Venäjän iranilaiset dronet eivät todennäköisesti vaikuta merkittävästi sodan kulkuun, arvioi ajatushautomo

Venäjän iranilaisvalmisteiset dronet eivät todennäköisesti vaikuta merkittävästi sodan kulkuun Ukrainassa, arvioi yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

Ukrainalaisen prikaatikenraali Oleksi Hromovin mukaan Venäjä olisi käyttänyt 86:tta iranilaista Shahed-136-lennokkia Ukrainaa vastaan ja näistä 60 prosenttia olisi tuhottu, kertoo ISW.

ISW arvion mukaan lennokkeja on tähän mennessä käytetty lähinnä siviilikohteisiin ja terroritarkoituksissa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan Iran väittää, ettei maassa valmistettuja lennokkeja käytetä Ukrainassa, vaikka niitä nähdään Ukrainan taivaalla.

– Ammumme niitä alas, vaikka meille kerrotaan, ettei iranilaisia droneja ole Ukrainassa. Löydämme kyllä keinot varmistaaksemme, ettei niitä tosiaan jää jäljelle, Zelenskyi sanoi torstai-iltaisessa puheessaan.

Zelenskyi sanoi myös ukrainalaisjoukkojen vallanneen Hersonin alueella alkukuun aikana takaisin yli 500 neliökilometriä maa-alueita ja kymmeniä kyliä.

Elias Peltonen