospuuskia voi olla kerran kesässä.

– Tämä oli ehkä ennemminkin kesäisen oloinen, että näin kovia puuskia tulee, hän tarkentaa.

Salamoinnin osalta ukkosrintama ei ainakaan näytä olleen ennätysluokkaa. Ukkosrintaman aikana Suomen alueella oli Tuovisen mukaan iskenyt alkuyöhön mennessä yli 120 maasalamaa, mikä on vuodenaikaan nähden runsaasti mutta kesään verrattuna ei kovinkaan voimakasta.

Puolenyön jälkeen esiintyi enää yksittäisiä salamoita. Voimakkaimmillaan Tuovinen arvioi räiskynnän olleen silloin, kun rintama tuli Hankoniemelle.

Tuulet voimistumassa eteläisillä merialueilla

Tuovisen mukaan tuulet ovat voimistumassa Suomen eteläisillä merialueilla yön aikana. Myräkän ravistelemalla Hankoniemellä keskituulennopeudet olivat puolenyön jälkeen 18–19 metriä sekunnissa.

– Hankoniemi on sellainen, missä puhaltaa yleensä vähän kovempaa, Tuovinen sanoo ja kertoo itäisellä Suomenlahdellakin tuulten olevan voimistumaan päin.

Ukkospuuskan jäljiltä sää näyttäisi Tuovisen mukaan menevän jälleen linjassa ennusteiden kanssa.

Tuulivaroituksia on voimassa yön ja aamun aikana eteläisten merialueiden lisäksi eteläisimmässä Suomessa sekä Saimaalla. Lisäksi pohjoisella Itämerellä on aallokkovaroitus iltapäivään asti. Maa-alueilla tuulen nopeus voi olla puuskissa 15 metriä sekunnissa.

Arttu Mäkelä, Anne Salomäki