Kahvipaketin hinta ei heti alene, vaikka kahvin maailmanmarkkinahinta on laskussa

Kahvin maailmanmarkkinahinta kääntyi viimein laskuun, mutta vaikutus ei ole vielä juuri yltänyt kahvipaketin hintalappuun. Meiralta ja Pauligilta kerrotaan, että laskeva markkinahinta näkyy viiveellä suomalaisten kauppakuiteissa.

– Jos kahvi kerätään tänään, se päätyy suomalaisten kuppeihin noin neljän kuukauden päästä. Puhutaan käytännössä kuukausista, ennen kuin maailmanmarkkinahintamuutokset näkyvät kuluttajille, sanoo Pauligin raaka-ainehankinnoista vastaava András Koroknay-Pál.

Koroknay-Pálin mukaan pudonneen maailmanmarkkinahinnan takana on onnistunut kukinta Brasiliassa. Viime vuonna satoa tuhonnut halla ei ole ainakaan vielä purrut kahvisatoon.

– Vielä pitää monen asian onnistua, ja se on monen asian summa, että ensi vuoden kesäkuussa kerätään hyvä sato, hän kuitenkin muistuttaa.

Meiran strategia-, vastuullisuus- ja viestintäjohtaja Heidi Päiväniemi kuvailee tilannetta haastavaksi, vaikka Brasilian kahvisadosta ollaankin saatu lupaavia merkkejä. Maailmanmarkkinahinnan ohella kahvin hintaan vaikuttavat myös kohonneet pakkausmateriaali-, logistiikka- ja energiakustannukset.

– Jos raakakahvin hinta jäisikin pysyvämmin alhaisemmalle tasolle, niin se näkyy (kuluttajille) viiveellä. Tilanne on aika epävarma tällä hetkellä, ja on vaikea sanoa, mihin suuntaan maailmanmarkkinahinta kääntyy.

Alkuvuosi näyttää, minne hintataso asettuu

S-ryhmän Market-kaupan teollisista elintarvikkeista ja juomista vastaava myyntipäällikkö Nina Paavilainen kertoo STT:lle sähköpostitse, että suodatin- ja pannujauhatuskahvien volyymi on ollut kuluvana vuonna hieman laskussa juuri raakapapumarkkinan rajun hinnannousun takia.

– Sato on jäänyt sääolosuhteiden takia pieneksi, merikonttien saatavuudessa on ollut haasteita, koronapandemia on vaikuttanut työvoiman saatavuuteen, ja lisäksi Aasiassa on alettu niin ikään suosia arabicaa robusta-papujen sijaan.

Suomalaiset juovat pääsääntöisesti arabica-pavuista jauhettua kahvia.

Myös Keskon osto- ja myyntijohtaja Aki Erkkilän mukaan kahvin volyymi on jonkin verran laskenut.

– Maailmanmarkkinahinta on tullut jo jonkin aikaa alaspäin ja odotamme, että se jossain vaiheessa näkyy myös asiakkaille. Viime aikoina kahvin hinta on ollut aika vakaa, hän sanoo.

– Ensi vuoden alussa nähdään, mihin hintatasoon raakakahvin raaka-ainehinnat asettuvat, S-ryhmän Paavilainen arvioi.

”Edelleen olemme se kahvinjuonnin maailmanmestari”

Meiran Päiväniemen mukaan suomalaiset ovat edelleen ahkeraa kahvinjuojakansaa, hinnasta riippumatta. Hänen mukaansa kahvinjuontitottumuksiin vaikuttavat myös pandemian jälkeinen aika ja hybridityöhön siirtyminen.

– Jos otetaan oppia tästä vuodesta, niin totta kai se lisää sitä hintaherkkyyttä, että minkälaista kahvia ostetaan. Kahvi on tyypillisesti ollut sisäänvetotuote, eli tällainen kampanjakiinnostus voi lisääntyä, jos vain hintapisteet ovat oikeat.

– En kuitenkaan usko, että näen tilannetta, jossa suomalainen ei aamukahviansa joisi, saati että toimistolla ei olisi sitä kahvia. Enemmän ehkä tässä voi olla siirtymää tuotteiden ja tuotemerkkien välillä, Päiväniemi sanoo.

Myöskään Koroknay-Pás Pauligilta ei usko, että suomalaiset olisivat valmiita tinkimään aamukahvistaan.

– Edelleen olemme se kahvinjuonnin maailmanmestari, kun kulutusta katsotaan. Ehkä tapa kuluttaa on muuttunut, enemmän kiinnitetään huomiota hävikkiin, mikä on vain hyvä asia, hän sanoo.

Kahvilakulutuskin on jatkunut Koroknay-Pásin mukaan melko vahvana. Kahvilat kärsivät asiakaskadosta koronapandemian alkuaikoina, mutta nyt kulutus on hänen mukaansa palannut aikaisemmalle tasolle.

– Kaikesta inflaatiosta huolimatta haluamme edelleen pientä arjen luksusta. Ehkä se kahvilakulutus toimii tämmöisenä hemmotteluna tietyllä tavalla.

Kahvia ostetaan tarpeeseen

Keskon Erkkilän mukaan kuluttajat ovat ostaneet selvästi pienempiä määriä kahvia kerralla korkeampien hintojen aikana.

– Meillä ostetaan usein yksi tai kaksi pakettia kerrallaan, kun taas ennen on saatettu varsinkin kampanjan aikaan ostaa useampi paketti samanaikaisesti. Kahvia kulutetaan, mutta ehkä sitä keitetään tällä hetkellä tarkemmin, eli sinänsä kotihävikki on varmasti pienentynyt.

Erkkilä uskoo, että kahvin kalliit hinnat johtavat siihen, että kahvin juonti monipuolistuu, kun kuluttajat saattavat hinnan takia vaihtaa brändiä tai kokeilla uutta.

S-ryhmän Paavilaisen mukaan kahvin kulutuksessa ei ole odotettavissa tai havaittavissa kovin suurta laskua nykyisestä.

– Kulutuskäyttäytymistä voi spekuloida niin, että kahvia ostetaan vain tarpeeseen, ostoja keskitetään tai sitten kahvia vain kulutetaan tarkemmin, hän kertoo.

Minja Viitanen