Venäjä iski vilkkaalle torille, iskussa kuollut ainakin seitsemän ihmistä

Venäjän iskussa vilkkaalle torille Avdijivkan kaupungissa Ukrainassa on kuollut ainakin seitsemän ihmistä, kertoo Donetskin alueen kuvernööri Pavlo Kyrylenko.

Kyrylenkon mukaan kahdeksan ihmistä on haavoittunut iskussa, joka tapahtui tänä aamuna. Torilla oli tapahtuma-aikaan paljon ihmisiä, kuvernööri sanoi Telegram-viestipalvelussa.

Venäjä on tällä viikolla kiihdyttänyt iskuja siviilikohteisiin. Iskut on tulkittu kostoksi viikonloppuna Kertshinsalmen siltaa vaurioittaneesta räjähdyksestä.

YK on tuominnut iskut ja varoittanut, että iskut siviilikohteisiin aiheuttavat lisää pakolaisuutta.

Venäjä teki pidätyksiä liittyen Kertshinsalmen sillan räjähdykseen

Venäjän turvallisuuspalvelu FSB sanoo pidättäneensä kahdeksan ihmistä epäiltynä lauantaina tapahtuneesta Kertshinsalmen sillan räjähdyksestä. Asiasta kertovat venäläiset uutistoimistot, muun muassa Tass.

Tassin mukaan FSB kertoo räjähdyksen takana olevan Ukrainan sotilastiedustelun johtaja Kyrylo Budanov. FSB:n mukaan kahdeksasta pidätetystä ihmisestä viisi on Venäjän kansalaisia ja kolme muuta ovat Ukrainan ja Armenian kansalaisia.

FSB väittää, että räjähteet oli pakattu muovirulliin, jotka oli kuljetettu Venäjälle Ukrainan satamakaupunki Odessasta Bulgarian, Georgian ja Armenian kautta. Räjähdyksestä levinneen video- ja kuvamateriaalin mukaan sillalla räjähti kuorma-auto ja räjähdyksestä levinnyt tulipalo sytytti myös viereisellä rautatiellä kulkeneen junan säiliövaunuja tuleen.

Vuonna 2018 valmistunut silta vaurioitui lauantaisessa räjähdyksessä. Sillalla kulkee autoliikennettä, ja sen vieressä kulkee lisäksi rautatiesilta.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on syyttänyt aiemmin räjähdyksestä Ukrainaa, ja hän on kuvaillut sitä terroriteoksi.

Raportti: Venäjä tuskin valmistautuu laajaan maahyökkäykseen Valko-Venäjältä

Venäjä todennäköisesti hankkii ammuksia ja muita sotatarvikkeita Valko-Venäjän varastotukikohdista, kertoo yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) raportissaan.

Raportin arvion mukaan tämä kielisi siitä, että Venäjä tuskin valmistautuu laajaan maahyökkäykseen Valko-Venäjältä Ukrainaan.

Myöskään Ukrainan asevoimat eivät ISW:n mukaan ole vielä havainneet merkkejä hyökkäysryhmien muodostumisesta Valko-Venäjällä.

Materiaaliavun lisäksi Valko-Venäjä kuitenkin tukee Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa antamalla Venäjän käyttää aluettaan sotatoimiin.

ISW:n mukaan meneillään olevat asekuljetukset Valko-Venäjältä Venäjän miehittämälle Krimin niemimaalle sekä Rostovin alueelle Venäjällä osoittavat, että Venäjän joukot eivät luota ​​Luhanskin alueen läpi kulkevien maareittien turvallisuuteen Ukrainan käynnissä olevan vastahyökkäyksen takia.

Ukrainan sotilastiedustelu kertoi ISW:n mukaan tiistaina, että Valko-Venäjän Homelissa sijaitsevasta ammusvarastosta on äskettäin saapunut junalla lähes 500 tonnia ammuksia Krimille.

Ukrainan sotilastiedustelun mukaan Valko-Venäjän viranomaiset suunnittelevat vielä lähettävänsä yli tusinan verran junia kuljettamaan aseita, ammuksia ja muita sotilastarvikkeita Rostoviin.

Zelenskyi: Venäjä yrittää saada Valko-Venäjän suoremmin mukaan sotaan

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on ehdottanut kansainvälisten tarkkailijoiden lähettämistä Ukrainan ja Valko-Venäjän väliselle rajalle. Zelenskyi varoitti, että Venäjä yrittää saada Valko-Venäjää osallistumaan suoraan hyökkäyssotaansa Ukrainassa.

Valko-Venäjä ei ole tähän asti osallistunut suoraan Venäjän hyökkäykseen Ukrainassa. Valko-Venäjä kuitenkin hermostutti Ukrainan ilmoittamalla perustavansa Venäjän kanssa yhteiset ”alueelliset puolustusjoukot”, jotka sen mukaan ovat pelkästään puolustautumista varten. Valko-Venäjä väitti maanantaina Ukrainan valmistelevan hyökkäystä sen alueelle, minkä Ukrainan ulkoministeriö on kiistänyt.

Ukrainan mukaan Valko-Venäjä turvautuu tekosyihin antaakseen Venäjälle mahdollisuuden lisätä sotatoimiaan Ukrainassa.

—

Paikannimi korjattu klo 14.57 muotoon Avdijivka, ei Advijivka.

Ville Väänänen, Ayla Albayrak

Alkuperäinen