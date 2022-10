Washington Post: Iran alkaa toimittaa Venäjälle myös ballistisia ohjuksia

Iran toimittaa Venäjälle yhä järeämpiä aseita Ukrainan sotaa varten, kertovat Yhdysvaltain ja liittolaismaiden tiedustelulähteet Washington Postin mukaan. Hyökkäyslennokkien ohella Iran on lähettämässä Venäjälle myös ballistisia ohjuksia.

Iranilaisaseet saattavat helpottaa Venäjän asevoimien tukalaa tilannetta Ukrainassa, jossa Venäjällä alkaa olla Yhdysvaltain arvion mukaan pulaa täsmäaseista, joita se on käyttänyt sodan aikana kestämättömällä tahdilla.

Iran on toistuvasti kiistänyt tiukasti toimittaneensa tai aikovansa toimittaa aseita käytettäväksi Ukrainan sodassa, ja myös sen liittolainen Venäjä on kiistänyt väitteet. Viime viikkoina on kuitenkin saatu paljon todisteita iranilaisten hyökkäyslennokkien käytöstä ukrainalaisia kohteita vastaan. Niillä on tuhottu ukrainalaisia tankkeja ja isketty myös siviilikohteisiin. Venäjä näyttää maalanneen lennokit uudestaan ja antaneen niille venäläiset nimet.

Nyt samat tiedustelulähteet, jotka elokuussa osasivat kertoa lennokkitoimituksista Venäjälle, kertovat Iranin valmistelevan Fateh-110- ja Zolfaghar-ohjusten toimittamista Venäjälle. Ne ovat iranilaisvalmisteisia lyhyen kantaman ballistisia ohjuksia, joista Fateh-110:n kantama on noin 300 ja Zolfagharin noin 700 kilometriä.

Asiantuntijoiden mukaan näiden ohjusten saaminen voi lisätä Venäjän vaihtoehtoja ja taisteluvoimaa tilanteessa, jossa Ukraina on valtaamassa takaisin Venäjän miehittämiä alueita maan etelä- ja itäosassa.

Venäjällä oli ennen sotaa mittavat varastot täsmäohjuksia ja raketteja, mutta se on kuluttanut niistä merkittävän osan yli seitsemän kuukautta kestäneen sodan aikana.

Venäjän turvautuminen Iranin ja Pohjois-Korean kaltaisten valtioiden aseapuun kertookin siitä, ettei sen oma aseteollisuus kykene täysin korvaamaan sodassa koettuja menetyksiä. Tässä on iso osa länsimaiden pakotteilla, joiden takia Venäjän aseteollisuus ei saa kaikkea tarvitsemaansa teknologiaa.

Ajatushautomo: Ukrainalaisten pakkosiirroissa todennäköisesti kyse etnisestä puhdistuksesta

Venäjän toteuttamissa ukrainalaisten pakkosiirroissa Venäjälle on todennäköisesti kyse tarkoituksellisista etnisen puhdistuksen toimista, katsoo yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

ISW:n mukaan Venäjä jatkaa ukrainalaisten valtavia pakkosiirtoja. Ajatushautomon mukaan Venäjä saattaa myös korvata ukrainalaisalueiden väestöä asuttamalla kaupunkeja uudestaan Venäjän kansalaisilla.

Venäläisviranomaiset ovat ISW:n mukaan avoimesti kertoneet, että myös ukrainalaislapsia on viety Venäjälle adoptoitavaksi.

ISW:n arvion mukaan Venäjän pakkosiirtotoimet vaikuttavat rikkovan yleissopimusta, joka koskee joukkotuhontana pidettävän rikoksen ehkäisemistä ja rankaisemista.

Etnistä puhdistusta ei ole kansainvälisessä oikeudessa määritelty rikokseksi. YK:n määritelmä termistä on peräisin YK:n asiantuntijakomissiolta, joka selvitti entisellä Jugoslavian alueella tapahtuneita humanitaarisen oikeuden rikkomuksia.

YK:n määritelmän mukaan etninen puhdistus tarkoittaa ”jonkin alueen tekemistä etnisesti homogeeniseksi käyttämällä voimaa tai uhkailua tiettyihin ryhmiin kuuluvien ihmisten poistamiseksi alueelta”. YK:n mukaan etnisessä puhdistuksessa on kyse etnisen tai uskonnollisen ryhmän määrätietoisesta politiikasta, jossa toisen etnisen tai uskonnollisen ryhmän siviiliväestöä poistetaan tietyiltä maantieteellisiltä alueilta väkivaltaisin ja kauhua herättävin keinoin.

Venäjä kuluttaa ampumatarvikkeita enemmän kuin pystyy tuottamaan, arvioi Britannian sotilastiedustelu

Venäjän puolustusteollisuus ei luultavasti kykene tuottamaan kehittyneitä ammuksia samaa tahtia kuin niitä käytetään, arvioi Britannian sotilastiedustelu.

Venäjä ampui viime maanantaina Ukrainaan arviolta yli 80 risteilyohjusta. Ukrainan mukaan yli puolet niistä ammuttiin alas. Ohjukset osuivat muun muassa pääkaupunki Kiovaan ja tappoivat tiettävästi parikymmentä siviiliä.

Brittitiedustelun mukaan tällaiset hyökkäykset heikentävät entisestään Venäjän pitkän kantaman ohjusten varastoa, mikä todennäköisesti rajoittaa maan kykyä iskeä tulevaisuudessa niin moniin kohteisiin kuin se haluaisi.