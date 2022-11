220 000 000 000 euroa – Qatarin MM-kisoihin käytetyllä rahalla ostaisi 6,9 miljoonaa farmari-Corollaa tai maksaisi Lauri Markkasen palkan seuraavaksi 13 333 vuodeksi

Qatarissa pelattavat jalkapallon MM-kisat tulevat olemaan elinikämme kallein urheilutapahtuma.

Kisojen hintalappu on niin pöyristyttävä, että sen kirjoittaminenkin tuottaa tuskaa: kaksisataa kaksikymmentä miljardia euroa.

Vielä pöyristyttävämmäksi hintalappu muuttuu, kun sen suhteuttaa arkeen.

220 miljardilla eurolla tekisi muun muassa seuraavat kymmenen asiaa:

1) Jakaisi jokaiselle ihmiselle koko maailmassa 27,5 euroa.

2) Jakaisi jokaiselle qatarilaiselle 75 000 euroa.

3) Maksaisi kokonaan pois Suomen valtion velan (noin 136,5 miljardia euroa) ja kattaisi koko ensi vuoden budjetin (noin 80,5 miljardia euroa).

4) Maksaisi Suomen valtion liikuntabudjetin (141 miljoonaa euroa) seuraaviksi 1560 vuodeksi.

5) Ostaisi 1 408 uutta F-35-hävittäjää.

6) Pyörittäisi kymmenen vuotta Yhdysvaltain avaruushallintoa NASA:aa.

7) Rakentaisi 1 850 samanlaista Nokia Areenaa kuin Tampereelle.

8) Peruskorjaisi Helsingin Olympiastadionin 690 kertaa.

9) Ostaisi 6,9 miljoonaa kappaletta Toyota Corolla farmariautoa.

10) Maksaisi Lauri Markkasen palkan seuraaviksi 13 333 vuodeksi.

On muistettava, että Qatar on bruttokansantuotteella (per asukas) mitattuna maailman vaurain valtio. Qatar on maailman suurin nesteytetyn maakaasun tuottaja. Kaasu- ja öljyviennin arvo on yli puolet maan bruttokansantuotteesta.

Mutta mihin ihmeessä siis 2,9 miljoonan asukkaan emiirikunta sai käytettyä 220 miljardia euroa? Varsinkin, kun edelliset MM-kisat Venäjällä maksoivat ”vain” 11,6 miljardia euroa ja vuoden 2010 MM-kisat Etelä-Afrikassa suorastaan naurettavat 3,6 miljardia euroa.

Yksi suurimmista kulueristä ovat stadionit. MM-kisat pelataan kahdeksalla eri stadionilla, joista seitsemän on täysin uusia ja yksi kokonaan kunnostettu. Jokainen stadioneista on varustettu myös ilmastoinnilla. Kisojen avaus- ja loppuottelun näyttämönä toimiva Lusail Stadion maksoi yksinään noin 770 miljoonaa euroa.

Yhteensä stadioneihin ja etenkin niiden vaatimaan infrastruktuuriin on eri lähteissä arvioitu kuluneen jopa 50 miljardia euroa.

Qatarin pienuudesta ja stadionhankkeiden järjettömyydestä kertoo sekin, että kisojen pohjoisimmasta stadionista (Al-Bayt) kisojen eteläisimpään stadioniin (Al-Janoub) on vain 65 kilometrin matka. Monet stadioneista sijaitsevat vain reippaan kävelymatkan päässä toisistaan.

Jalan ei tosin tarvitse kulkea, sillä Qatarin pääkaupunkiin Dohaan on rakennettu 76 kilometrin ja 37 pysäkin metro. Vuonna 2019 avattu metro on MM-kisaturisteille ilmainen. Qatariin on rakennettu myös uusi junaverkosto. Näiden yhteishinnaksi on arvioitu myös noin 50 miljardia euroa.

Qatarin hotelliverkostoa on laajennettu peräti 17 miljardilla eurolla, jolla on saatu nostettua majoituskapasiteetti noin 80 000 huoneeseen. Myös Dohan lentokenttää on laajennettu ja korjattu yhteensä 11 miljardilla eurolla.

Poikkeuksellisesta puitteista huolimatta kisaturistilta vaaditaan normaalia paksumpaa pinkkaa. Kisojen virallisilla fanialueilla puolen litran tuoppi kisojen virallista olutta (Budweiser) maksaa peräti 13,30 euroa!

Mutta mitä 220 miljardilla eurolla lopulta saa, paitsi urheiluhistorian kalleimman tapahtuman ja maailman parhaan ja järjettömimmän stadioninfrastuktuurin?

Ainakin näkyvyyttä.

Neljän vuoden takaisia Venäjän MM-kisoja seurasi arviolta neljä miljardia ihmistä eli yli puolet maapallon silloisesta väkiluvusta. Vaikka Qatarin MM-kisojen aiheuttama vastarinta ja boikotointi on ollut ennennäkemättömän laajaa, kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA arvioi, että näitä MM-kisoja seuraa jopa yli viisi miljardia ihmistä.

Näkyvyyden ja valtavien panostusten odotetaan myös moninkertaistavan Qatarin turismin. Koronavuonna 2020 Qatarissa kävi 600 000 ulkomaista turistia ja määrän odotetaan yli kymmenkertaistuvan vuoteen 2030 mennessä.

Miten sitten suhtautua tähän tuhansien siirtotyöläisten hengen vaatineeseen ”urheilujuhlaan”?

No, ainahan voi toivoa, että verellä voidellun sporttikorruption saturaatiopiste on nyt saavutettu. Tätä ei pöyhkeinkään emiirikunta ei voi enää ylittää, eikä tästä pisteestä ole kuin yksi suunta.

Seuraavat MM-kisat pelataan muuten neljän vuoden kuluttua Kanadassa, Meksikossa ja Yhdysvalloissa. Niiden kisojen stadionit ja infrastruktuuri ovat käytännössä valmiina.

Lähteet: Ulkoministeriö, The Guardian, Statista.

Jalkapallon MM-kisojen kokonaiskustannukset

Qatar 2022: 220,0 miljardia dollaria

Venäjä 2018: 11,6

Brasilia 2014: 15,0

Etelä-Afrikka 2010: 3,6

Saksa 2006: 4,3

E-Korea ja Japani 2022: 7,0

Ranska 1998: 2,3

USA 1994: 0,5

Lukuun on laskettu stadionien kustannukset sekä muu kisoja varten rakennettu infrastruktuuri.

Olympiahistorian kalleimmat kisat olivat Sotshin talviolympialaiset 2014 (51 miljardia dollaria).

Lähde: Front Office Sports