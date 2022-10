Ukrainan Suomen suurlähettiläs tahtoo Venäjän terroristivaltioiden listalle: ”Jos tämä sota ei ole terrorismia, niin mikä sitten on”, Olga Dibrova totesi Salossa

Ukrainan Suomen suurlähettiläs Olga Dibrova toisti tiistaina vaatimuksen, että Venäjä on julistettava terroristivaltioksi. Dibrova vieraili Töihin Saloon -rekrytointitapahtumassa.

– Venäjän armeija on sodan alusta asti hyökännyt pääasiassa siviilikohteita vastaan ja tehnyt kymmeniätuhansia sotarikoksia. Jos se ei ole terrorismia, niin mikä sitten on, Dibrova totesi tavatessaan toimittajia.

Suurlähettiläs Dibrova muistutti, että Ukraina on valmis neuvottelemaan Venäjän kanssa, mutta ei presidentti Vladimir Putinin kanssa.

– Me emme neuvottele terroristien kanssa.

Lehdistölle Dibrova näytti puhelimesta kuvia Venäjän ohjusiskujen tuhoista Kiovan keskustassa ja kertoi päiväkoti-ikäisestä lapsesta, joka jäi hyökkäyksessä orvoksi.

– Tämä sota on kansanmurha, jonka tarkoitus on eliminoida koko Ukrainan kansa.

Yrityssalon yhdessä kumppaneidensa kanssa järjestämä rekrytointitapahtuma Salo IoT Campuksella keräsi satoja työnhakijoita, alanvaihtajia ja opiskelijoita. Messuille oli kutsuttu myös töitä etsiviä ukrainalaisia.

– Me Yrityssalossa emme puhu ukrainalaisista pakolaisista, me puhumme osaajista, kehittämispäällikkö Maija Pirvola muistutti.

Näytteilleasettajina oli kolmattakymmentä salolaista yritystä ja yhteisöä. Aluejohtaja Liisa Tuominen VPS Henkilöstöpalvelu pääsi kertomaan suurlähettiläälle, että heidän kauttaan on työllistynyt seitsemän ukrainalaista.

– Suuri osa tänne tulleista ihmisistä kärsii sotatraumoista. On erittäin tärkeää, että he pääsevät mukaan yhteisöön, saavat opiskella, tehdä työtä ja elää normaalia elämää ja lapset saavat käydä koulua, Olga Dibrova korosti.

Suurlähettiläs näki jo sodanjälkeisen ajan, jolloin pakolaiset palaavat Ukrainaan tuomisinaan ”kielitaitoa ja eurooppalaisia linkkejä”.

Salossa asuu tällä hetkellä noin yhdeksänsataa ukrainalaista, joista kolmasosa on lapsia ja nuoria. Puolet ukrainalaisista asuu vastaanottokeskuksissa Halikossa ja Salossa ja toinen puoli on yksityismajoituksessa.

Töitä Salosta etsii parhaillaan kolmesataa ukrainalaista. Viitisenkymmentä ukrainalaista on jo saanut töitä. Yksi heistä on ukrainalainen lääkäri, joka työskentelee nyt salolaisessa konepajassa.

– Motivaatio on tärkein tekijä, aluejohtaja Liisa Tuominen VPS Henkilöstöpalvelusta totesi.

Ohutlevyvalmistaja Stremet ja pilviteknologiaan erikoistunut ohjelmistotalo Avanio ovat palkanneet ukrainalaisia osaajia. Yritykset ovat julkisuudessa kehuneet ukrainalaisten työmoraalia, joka on koettu poikkeuksellisen korkeaksi. Lisäksi ukrainalaisilla on vahva halu oppia suomen kieltä.

Salon seudun ammattiopistossa opiskelee tällä hetkellä toistasataa ukrainalaista.

Suomalaiset yritykset ovat työllistäneet ukrainalaispakolaisia vasta vähän, selviää Keskuskauppakamarin tiistaina julkaisemasta kyselystä. Keskuskauppakamarin johtavan asiantuntijan Mikko Valtosen mukaan halukkuutta työllistämiseen olisi, mutta yritykset eivät tiedä, mistä löytää ukrainalaisia, joiden osaaminen vastaisi yrityksen tarpeita.

– Yritykset tarvitsevat selkeää tietoa ja tukea pakolaisten työllistämiseksi, Valtonen korostaa tiedotteessa.

Keskuskauppakamarin kyselyyn vastanneista 1 800 yrityksistä kahdeksan prosenttia on työllistänyt sotaa paenneita ukrainalaisia. Joka viides yritys on kuitenkin harkinnut ukrainalaisten palkkaamista.

– Suomessa kärsitään valtavasta osaajapulasta. Työllistämällä ukrainalaisia voimme auttaa sotaa pakenevia, mutta samalla saada osaavia ja motivoituneita työntekijöitä yritystemme palkkalistoille, Valtonen sanoo.

Keskuskauppakamari muistuttaa, että kohtaanto-ongelman lisäksi myös kielimuuri voi olla este palkkaamiselle.

Salolainen Micropower Oy kehittää ja valmistaa teollisia akkulatureita. Yritys etsii parhaillaan kahta operatiivista ostajaa. Suunnitelmissa on etsiä vahvistusta myös tuotekehitykseen. Tuotannossa on puolen vuoden aikana vakinaistettu kuusi vuokratyöntekijää.

– Kaikissa tuotannon tehtävissä vaatimuksena on vähintään auttava ja ymmärrettävä suomen kieli. Pelkällä englannilla ei ole tullut toimeen, tuotantopäällikkö Markku Kuusinen sanoo.

Kuusisen mukaan yritys on toistaiseksi vielä saanut suomea puhuvia työntekijöitä, joista osa on maahanmuuttajataustaisia. Osaavan henkilöstön saatavuus voi jatkossa kuitenkin vaikeutua.

– Silloin viimeistään pitää miettiä, miten me pärjäämme. Olen lähes varma, että jossain vaiheessa meidän on katsottava, ettei suomen kieli ole vaatimus.

Kuusinen huomauttaa, että muutos edellyttää englannin osaamista muultakin henkilöstöltä, jotta uusien työntekijöiden ohjeistaminen ja kouluttaminen onnistuisi.