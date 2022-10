Veteen piirretty Büttnerin viiva – Salon Uimarit siirtyi uuden valmennuspäällikön aikaan

Noin viikko sitten Salon Uimarien valmennuspäällikkönä aloittanut Gerd Büttner on alun perin kotoisin Wienistä. Itävallan pääkaupungissa on noin kaksi miljoonaa asukasta.

Büttner muutti vuonna 2006 rakkauden myötä Suomeen ja on asunut kaksitoista vuotta Rovaniemellä, josta hänen vaimonsa on kotoisin. He viettivät neljä vuotta myös Helsingissä.

– Se ei ollut minun juttuni. Tykkään etenkin nykyään pienemmistä paikkakunnista, Büttner kertoo sujuvalla suomen kielellä.

Salon Uimarit haki uutta valmennuspäällikköä Irene Paloposken tilalle. Uusi henkilö julkistettiin kesällä, ja Samuli Aalto aloitti aiemmin tänä vuonna uutena toiminnanjohtajana.

Pohjois-Suomessa vaikuttanut Aalto ja Büttner tuntevat toisensa aiemmilta vuosilta.

Büttnerin ensimmäinen työpäivä Salossa oli heti niin sanottu sukellus syvään päätyyn, kun kaupungissa pidettiin lauantaina perinteiset isot syyskilpailut. Salon Uimarit on profiloitunut aktiivisena kisajärjestäjänä.

Ensimmäiset päivät ovat tuntuneet hyviltä. Yksi valmennuspäällikön tärkeimmistä tehtävistä on edustusryhmän harjoitusten vetäminen.

– Harjoitusporukka tuntuu mukavalta. Tykkään myös olla salolainen, vaikka tykkäsin olla lappilainenkin, myhäilee pari viikkoa sitten kaupunkiin muuttanut Büttner.

Koronavirus on vaikuttanut Rovaniemen Uimaseuran toimintaan, mikä johti myös valmentajan kohdalla uusiin kuvioihin.

– Pidin ikään kuin sapattivuoden. Sitten lähetin hakemuksen muutamaan paikkaan. Tunnen Samulin useamman vuoden ajalta, mutta se oli silti miellyttävä yllätys, että myös hän on täällä.

Rovaniemeä ja Saloa voi verrata jossain määrin kaupunkien asukasluvun kannalta. Olosuhteet uintiin ja urheiluun ovat kuitenkin varsin erilaiset.

– Rovaniemellä on talviurheilukeskus, jossa uinti on esimerkiksi lentopallon tavoin ikään kuin sivulaji. Seura on harrastajamäärien osalta aika pieni, Büttner kuvailee.

54-vuotias Büttner on ollut päätoiminen uintivalmentaja koko 2000-luvun ajan. Hänellä piisaa alan kokemusta useammastakin eri Keski-Euroopan maasta sekä lisäksi Pohjois-Afrikan Algeriasta.

– Olen tehnyt vesi- ja ympäristötekniikan töitä ja rautateiden rakennustöitä. Sitä kautta päädyin Algeriaankin ja tein uintivalmennusta siinä rinnalla.

Tarina urheilun parissa on suhteellisen tyypillinen.

– Oma uimiseni loppui 16-vuotiaana, Büttner kertoo.

Syy siihen on vielä suomalaisempi, vaikka kyse onkin itävaltalaisesta henkilöstä.

– Pelasin myös jääkiekkoa, ja valmentaja kysyi, että kumman lajin valitsen. Isäni pelasi jääkiekkoa myös, samoin Tshekissä asuneet sukulaiseni.

Uintivalmennus alkoi parikymppisenä, joten hän on ollut lajin parissa silläkin saralla jo reilusti yli 30 vuotta.

Uitko vielä itse?

– Merissä ja järvissä kyllä, altaassa vähemmän. Olen nykyään enemmän sellainen kylpyammeuimari, nauraa Büttner, joka ylsi nuorten sarjoissa varsin korkealle tulostasolle.

