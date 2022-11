Hyvinvointialue saa palkat tileille tammikuussa, sanoo tietohallintojohtaja – työntekijät voivat joulukuussa tarkistaa omat tietonsa

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen toiminta alaa toden teolla tammikuussa.

Tuolloin yhteensä 23 000 työntekijää 34 organisaatiosta siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen. Salon kaupungin palveluksesta uuteen organisaatioon siirtyy yli 1 300 työntekijää.

Henkilöstösiirtoa on ryhdytty tekemään syyskuun puolivälissä, jolloin palkka- ja muiden työsuhdetietojen syöttäminen järjestelmään alkoi. Työ jatkuu tammikuulle asti, ja viimeiseksi järjestelmään viedään verokorttitiedot.

Hyvinvointialueen konsernipalvelujohtaja Laura Sarama sanoo, että valtava tiedonsiirtourakka tarkoittaa myös ”hirveää määrää virheitä”. Tarkistustyön määrä on suuri.

– Tarkistamme ja korjaamme. Isoin riski on se, että palkka- ja palvelusuhdepuolen ensimmäiset tiedot on siirretty syyskuussa. Jos sieltä unohtuu yksikin uusi palvelusuhde, palkan muutos tai palkaton vapaa ilmoittaa hyvinvointialueelle, niin palkat ovat väärin. Tässä teemme koko ajan tiivistä yhteistyötä kuntien kanssa, jotta he muistavat toimittaa meille tietoja.

Yksi haaste ovat keikkatyöläiset. Heitä käytetään paljon juuri joulun aikaan, ja myös heidän tietonsa pitää saada uuteen järjestelmään.

Hyvinvointialueen tavoitteena on, että työntekijät pääsevät tarkistamaan omat tietonsa joulukuun aikana. Teknisiä ongelmia palkanmaksuun ei odoteta.

Onko siis varmaa, että tammikuun palkat tulevat työntekijöiden tileille?

– On, vastaa hyvinvointialueen tietohallintojohtaja Jari Poromaa.

Poromaan mukaan palkkajärjestelmä on teknisesti suhteellisen yksinkertainen. Hyvinvointialue käyttää palkanmaksuun samaa järjestelmää kuin sairaanhoitopiirin käytössä on ollut jo aiemmin. Se on CGI:n Prima.

Poromaa sanoo, että tietohallinnon näkökulmasta asiakastietojärjestelmät ovat kriittisempiä. Tavoitteena on, että nykyiset 47 eri järjestelmäversiota saadaan karsittua puoleen tammikuun loppuun mennessä.

Yksittäisistä asioista Poromaa sanoo murehtivansa tällä hetkellä eniten sosiaalietuuksien maksatuksia.

– Saadaanko sosiaalietuudet maksettua kuten pitää? Saadaanko päätökset tehtyä ja konvertoitua uuteen maailmaan? Tämä on yksi monimutkaisimmista asioista.

Palkat muodostavat yli puolet hyvinvointialueen menoista.

Palkkapotin jälkeen suurimpia menoeriä ovat palveluostot, tarvikkeet ja lääkkeet.

Jo nyt on selvää, että hyvinvointialue tekee ensi vuonna alijäämää. Talousarviossa sen suuruudeksi on arvioitu 99 miljoonaa euroa. Hyvinvointialueen kulut ovat yhteensä 2,336 miljardia euroa.

Hyvinvointialue on jo kirjannut toteuttavansa vuosina 2023–2025 muutosohjelman, jolla talous pyritään tasapainottamaan.