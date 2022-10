Ukrainalaismedia: Venäjä tulitti yöllä jälleen Zaporizhzhjaa

Venäjä on jälleen yöllä tulittanut Zaporizhzhjan kaupunkia, uutisoi ukrainalainen Kyiv Independent. Mahdollisista uhreista tai tulituksen aiheuttamista tuhoista ei toistaiseksi ole tietoja.

Venäjä iski eilen tuhoisasti ohjusiskuin eri puolille Ukrainaa. Iskuissa kuoli viranomaisten kertomien tietojen mukaan ainakin 14 ihmistä ja haavoittui lähes sata. Ohjuksia ammuttiin muun muassa Kiovaan, Dniproon ja Lviviin lähellä Puolan rajaa. Kiovaan iskettiin edellisen kerran heinäkuun lopussa.

YK arvioi Venäjän iskujen siviilikohteisiin aiheuttavan lisää pakolaisuutta

YK odottaa Venäjän iskujen Ukrainan siviilikohteisiin aiheuttavan lisää pakolaisuutta etenkin Ukrainan sisällä.

YK:n pakolaisasioiden korkea edustaja Filippo Grandi tuomitsi maanantaiset iskut, jotka olivat Venäjän laajimmat iskut siviilikohteisiin moneen kuukauteen. Iskut tulkittiin kostoksi viikonloppuna Kertshinsalmen siltaa vaurioittaneesta räjähdyksestä.

– Siviilien, talojen, ei-sotilaallisen infrastruktuurin silmitön pommittaminen monissa kaupungeissa ympäri Ukrainaa merkitsee sitä, että sodasta on tulossa kovempi ja vaikeampi siviileille, Grandi sanoi.

– Pelkään, että nämä tapahtumat saavat aikaan lisää pakolaisuutta.

Yli 7,6 miljoonaa ukrainalaista on paennut maasta Venäjän aloitettua hyökkäyssotansa helmikuussa. Jotkut ovat palanneet sittemmin takaisin Ukrainaan, mutta yli 4,2 miljoonaa on hakenut turvapaikkaa EU-maista. Myös Suomeen on saapunut tuhansia ukrainalaispakolaisia.

Lisäksi lähes seitsemän miljoonaa ukrainalaista on joutunut maan sisäisiksi pakolaisiksi. Grandi arvioi, että uusimmat iskut saavat monet pakenemaan nimenomaan Ukrainan sisällä.