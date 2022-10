Ukrainaan ammuttu ainakin 75 ohjusta – Putin uhkaa Ukrainaa vakavilla seurauksilla, jos maa jatkaa ”iskujaan”

Venäjän presidentin Vladimir Putinin mukaan maa reagoi vahvasti, mikäli Ukraina jatkaa ”hyökkäyksiään” tai ”iskujaan” Venäjää vastaan. Ukraina käy maata vastaan puolustussotaa.

Putin myös sanoi Venäjän iskeneen tänään Ukrainan energiasektoria vastaan. Venäjä teki iskun sen jälkeen, kun Kertshinsalmen silta vahingoittui räjähdyksessä viikonloppuna. Silta johtaa Krimille, jonka Venäjä on kansainvälisen oikeuden vastaisesti liittänyt itseensä.

Ukrainaan on ammuttu tämän aamun aikana 75 ohjusta. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan iskuissa käytettiin myös iranilaisia miehittämättömiä ilma-aluksia. Presidentin mukaan iskuilla pyrittiin tuhoamaan Ukrainan energiasektoria ja aiheuttamaan mahdollisimman paljon vahinkoa ihmisille.

Muun muassa Länsi-Ukrainassa sijaitsevassa Lvivin kaupungissa on raportoitu katkoksia niin sähkön- kuin vedenjakelussa. Kaupungissa ei tällä hetkellä ole saatavilla kuumaa vettä, kertoo kaupungin pormestari. Myös maan itäosassa Harkovassa on raportoitu sähkökatkoksista.

– Tämä aamu on vaikea, olemme tekemisissä terroristien kanssa. Kymmenittäin ohjuksia: iranilaisia ”Shahideja”. Heillä on kaksi kohdetta: koko maan energiantuotanto ja ihmiset. He haluavat paniikkia ja kaaosta, he haluavat tuhota energiajärjestelmämme, Zelenskyi sanoi videopuheessaan.

– Tällainen ajankohta ja tällaiset kohteet on valittu, jotta saadaan aikaan niin paljon vahinkoa kuin mahdollista. Pysykää tänään suojissa, ja muistakaa aina: Ukraina oli täällä jo ennen vihollisen ilmestymistä ja Ukraina tulee olemaan täällä myös sen jälkeen, presidentti jatkoi.

Ukrainan armeijan komentajan mukaan Ukrainan ilmatorjunta onnistui pudottamaan yli 40 ohjusta.

Ohjuksia ammuttiin useisiin kaupunkeihin ympäri Ukrainaa, muun muassa Kiovaan, Dniproon ja Lviviin lähellä Puolan rajaa. Kiovan iskuissa kuoli alustavien tietojen mukaan ainakin viisi ihmistä ja haavoittui 12.

Edellisen kerran Kiovaan iskettiin heinäkuun lopussa.

Venäjän entisen presidentin Dmitri Medvedevin mukaan tänään Ukrainaan tehty ohjushyökkäys on vasta alkua, ja sille tulee jatkoa. Nykyisin Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtajana toimiva Medvedev sanoi, että lopullisena tavoitteena tulisi olla Ukrainan poliittisen johdon täydellinen syrjäyttäminen.

Ulkoministeri Haavisto: Iskut siviilejä vastaan ovat sotarikoksia

Suomi tuomitsee jyrkästi Venäjän ohjusiskut siviilikohteisiin Ukrainassa, kertoo ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) Twitterissä.

Haaviston mukaan sattumanvaraiset iskut siviilejä vastaan ovat sotarikoksia. Suomi jatkaa Ukrainan tukemista, hän sanoo.

Venäjän on Haaviston mukaan lopetettava laiton hyökkäyksensä ja lähdettävä Ukrainasta.

EU:n mukaan Venäjän ohjushyökkäys rinnastuu sotarikoksiin

EU:n edustajan mukaan Venäjän tänään tekemä ohjushyökkäys rinnastuu sotarikoksiin.

– Ihmisten kimppuun hyökkääminen umpimähkäisen pelkurimaisesti hirvittävällä tavalla ohjuksin merkitsee todellakin eskalaatiota, EU:n ulkopoliittisen edustajan Josep Borrellin avustaja Peter Stano sanoi.

– EU tuomitsee vahvimmalla mahdollisella tavalla nämä katalat hyökkäykset siviilejä ja siviili-infrastruktuuria vastaan. Tämä on vastoin kansainvälistä humanitaarista oikeutta. Umpimähkäinen siviilien kimppuun käyminen rinnastuu sotarikoksiin, Stano sanoi.

Stano kehotti myös Valko-Venäjää ”pidättymään” Venäjän auttamisesta Ukrainan sodassa. Valko-Venäjä kertoi päivällä, että Venäjä ja Valko-Venäjä aikovat ottaa käyttöön yhteiset alueelliset joukot.

– Meillä ei ole vielä käytössämme yksityiskohtia, mutta jos näin jatketaan, se merkitsee taas yhtä eskalaatiota Ukrainan laittomassa sodassa, eikä se jää ilman vastausta Euroopan unionilta.

Venäjän puolustusministeriö kommentoi ohjushyökkäystä toteamalla, että se ”saavutti tavoitteensa, ja kaikkiin kohteisiin osuttiin”.

Ukrainan mukaan Venäjä ampui tänään Ukrainaan yli 80 ohjusta. Iskuissa on alustavien tietojen mukaan kuollut useita siviilejä, ja ne ovat vahingoittaneet maan sähköverkkoa ja vedenjakelua.

Venäjä ja Valko-Venäjä ottavat käyttöön yhteisjoukot

Konfliktin pelätään entisestään laajenevan Valko-Venäjän tämänpäiväisten lausuntojen myötä.

Valko-Venäjän itsevaltainen johtaja Aljaksandr Lukashenka sanoo ”Ukrainan suunnittelevan iskua Valko-Venäjälle”. Hänen mukaansa Venäjä ja Valko-Venäjä aikovat ottaa käyttöön yhteiset alueelliset joukot.

Ukrainan ulkoministeriö kertoi jo eilen, että Valko-Venäjä syyttäisi Ukrainan suunnittelevan iskua sen alueelle. Ukrainan ulkoministeriön mukaan väitteet ovat täysin perusteettomia.

Maan ulkoministeriön mukaan on mahdollista, että Valko-Venäjä käyttää virheellisiä väitteitä tekosyynä antaakseen Venäjälle mahdollisuuden lisätä aggressiota Ukrainassa.

Valko-Venäjä ei ole tähän asti osallistunut suoraan Venäjän hyökkäykseen Ukrainaan, vaikka onkin antanut Venäjän käyttää aluettaan sotatoimiin.

Moldova kertoo ohjusten loukanneen sen ilmatilaa

Moldovan mukaan risteilyohjukset, jotka Venäjä ampui Ukrainaan maanantaina, loukkasivat maan ilmatilaa. Moldova on kertonut, että se on ottanut yhteyttä Venäjän suurlähettilääseen vaatiakseen selitystä.

Moldovan ulkoministerin Nicu Popescun mukaan kolme Mustaltamereltä ammuttua risteilyohjusta kulki Moldovan ilmatilassa.

Britannian ulkoministeri James Cleverly puolestaan on tuominnut ohjusiskut Ukrainaan ja sanonut, ettei niitä voi hyväksyä.

– Tämä on merkki Vladimir Putinin heikkoudesta, ei vahvuudesta, Cleverly kirjoitti Twitterissä,

Cleverly kertoi myös olleensa asiasta yhteydessä Ukrainan ulkoministeriin Dmytro Kulebaan.