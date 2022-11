Kallin mukaan koko keskustan eduskuntaryhmä piti luonnonsuojelulain esityksen muuttamista tärkeänä – vihreät vaatii hallituspuolueiden puheenjohtajia koolle

Koko keskustan eduskuntaryhmä oli luonnonsuojelulakia koskevan esityksen muuttamisen takana, kertoo ryhmän puheenjohtaja Eeva Kalli STT:lle.

Kallin mukaan ryhmä piti tärkeänä tiettyjen pykälien poistamista hallituksen esityksestä. Aamupäivällä eduskunnan ympäristövaliokunta päätti keskustan ja opposition äänin poistaa esityksestä kaksi pykälää, jotka käsittelevät uhanalaisia luontotyyppejä. Lisäksi vesilakiin ehdotettu muutos hylättiin.

Hallitus antoi lakiesityksen eduskuntaan yksimielisenä toukokuussa. Kalli sanoo, että keskusta päätyi poikkeamaan hallituksen yhteisestä linjasta eduskunnan valiokunnissa pidettyjen asiantuntijakuulemisten myötä.

Vihiä hallituksen erilinjaisuudesta saatiin jo perjantaina, kun maa- ja metsätalousvaliokunta antoi hankkeesta lausunnon ympäristövaliokunnalle. Keskusta äänesti tuolloin yhdessä oppositiopuolueiden kanssa.

– Ilmeisesti kaikki tämä omaisuudensuojaan liittyvien ongelmien mittakaava ei ollut vielä selvillä siinä kohdin, kun hallituksen esitystä valmisteltiin, Kalli sanoo.

Kalli sanoo, että keskusta ja muut hallituspuolueet ”ilman muuta pystyvät” toimimaan yhä yhteistyössä eduskunnassa muissa lakihankkeissa. Hänen mukaansa asiassa on kyse vain luonnonsuojelulaista ja omaisuudensuojasta.

– Meillä on paraikaa joka päivä useita esityksiä käsittelyssä, ja uskon, että niitä pysytään viemään hyvässä yhteisymmärryksessä eteenpäin, Kalli sanoi.

Kalli antoi haastattelua STT:lle samalla, kun vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne vaati hallituksen tilannetta käsiteltäväksi puolueiden puheenjohtajien kesken. Harjanteen mukaan on vaikea nähdä, että mikään etenisi ennen sitä.

Tämä tarkoittaa myös lisäbudjettineuvotteluita maatalous- ja soterahoista. Harjanteen mukaan asiassa tarvitaan aikalisä.

– Valitettavasti keskusta on ajanut sellaiseen tilanteeseen, jossa ei ole luottamusta siihen, että sovittu pitää. Silloin on aika vaikea mitään sopiakaan, Harjanne sanoi.

Vihreiden eduskuntaryhmä piti ylimääräisen kokouksen pian sen jälkeen, kun keskusta oli lähtenyt muuttamaan hallituksen esitystä luonnonsuojelulaiksi yhdessä oppositioon kuuluvien kokoomuksen ja perussuomalaisten kanssa.

Harjanne sanoi toimittajille kokouksen jälkeen, että vihreät on sitoutunut hallitustyöskentelyyn.

– Me olemme sitoutuneet kantamaan vastuuta, jonka olemme hallituspuolueena ottaneet.

Harjanteen mielestä keskustan toiminnan tyrmistyttävyyttä lisää, että se osuu viikkoon, jolloin pääministerin tiedetään olevan pitkällä virkamatkalla.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) on työmatkalla Australiassa ja Uudessa-Seelannissa lauantaihin asti. STT tavoitteli Marinilta kommenttia keskustan toiminnasta sekä hallitusyhteistyön tilanteesta. Marinin esikunnasta kerrottiin puolenpäivän aikoihin, ettei pääministeriä saada nyt kiinni kommentteja ajatellen matkan vuoksi.

Hallituksen rivit pettivät

Hallituksen rivit pettivät, kun eduskunnan ympäristövaliokunta linjasi kannastaan luonnonsuojelulain uudistukseen.

Ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Hanna Kosonen (kesk.) kertoi toimittajille valiokunnan kokouksen jälkeen, että keskusta, kokoomus ja perussuomalaiset äänestivät yhdessä hallituksen luonnonsuojelulakia koskevan esityksen muuttamiseksi.

Kososen käsityksen mukaan muut hallituspuolueet jättivät valiokunnan mietintöön eriävän mielipiteen.

Vireillä oleva luonnonsuojelulain kokonaisuudistus on ollut ympäristöministeriön merkittävimpiä hankkeita tällä hallituskaudella. Uudistuksella on tavoiteltu luonnon monimuotoisuuden laajempaa turvaamista.

Hallitus on antanut lakiesityksen eduskuntaan yksimielisenä toukokuussa. Kososen mukaan keskustan kannan muuttivat valiokunnassa pidetyt asiantuntijakuulemiset.

– Näimme asiantuntijakuulemisissa, joita ympäristövaliokunnassa oli yli sata kappaletta, että omaisuudensuoja ei mahdollisesti toteudu sillä tavalla kuin on tarpeen, Kosonen sanoi.

Eduskunnan täysistunto päättää lakihankkeen kohtalosta valiokunnan mietinnön pohjalta.

Marin toisella puolella maailmaa

Kosonen ei halunnut arvioida, millaiset vaikutukset keskustan tuoreella irtiotolla on hallituksen toimintakykyyn.

