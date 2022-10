Uutissuomalainen: Kuppaa, tippuria ja hiviä havaittu Suomessa ennätyksellisen paljon

Kuppaa, tippuria ja hiviä on todettu ennätyksellisen paljon tänä vuonna, kertoo Uutissuomalainen. Tartuntoja on ilmoitettu jo nyt enemmän kuin aikaisempina vuosina, vaikka vuotta on vielä yli kaksi kuukautta jäljellä.

Hiv-tartuntoja on ilmoitettu tänä vuonna jo nyt 208, kun viime vuonna niitä ilmoitettiin koko vuoden aikana vain 152. Kuppatartuntoja on ilmoitettu lokakuun puoleenväliin mennessä 269, kun vuonna 2021 niitä ilmoitettiin yhteensä 169.

Tippurin tartuntaluvut ovat myös suuremmat kuin viime vuonna. Yleisimmin ilmoitettavan seksitaudin klamydian tartuntamäärät ovat pysyneet lähellä viime vuoden tasoa.

Tartuntatautitesteihin hakeutuminen on voinut kasvaa apinarokkoepidemian vuoksi, arvioi THL:n ylilääkäri Tuula Hannila-Handelberg Uutissuomalaiselle sähköpostitse.

– Tartunnanjäljitys on tärkeä osa seksitautien torjuntatyötä, ja sen avulla tartunnalle altistuneet seksikumppanit voidaan edelleen ohjata testiin, Hannila-Handberg kertoo jutussa.

Tartuntojen määrä voidaan saada Hannila-Handelbergin mukaan laskemaan lisäämällä ihmisten tietoisuutta seksitartunnoista ja tartuntareiteistä, suojautumisesta sekä testiin hakeutumisesta.