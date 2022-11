Qatarissa pelattava miesten MM-lopputurnaus on mielipiteitä eniten jakava jalkapallotapahtuma kenties koskaan. Suhtautuminen kisojen seuraamiseen vaihtelee äärilaidasta toiseen.

Näin on tilanne myös Salon Seudun Sanomien gallupiin vastanneiden salolaisten jalkapallohenkilöiden keskuudessa. Osa katsoo kisoja normaalia vähemmän, toiset samalla tavalla kuin ennenkin.

Monelle meistä ikimuistoisin MM-lopputurnaus on se, jota on seurannut lapsuudessa suurella intensiivisyydellä. Mahdollinen suosikkijoukkuekin on usein peruja kyseisistä tapahtumista.

Kannatusta tämänvuotiseksi mestariksi saa ensisijaisesti Brasilia ja toissijaisesti Englanti, joka saa Suomessa laajalti sympatiaa takavuosikymmenten jäljiltä.

Salkkari kysyi seuraavat asiat:

1) Aiotko seurata näitä Qatarin MM-kisoja yhtä paljon kuin aiempiakin lopputurnauksia?

2) Mitkä ovat sinulle ikimuistoisimmat miesten MM-kisat? Miksi juuri ne?

3) Kannustatko tai koetko sympatiaa jotain maajoukkuetta kohtaan Suomen lisäksi? Jos kyllä, niin miksi?

4) Mikä joukkue voittaa maailmanmestaruuden?

5) Mitä mieltä olet VAR-järjestelmästä (Video Assistant Referee)? Tarpeellinen vai tarpeeton?

Ja näin vastattiin:

Arttu Kyynäräinen, Salon Erotuomarikerhon puheenjohtaja ja futsalin FIFA-tuomari

1) Yhtä paljon kuin ennenkin eli niin paljon kuin on järkevästi mahdollista.

2) Yksittäisiä kisoja on vaikea nostaa ylitse muiden. Nopeasti tulee toki mieleen yksittäisiä isoja tapahtumia, kuten Zinedine Zidanen ulosajo finaalissa 2006 sekä Luis Suarezin kädellä torjuma pallo ja jatkopaikka 2010.

3) Ei löydy suosikkia joukkueista. Toivotaan tasaisia ja tapahtumarikkaita pelejä ja ennen kaikkea mahdollisimman paljon yllätyksiä.

4) Mestaruus menee Etelä-Amerikkaan.

5) Kyllä videotarkastusten käyttö on tätä päivää jo useamman ison lajin huipputasolla. Toki esimerkiksi VAR:n käyttö hakee varmasti vielä muotoaan lähivuosien aikana. Myös jalkapallon säännöt ja tulkinnat muuttuvat lähes joka vuosi. Kaikkien näiden tarkoitus on tehdä pelistä mielenkiintoisempaa ja oikeudenmukaisempaa.

Merja Kaunisvaara, FC Halikon seurakoordinaattori

1) Vähemmän.

2) Vuoden 1982 kisat, sillä ne olivat ensimmäiset, joita seurasin. Socrates kantapäineen ja Italian 3–2-voitto Brasiliasta Paolo Rossin kolmella maalilla oli silloin jotain niin mieleenjäävää. Brasilian pelaaminen oli kaunista ja mielikuvituksellista.

3) En sympatisoi enkä varsinaisesti kannusta muita maajoukkueita. Kun Suomi ei ole mukana, löytyy kisojen aikana muita suosikkeja.

4) Brasilia.

5) On hyviä ja huonoja puolia, mutta kallistun tarpeettoman puolelle. Erotuomari tuomitsee ja tekee avustavien kanssa päätökset.

Hasse Robertsson, Wilppaan jalkapallon toiminnanjohtaja

1) Aion katsoa mahdollisimman paljon pelejä lähetysajoistakin riippuen tietysti.

2) Viimeisimmät kisat ovat aina ikimuistoisimmat, sillä mitä vanhemmaksi tulee, sitä huonommin muistaa vanhoja kisoja. Ranska taisi olla mestari viimeksi.

3) Englanti on suosikkini. Odotan joka kerta, koska tulee se suuri voitto.

4) Englanti.

5) Tarpeeton. Pilaa jalkapallon, kun tiukassa paikassa VAR-henkilöt eivät uskalla toimia suurmaita vastaan. Se on nähty jo monta kertaa edellisissä kisoissa. Ainoastaan maaliviivateknologia on tarpeellinen. Paitsioviivapelleily on aivan turha.