Suomalaisista uimareista Büttner on valmentanut esimerkiksi Antti Latikkaa , joka on muun muassa parauinnin EM- ja MM-mitalisti. Latikka lopetteli uraansa kolmekymppisenä viime vuonna Tokion

paralympialaisiin.

– Antti on hyvä esimerkki siitä, ettei uintiuran tarvitse päättyä aikaisin. Sen on osoittanut myös esimerkiksi Matti Mattsson. Hänenkin huippukykynsä tulivat esille vasta myöhemmin, Büttner muistuttaa.

Mattssoniin tiivistyy myös se, miten tärkeää työnteko uinnissakin on. Büttner totesi sopimuksensa julkaisun yhteydessä odottavansa innolla, että saa pyrkiä rakentamaan pitkäjänteistä ja kestävää menestystä.

– Tärkeintä on se, että lapsi tai nuori ui siksi, että pitää siitä itse. Harjoittelua ei tehdä valmentajaa tai vanhempia varten.

​Salossa siirrytään siis Gerd Büttnerin aikaan. Hän määrittelee pitkälti seuran valmennuslinjan eli ”piirtää suuntaviivat veteen”, toki yhteistyössä esimerkiksi Samuli Aallon kanssa.

– Tämän on tarkoitus olla pitkä prosessi. Suuremmat suuntaviivat vedetään toki vähän myöhemmin, eli sen jälkeen kun olen päässyt kunnolla sisään täkäläisiin toimintatapoihin, Büttner luonnehtii.

– Sitä on vaikeaa arvioida, olenko vaativa vai ”kevyempi” valmentaja. Ehkä iän myötä olen vähän pehmentynyt, hän hymyilee.

Gerd Büttner

Syntyi vuonna 1968.

Kotoisin Wienistä.

Aloitti viime lauantaina Salon Uimarien valmennuspäällikkönä.

Asunut ja valmentanut Suomessa vuodesta 2006 lähtien.

Kaikkiaan noin 30 vuoden kokemus uintivalmennuksesta ja -ohjauksesta, päätoimisena läpi 2000-luvun.

Perheeseen kuuluvat vaimo ja kaksi aikuista lasta.

Penkkiurheilussa suosikkilajina uinnin lisäksi jääkiekko ja myös suuret yleisurheilun arvokisat.

Harrastuksia: pyöräilyretket, vaellusmatkat, kalastus.

Lempiruoka: poron maksa

Yhteistyötä Turkuun, kunhan fuusio valmistuu

Salon Uimarit on Suomen mittakaavassa vähintään keskikokoinen seura. Viime vuodet ovat osoittaneet, että seuralle realistinen tavoite on – lasten monipuolisen liikuttamisen lisäksi – kasvattaasäännöllisesti juniorien maajoukkueuimareita.

Realiteetti on se, ettei 50-vuotiaasta uimahallista löydy 50 metrin allasta.

– Salo ei ole yliopistokaupunki, joten on selvää että monet muuttavat muualle 18–19-vuotiaana. Nämä ovat tosiasioita, mutta olosuhteet ovat muuten hyvät, uusi valmennuspäällikkö Gerd Büttner miettii.

Toisaalta hyvinkin lähellä on Turku, jossa uimareita riittää koko Suomeen peilaten hyvinkin paljon. Aurajoen Uinti ja Åbo Simklubb ovat yhdistymässä, minkä myötä tulee yksi maan suurimmista uintiseuroista.

– Turusta on osoitettu paljonkin kiinnostusta yhteistyöhön. Aika sitten näyttää, mitä se käytännössä olisi: mahdollisia ovat esimerkiksi yhteiset jutut kilpailumatkojen ja koulutusten järjestämistensuhteen.

– Kunhan siellä saadaan seurafuusio tehtyä, niin keskusteluja Salon ja Turun välilläkin aletaan käydä enemmän, toteaa Salon Uimarien toiminnanjohtaja Samuli Aalto.