– Sitä saavat sitten muut spekuloida. Minä vaan teen täällä töitäni.

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne arvioi tiedotteessaan keskustan eduskuntaryhmän toiminnan tarkoittavan sitä, että keskusta on yksipuolisesti irtautunut hallitusyhteistyöstä.

Puolueen puheenjohtaja, ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo luonnehtii, että luonnonsuojelulaki on hallituksen keskeisin luontokatoa torjuva uudistus.

– Tämä on yhtä lakia isompi kysymys. Kykeneekö keskusta vastuunkantoon? Ohisalo kysyy Twitterissä.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson katsoo keskustan toimineen räikeästi yhteisten pelisääntöjen vastaisesti.

Andersson kirjoittaa tviittiketjussa, ettei keskusta tunnu tietävän, haluaako se olla hallitus- vai oppositiopuolue. Hän kirjoittaa, että valta ja vastuu kulkevat käsi kädessä.

– Kriisiaikana on erityisen tärkeää, että maalla on toimintakykyinen hallitus. Toimintakyky tarkoittaa keskinäistä luottamusta ja yhteisesti sovitussa pysymistä. Keskustan sooloilu murentaakin koko maan vakautta näinä vaikeina aikoina. Minun on mahdoton käsittää tätä valintaa, Andersson kirjoittaa.

Hallitus natissut syksyn mittaan

Keskusta on tehnyt syksyn aikana muitakin irtiottoja hallitusyhteistyöstä, mikä on aiheuttanut epäilyjä hallituksen toimintakyvystä.

Puolueen eriävän kannan vuoksi hallituksen esitys saamelaiskäräjälain muuttamisesta on tuotu eduskuntaan riitaisana, ja useita hallituksen aiemmin sopimia lakihankkeita haudattiin kokonaan. Puolue myös pitkitti vastauksen laadintaa EU:n ennallistamisasetuksesta annettuun välikysymykseen.

Keskustan toiminnan myötä luonnonsuojelulain kohtalo huoletti useissa muissa hallituspuolueissa. Vihiä hallituksen erilinjaisuudesta saatiin jo perjantaina, kun maa- ja metsätalousvaliokunta antoi hankkeesta lausunnon ympäristövaliokunnalle. Keskusta äänesti tuolloin yhdessä oppositiopuolueiden kanssa.

Maa- ja metsätalousvaliokunta moitti lausunnossaan, että lakimuutoksen vaikutuksia on arvioitu lähinnä monimuotoisuuden näkökulmasta. Valiokunta olisi kaivannut perusteellisempaa arviointia, esimerkiksi omaisuudensuojasta.

Lohi: Keskustalla ei ole tiedossa muita lakihankkeita, joissa vastaavia ongelmia

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan keskustalainen puheenjohtaja Markus Lohi sanoo, että keskustalla ei ole tiedossa muita lakihankkeita, joissa olisi vastaavia ongelmia kuin luonnonsuojelulaissa.

– Toivottavasti ei ole muillakaan puolueilla. Minusta nyt kannattaa rauhallisesti katsoa eteenpäin, Lohi sanoi STT:lle eduskunnassa.

Lohen mukaan keskusta ei ole kaatamassa hallitusta, vaikka se yhdessä kokoomuksen ja perussuomalaisten kanssa äänestikin muutoksia hallituksen luonnonsuojelulakia koskevaan esitykseen.

– Muutokset, jotka luonnonsuojelulakiin hyväksyttiin, ovat hyvin pieni osa koko lakia. Kokonaisuus kannattaisi muistaa. Isossa kuvassa luonnonsuojelulaki meni nyt eteenpäin ja hyvä näin, Lohi sanoi STT:lle eduskunnassa.

Hänen mukaansa keskeinen ongelma luonnonsuojelulaissa oli, että se olisi erittäin voimakkaasti uhannut suomalaisten metsänomistajien omaisuutta.

Lohi sanoo olevansa hieman huolestunut parhaillaan neuvoteltavana olevasta maatalouspaketista, josta keskusteleminen saattaa nyt vaikeutua. Myös hallitusyhteistyö huolettaa.

– Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa me olemme kuitenkin katselleet läpi sisällä olevat ja tulevat esitykset ja meillä on varsin hyvä yhteistyö, -henki ja -kyky. Huomenna on uudet murheet.

Keskustan selvitettävä oma toimintakykynsä hallituspuolueena

Keskustan toiminta herättää erityistä huolta, arvioi SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman.

Lindtmanin mukaan keskustan kannattaisi nyt käydä sisäinen keskustelu siitä, mikä heidän toimintakykynsä hallituspuolueena on. Hän sanoi toimittajille eduskunnassa uskovansa, että tässä ajassa suomalaiset arvostavat vakaata ja ennakoitavaa asioiden hoitoa.

Keskusta äänesti yhdessä oppositiopuolueiden kanssa muuttaakseen hallituksen esitystä luonnonsuojelulaista. Lindtman ei halunnut ennakoida, mikä vaikutus tilanteella on hallitusyhteistyöhön, mutta hänen mukaansa on vaikea kuvitella, ettei sillä olisi mitään vaikutusta hallituksen työpöydällä oleviin asioihin.

Ilkka Hemmilä, Sanna Nikula, Iiro-Matti Nieminen