Otto Tapanainen, SalPan jalkapallon toiminnanjohtaja

1) Tykkään katsoa pelejä porukassa. Jos osa kavereista boikotoi katsomista, voi olla, että tulee katsottua vähemmän kuin normaalisti.

2) Saksan kisat 2006 olivat ensimmäiset, joista ymmärsin jotain. Olin silloin 11-vuotias, ja erityisesti finaali Italia–Ranska Zinedine Zidanen puskuineen jäi mieleen.

3) Englantia symppaan. Valioliigaa seuraavana maajoukkue on aina sytyttänyt.

4) Englanti.

5) En tykkää VAR-järjestelmästä. Mielestäni jalkapalloon kuuluvat inhimilliset virheet, niin tuomareilla kuin pelaajilla. VAR tappaa pahimmillaan spontaanit tuuletukset ja tunneryöpyt maalien jälkeen.

Jukka Toivonen, SalPa ry:n puheenjohtaja

1) Vähemmän, vaikka katson todennäköisesti muutamia otteluita. Kisat herättävät todella ristiriitaisia tunteita eivätkä ole oikein saaneet entiseen tapaan syttymään. FIFA:n tulee jatkossa valita järjestäjämaiksi sellaisia, joissa ei ole Qatarin kaltaisia ongelmia.

2) Brasilian kisat 2014 jäivät hyvin erityisenä mieleen Saksan hurjan välierävoiton myötä. Lomareissulla ottelua katsottiin, ja maaleja tuli yhtä soittoa.

3) Tietysti toivon eurooppalaisten menestystä. Belgia ja Tanska saavat sympatiani.

4) Vaikea sanoa, mutta veikataan nyt Brasiliaa, joka on yleensä vahva.

5) Kai se lopulta tässä ajassa on tarpeellinen, joskin välillä hieman saattaa syödä tunnelmaa.

Lotta Vuorio, Kansallisen liigan erotuomari

1) En aio seurata näitä MM-kisoja ollenkaan. En pystyisi nauttimaan pelien katsomisesta tietäen, mikä on ollut kisojen todellinen hinta. Urheilu ei ole koskaan vain urheilua, vaan se on myös poliittisia valintoja ja kysymyksiä arvoista.

2) Olin 11-vuotias vuoden 2006 miesten kisojen aikana. Nämä ovat ensimmäiset kisat, joista minulla on selkeitä muistoja, kun olemme katsoneet pelejä yhdessä isän ja pikkusiskon kanssa. Kaikista MM-kisoista naisten vuoden 2015 Kanadan kisat ovat piirtyneet myös mieleen, koska niissä oli suomalainen avustava erotuomari Tonja Paavola (nykyinen Weckström).

3) Erotuomarina olen tottunut neutraaliin asemaan joukkueiden suhteen ja tarkkailemaan pelejä erotuomaritiimien näkökulmasta. Kannustan siis erotuomareita ja toivon heidän onnistuvan.

4) Paras voittakoon!

5) VAR-järjestelmän pohjimmainen ajatus on hyvä: tarjota erotuomareille mahdollisuus tarkastaa ottelulle tärkeä ja iso päätös, joka on ilmiselvästi mennyt väärin. Järjestelmää pyritään varmasti kehittämään jatkuvasti suuntaan, mikä palvelee peliä paremmin ja huomioi järjestelmää koskevan kritiikin.

Iku Leino, uransa sarjanousuun lopettanut pelaaja

1) Kyllä varmasti seuraan, vaikka kisat ja niiden järjestelyt ovat olleet vähintäänkin kyseenalaiset. Eipä ole ensimmäinen FIFA:n toimi, mikä herättää laajaa keskustelua ja kritiikkiä. Päätöksiä pitäisi tehdä laajemmalla perspektiivillä eikä raha edellä.

2) Ranska vuonna 1998. Silloin tuli ensimmäistä kertaa katsottua enemmän kisoja ja etenkin Brasilian edesottamuksia. Zidane dominoi finaalissa, mutta ”aito” Ronaldo oli muiden brassien ohella ykkösjuttu tuolloin.

3) Itsellä ei ole oikein lempparijengiä. Englannille toivoin viime EM-kisoissa menestystä, Brasilia saa ehkä MM-kisoissa sympatiaa nuoruudesta.

4) Toivon, että Brasilia. Veikkaan kuitenkin, että viime kisoissa alkulohkoon jäänyt Saksa vie tällä kertaa pienenä yllätyksenä.

5) On tarpeellinen. Toki sujuvuutta pitäisi vielä edistää. Etenkin paitsiotilanteissa pelataan monesti turhan pitkään, vaikka tilanne olisi ollut selkeäkin.