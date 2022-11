KONTIO & PARMAS (Suomi 2022). Ohjaus: Aleksi Mäkelä. Käsikirjoitus: Heikki Vihinen ja Heikki Silvennoinen. Kuvaus: Pini Hellstedt. Leikkaus: Kimmo Taavila. Musiikki: Heikki Silvennoinen, Timo Kahilainen ja Heikki Hela. Näyttelijät: Heikki Silvennoinen, Elsa Saisio, Timo Kahilainen, Ilkka Heiskanen, Heikki Hela, Heikki Vihinen, Mari Perankoski, Kaisa Hela, Jukka Puotila, Arja Koriseva.

On jokseenkin ällistyttävää, ettei Kontio & Parmas naurata edes silloin kun elokuva yrittää hauskuuttaa klassisella kakkahuumorilla.

Kun edes pieruvitsit eivät sytytä, on syytä epäillä komediaelokuvan käsikirjoituksessa olevan jotain periaatteellisesti pielessä.

Kontio & Parmas on kreditoitu Heikki Vihisen ja Heikki Silvennoisen käsikirjoittamaksi, mutta lopputulos herättää epäilyksen, onko mitään käsikirjoitusta edes olemassa: valkokankaalla nähdään vain yhteen liimattuja kotivideotason sketsejä, joista muutama panee vaisusti hymyilemään ja loput herättävät puhdasta myötähäpeää.

Kotimaisen elokuvan historiassa on monia pohjakosketukseksi määriteltyjä hetkiä, mutta Kontio & Parmaksen täytyy olla niistä aivan pohjimmaisia. On vaikea kuvitella, kuinka elokuva voisi olla murheellisempi. Miksikään tulevaisuuden tahattomaksi kalkkunaklassikoksikaan siitä tuskin on, sillä tuntuu kuin tekijätkään eivät olisi ihan tosissaan nähneet vaivaa.

Tuhon merkit olivat nähtävissä jo Kontio & Parmas -televisiosarjan toisella kaudella. Siinä missä ensimmäisen kauden alkupää nauratti muutamalla veikeästi sommitellulla henkilöhahmolla ja absurdien tarinoiden pikkukaupunkilaisella taustakankaalla, toinen kausi oli vetelästi käsikirjoitettua soopaa, josta oli nauru kaukana.

Tulevan tuotantokauden avaava täysmittainen elokuva todistaa riskin lauenneen. Enää edes veteraanipoliisi Otso Kontion (Heikki Silvennoinen) karhean sympaattinen hahmo ei tunnu järin sympaattiselta ja kaikki Kontion ympärille viritetyt henkilösuhteet toistavat samaa vanhaa. Mitään kehitystä hänen hahmoonsa tai sen liepeille kiinnittyviin tyyppeihin ei ole vaivauduttu keksimään.

Elokuvan juonikuvio itsessään on niin päätön, että se voisi olla jopa toimiva. Ekoterroristiryhmä uhkaa Valkeakoskea atomipommilla elleivät maailman metsäyhtiöt lopeta hakkuitaan. Ydintarinan ympärille kiedottu kehyskertomus kesämökkinsä laiturilla nokosia vetelevästä Otso Kontiosta on taasen kuin alakoululaisen ainekirjoituksesta.

Vihinen ja Silvennoinen hukkaavat myös lupaavan mahdollisuuden woke-kulttuurin ironisointiin. Siihen viitataan, mutta tietoisen varovaisesti, ettei vain loukata ketään.

Lopulta pettää myös komedianäytteleminen. Elsa Saisio Auni Parmaksen roolissa jää hassunhauskaa näyttelemistä tavoittelevien kollegoidensa varjoon ja hämmentävän paljon ruutuaikaa saava Heikki Paasonen replikoi ainoastaan hieman jäykemmin kuin harrastajateatterilaiset keskimäärin. Heikki Vihinen esittää totta kai Jeesusta, ja jokainen voi vain kuvitella kuinka ratkiriemukasta sen katseleminen on.

Puolitoistatuntinen tällaista audiovisuaalista ydinjätettä vie väkisinkin ajatukset Vihisen roolihahmoon ja pitkäperjantaihin. Kontio & Parmas nimittäin tuntuu kyseistä perjantaitakin pitkäpiimäisemmältä.