Venäjä väittää Kertshinsalmen sillan tuhon syyksi rekan räjähdystä, länsimaiden ja ukrainalaislähteiden mukaan Ukraina saattoi iskeä suoraan siltaan

Venäjän viranomaisten alustavien tietojen mukaan Kertshinsalmen sillan räjähdyksessä on kuollut kolme ihmistä. Silta yhdistää Krimin niemimaan Venäjään.

Räjähdystä tutkiva venäläinen komitea sanoi lausunnossaan, että kuolleet olivat todennäköisesti matkustajia henkilöautossa, joka oli lähellä sillalla räjähtänyttä rekkaa. Vedestä on löydetty miehen ja naisen ruumiit.

Viranomaisten mukaan myös rekan omistaja on tunnistettu. Hän on viranomaisten mukaan kotoisin Krasnodarista Etelä-Venäjältä. Hänen asuntoonsa on tehty kotietsintä.

Venäjän mukaan rekka-auton räjähdys sai aikaan tulipalon, joka levisi ainakin seitsemään junanvaunuun.

Räjähdyksen syytä ei ole varmistettu. Autopommin lisäksi on esitetty, että isku olisi voitu tehdä myös muulla tavoin, esimerkiksi iskemällä sillan alle.

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n haastattelema räjähdeasiantuntija epäili, että maantie- ja rautatieosuudelle asetetut räjähteet räjäytettiin lähes samanaikaisesti radiolla.

– Se, että sillan pinnassa ei näy selviä merkkejä räjähdyksestä viittaa siihen, että ilmateitse toimitettavaa asetta ei ole käytetty. Kyseessä voi olla hyvin suunniteltu, sillan alta tehty hyökkäys, nimettömänä haastateltu asiantuntija sanoi.

– Epäilen, että maantie- ja rautatieosuudelle asetetut räjähteet räjäytettiin lähes samanaikaisesti radiolla, hän jatkoi.

”Kaikki laiton on tuhottava”

Ukrainska Pravda -lehden mukaan silta räjäytettiin Ukrainan turvallisuuspalvelun SBU:n erityisoperaatiossa. Lehti perustaa tietonsa nimettömiin viranomaislähteisiin.

Turvallisuuspalvelu ei virallisesti kommentoinut lehden tietoja mitenkään, vaan kertoi palaavansa asiaan ”Ukrainan lopullisen voiton jälkeen”.

Myöskään Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin neuvonantaja Myhailo Podoljak ei kommentoinut suoraan Ukrainan osuutta asiaan, vaan sanoi, että sillan vauriot ovat ”alku”.

– Krim, silta, alku. Kaikki laiton on tuhottava, kaikki varastettu palautettava Ukrainalle, kaikki Venäjän miehittämä vapautettava, Podoljak kirjoitti Twitterissä.

”Ukrainalaiset vandaalit räjäyttivät”

Krimin parlamentin puhemiehen Vladimir Konstantinovin mukaan räjähdyksen takana olivat ”ukrainalaiset vandaalit, jotka ovat viimein onnistuneet kurottamaan saastaiset kätensä Krimin siltaan”.

– Vauriot korjataan nopeasti, sillä ne eivät ole vakavia, Kontantinov väitti.

Kremlin edustajan Dmitri Peskovin mukaan sillan korjaustöiden aloittamisesta ei ole vielä olemassa arviota. Peskovin uutistoimisto Interfaxille kertomien tietojen mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin on määrännyt myös maan hallituksen aloittamaan tutkinnan tapahtumista.

Viranomaiset suunnittelevat lauttaliikenteen aloittamista, jotta liikenne Krimille voidaan pitää käynnissä.

Venäjän duuman varapuhemiehen Oleg Morozovin mukaan räjähdys merkitsee ”sodanjulistusta”.

– Pitkään uumoiltu terrori-isku Krimin siltaa vastaa ei ole enää pelkkä haaste, se merkitsee sodanjulistusta ilman sääntöjä, Morozov uhosi RIA Novostin mukaan.

Venäjä on tähän asti kutsunut hyökkäystään Ukrainaan erityissotilasoperaatioksi.

Tsaari, natsit tai Stalin eivät saaneet aikaiseksi

Kertshinsalmen siltaa ehdittiin haikailla vuosikymmeniä ennen sen toteutumista. Sekä Venäjän viimeinen tsaari Nikolai II että Neuvostoliittoa johtanut Josif Stalin ehdottivat siltaa, mutta hankkeesta ei tullut mitään.

Mustanmeren rannoille toisessa maailmansodassa edenneet natsi-Saksan joukot ehtivät jopa aloittaa sillan rakennustyön, mutta sotaonnen käännyttyä silta ei edennyt alkua pidemmälle.

Kun 230 miljardia ruplaa eli noin kolme miljardia euroa maksanut silta valmistui toukokuussa 2018, Putin otti tilanteesta kaiken irti. Hän ajoi itse Kamaz-kuorma-autoa ja johti raskaiden ajoneuvojen saattueen Kertshinsalmen yli Venäjään liitetylle niemimaalle.

Sillan on rakentanut Putinin läheisen liittolaisen Arkadi Rotenbergin yhtiö. Suomessakin bisneksiä tehnyt Rotenberg on länsimaiden pakotelistoilla.

Krimille matkustettiin ennen siltaa joko autolautoilla tai lentämällä. Myös elintarvikekuljetukset Venäjältä Krimille olivat pääosin laivaliikenteen varassa.

Kertshinsalmen 19 kilometriä pitkä silta on Euroopan pisin. Venäjä miehitti ja liitti Krimin niemimaan laittomasti itseensä vuonna 2014.

—-

Lähteenä myös uutistoimisto AFP

Hannu Aaltonen