Alfa Romeon suomalaiskuljettaja Valtteri Bottas on yltänyt F1-sarjan Japanin gp:n aika-ajossa sijalle 12. Bottaksen urakka päättyi aika-ajon toiseen osioon. Paalupaikassa on kiinni Red Bullin Sergio Perez, kun Suzukan aika-ajo on yhä kesken.

Bottas oli aika-ajon avausosion 14:s. Kahden osion jälkeen toisena on Alpinen Fernando Alonso ja kolmantena Red Bullin Max Verstappen, joka saattaa varmistaa sunnuntain kilpailussa toisen peräkkäisen MM-tittelinsä.