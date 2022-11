Kadut tulvivat vettä ja tie vajosi kuopille Helsingin putkirikoissa – useita teitä on yhä suljettu

Helsingissä on sattunut tänä aamuna useita putkirikkoja, jotka aiheuttavat vesikatkoja ja haittaavat liikennettä kantakaupungin alueella. Helsingin pelastuslaitoksen mukaan vettä on tulvinut myös kiinteistöihin ja maata on paikoin sortunut.

Helsingin seudun ympäristöpalveluista (HSY) kerrotaan STT:lle, että putkirikkoja on vahvistettu yhteensä viisi. Talousvesiverkoston putkirikot ovat tapahtuneet keskustassa ja Kallion, Vallilan sekä Kumpulan kaupunginosissa.

Osastonjohtaja Tommi Rantala HSY:stä sanoo, että putkirikot alkoivat Fleminginkadulta, jossa rikkoutui 600-millinen vesijohto. Pelastuslaitos sai tilanteesta hälytyksen puoli seitsemältä aamulla.

– Siitä tuli ensimmäinen häiriö, jonka seurauksena kadulle nousi hiekkaa ja syntyi monttuja. Tämä vuoto on saatu eristettyä, Rantala kertoo.

Lehtikuvan paikalla käyneen valokuvaajan mukaan ainakin yksi henkilöauto oli pudonnut sortuman vuoksi kuoppaan Fleminginkadulla.

– Auto oli puoliksi kuopassa SOK:n pääkonttorin kohdalla. Siinä oli vuotanut paljon vettä, kuvaaja kertoi puoli kymmeneltä aamulla.

– Paikalla oli muutama pelastusyksikkö, ja vesi oli saatu jo pois kaduilta.

Pelastuslaitoksella oli sunnuntaina aamupäivällä puoli yhdentoista aikaan käynnissä vielä kaksi tehtävää, toinen Fleminginkadulla ja toinen Bulevardilla, pelastuslaitos kertoi Twitterissä.

Kyseessä saattaa olla ketjureaktio

Rantala sanoo, että vielä ei ole tiedossa, mistä putkirikot ovat alun perin johtuneet. Tahallisesta vahingonteosta ei kuitenkaan ole hänen mukaansa kyse.

– Sen voi sanoa, että tahallisuudesta tai sabotaasista ei ole kysymys, Rantala toteaa.

Yksi mahdollinen selitys laajoille putkirikoille on, että ensimmäisenä hajonnut Fleminginkadun vesijohto aiheutti vuodot myös muualla verkostossa.

– Tämä saattaa olla jatkumo, tai sitten nämä voivat olla kaikki erillisiä vuotoja. Asia selvinnee tarkemmin, kunhan pääsemme korjaamaan putkia, Rantala sanoo.

– Tällä hetkellä voidaan kuitenkin epäillä, että yksi isompi häiriö on todennäköisesti aiheuttanut neljä muuta.

Hänen mukaansa jatkumolla tarkoitetaan tässä yhteydessä tilannetta, jossa samassa painepiirissä tapahtuvat virtaussuunnan muutokset aiheuttavat vaarallisia paineiskuja putkistossa.

– Niiden (paineiskujen) seurauksena voi mahdollisesti olla tapahtunut häiriöitä, jotka aiheuttavat vuotoja, Rantala sanoo.

Hänen mukaansa asia selviää joka tapauksessa vasta sitten, kun tilanne on palautunut normaaliksi.

– Korjaavien toimenpiteiden jälkeen ja tilanteen palauduttua normaaliksi pääsemme analysoimaan putkirikkojen juurisyitä, Rantala toteaa.

Fintrafficin tieliikennekeskuksen mukaan useita teitä on yhä suljettu putkirikkojen vuoksi liikenteeltä Helsingin kantakaupungin alueella.

Lisäksi Helsingin seudun liikenne HSL kertoo, että ainakin raitiotielinja 6 käyttää tänään poikkeusreittiä. Syyksi HSL ilmoittaa radalla olevan esteen. HSL arvioi poikkeustilanteen kestävän ensi yöhön saakka.

Väliaikainen vedenjakelupiste perustettu

Rikkoutuneet putket ovat talousvesiputkia. HSY:n mukaan vedet ovat rikkojen vuoksi iltaan asti poikki osassa Hämeentietä, Violankatua ja Vellamonkatua. HSY kertoo järjestäneensä alueelle väliaikaisen vedenjakelupisteen.

Lisäksi vedenjakelu on katkennut Aleksis Kiven kadulla ja Fleminginkadulla, HSY kertoo. Näissä kohteissa vedenjakelun arvioidaan palautuvan normaaliksi aamun aikana.

HSY huomauttaa, että vuodon korjaamisen jälkeen talousvesi saattaa olla ruskeaa. HSY:n mukaan veden pitäisi kirkastua juoksuttamalla.

Eetu Halonen