Valkoinen talo: Yhdysvallat ei näe merkkejä siitä, että Venäjä valmistautuisi käyttämään ydinasetta

Yhdysvallat ei näe merkkejä siitä, että Venäjä valmistautuisi käyttämään ydinasetta lähitulevaisuudessa.

Asiasta kertoi Valkoisen talon lehdistösihteeri Karine Jean-Pierre toimittajille perjantaina sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Joe Biden varoitti ”Harmageddonin” eli maailmanlopun taistelun riskistä, jos ydinaseita käytettäisiin.

Yhdysvallat ei näe mitään syytä muuttaa omaa ydinasestrategiaansa eikä näe viitteitä siitä, että Venäjäkään valmistautuisi pian ydinaseiden käyttöön, Jean-Pierre sanoi.

Hän vastasi kieltävästi kysymykseen siitä, perustuiko Bidenin kommentti Yhdysvaltojen tiedustelutietoon. Hän lisäsi, että Biden oli viitannut kommentillaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin uhkailuihin ydinaseiden käyttämisestä.

Zelenskyi ei usko Venäjän käyttävän ydinaseita

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi puhui myös ydinaseiden uhasta BBC:n perjantai-iltana julkaistussa haastattelussa.

Zelenskyi sanoi venäläisviranomaisten alkaneen valmistella yhteiskuntaansa ydinaseiden käytön mahdollisuuteen, mutta lisäsi ettei hän usko Venäjän käyttävän niitä.

– He eivät ole valmiita tekemään sitä, käyttämään (ydinaseita). Mutta he ovat alkaneet puhua siitä. He eivät tiedä, käyttävätkö he niitä vai ei. Mielestäni on vaarallista edes puhua siitä, hän sanoi.