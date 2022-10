Väistämätön väestökysymys

Tuoreimmat tiedot Salon väkiluvun kehityksestä ovat tylyä luettavaa.

Tilastokeskuksen ennakkotilaston mukaan salolaisia oli elokuussa 51 133. Se on 267 vähemmän kuin vuoden alussa.

Mikään uusi käänne väkiluvun lasku ei ole: Salon väestö on vähentynyt jo useamman vuoden ajan.

Samaan aikaan salolaisten määrän vähentymisen kanssa kaupunkilaisten keski-ikä nousee.

2000-luvun alussa Salossa oli saman verran yli 65-vuotiaita ja alle 15-vuotiaita. Molempien ikäluokkien osuus väestöstä oli tuolloin hieman yli 17 prosenttia.

Tämän jälkeen seniori-ikäluokka on kasvanut ja nuoremmat ikäluokat kutistuneet. Viime vuoden lopulla jo 28,5 prosenttia salolaisista oli yli 65-vuotiaita.

Syntyvyyden vähetessä väkiluvun lasku on ongelma hyvin monessa kunnassa. Väistämätöntä se ei kuitenkaan ole: myös Varsinais-Suomessa on kuntia, joissa väestö kasvaa.

Väestöhaasteen ratkomisen pitäisi olla myös Salon tavoitelistan kärkipäässä.

Kunnan on pidemmän päälle hyvin vaikea pysyä vireänä, uudistuvana ja vetovoimaisena, jos nuorten ikäluokkien kutistuminen jatkuu nykyvauhtia. Lapset ja nuoret antavat näkymän eteenpäin ja takeen tulevaisuudesta.

Myös elinkeinoelämän kannalta väestökysymys on elintärkeä sekä paikallisen kysynnän että työvoiman saatavuuden vuoksi.

Syntyvyyden ollessa vähäistä kasvua on haettava kuntien välisestä muuttoliikkeestä ja maahanmuutosta.

Yksi ratkaiseva tekijä yhtälössä on työpaikat. Työmahdollisuuksia Salosta ei totisesti puutu: kuluvana vuonna uusia avoimia työpaikkoja on tullut tarjolle yli 5 200. Työvoimapula on arkea miltei alalla kuin alalla.

Työpaikkatilanteen ollessa erinomaisessa kunnossa onkin pakko kysyä: onko Salo sellainen kaupunki, johon ihmiset haluavat muuttaa työn perässä?

Tähän kysymykseen vastausta pohtimalla on mahdollista löytää ratkaisun avaimia väestökadon pysäyttämiseen.